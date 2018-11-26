أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك في السوق المصري الثلاثاء 27-11-2018

سوف نستعرض معكم من خلال هذا الموضوع عبر موقع نجوم مصرية أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصري، وكذلك الأسعار على المستوى العالمي، حيث تعتبر صناعة الأسمنت أحد الأعمدة الرئيسية لقطاع التشييد والمقاولات، وتشهد أسعار الأسمنت خلال الفترة الأخيرة استقراراً نوعي، وذلك نتيجة تباطئ قطاع التشييد والمقاولات، الناتج عن أرتفاع جميع المكونات الداخلة في الصناعة، وتعتبر مصر من أكبر دول العالم في صناعة الأسمنت، وذلك نظرا لما تمتلكه من مقومات خاصة، والتي تنتشر في جميع محافظات مصر تقريبا، حيث تصل عدد مصانع الأسمنت داخل مصر إلى نحو 23 مصنع منها التابع للدولة والتابع لشركات مصرية وشركات دولية.
أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك في مصر
يشهد سوق الأسمنت المصري خلال الفترة الأخيرة تراجع في الطلب، وذلك نتيجة لتراجع القدرات الشرائية للمستهلك النهائي، سواء كان في قطاع الأسمنت أو قطاع التشييد، ويتراوح متوسط سعر الأسمنت اليوم في مصر على النحو التالي
|الشركة
|المنتج
|متوسط أسعار الأسمنت اليوم
|سعر الأسمنت أمس
|سعر الأسمنت أول أمس
|العربية للأسمنت
|المسلح
|843
|853
|868
|الشركة العربية للأسمنت
|النصر
|828
|840
|843
|أسمنت أسيوط
|المهندس
|835
|880
|888
|صناعات مواد البناء
|التعمير
|828
|840
|843
|أسمنت أسك المنيا
|أسيك
|835
|880
|888
|أسمنت أسك المنيا
|حورس
|825
|880
|888
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|835
|840
|843
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|828
|838
|840
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|840
|850
|860
|أسمنت ميدكو أسوان
|أسوان
|838
|843
|843
|أسمنت العريش
|العسكري
|840
|860
|860
|أسمنت العريش
|العسكري بني سويف
|838
|840
|850
|أسمنت سيناء
|سيناء
|838
|843
|848
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|830
|845
|855
|السويس للأسمنت
|السويس
|835
|838
|850
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|840
|848
|853
|أسمنت حلوان
|حلوان
|840
|848
|853
|أسمنت شورى
|شورى
|835
|838
|840
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|863
|868
|870
|أسمنت السويدي
|السويدي
|843
|853
|863
|أسمنت جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|840
|845
|848
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|835
|840
|843
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ملاحظة الأسعار الواردة في هذا الجدول لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط السداد النقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصنع حيث أنها تشمل تكاليف النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق
ترتيب مصر العالمي في مجال الأسمنت
تبلغ كمية الإنتاج على مستوى العالم من خام الأسمنت بكافة أنواعه في عام 2014 نحو 4180 مليون طن، انتجت منها المصانع المصرية للأسمنت نحو 50 مليون طن أسمنت، لتحتل مصر المركز الثاني عشر حاليا من حيث كمية الإنتاج على المستوى العالمي.
جدير بالذكر أن رئيس شعبة الأسمنت مدحت إستيفانيوس، قد أكد خلال تصريحات صحفية أن مصر تستهدف المركز الثالث عالميا للدول المصدرة للأسمنت بعد دولتي الصين والهند، وأن أعضاء شعبة الأسمنت لديهم خطة مستقبلية يعملون عليها حاليا وذلك لزيادة كمية الإنتاج ليصل إلى نحو 84 مليون طن خلال عام 2020، ويمكن أن يتضاعف الرقم ليصل إلى نحو 100 مليون طن أسمنت لكن مع بذل مجهود مضاعف وتذليل العقبات التي تواجه صناعة الأسمنت في مصر.
الرد على أتهام المغالاة في أسعار الأسمنت
خلال نفس التصريحات رد رئيس شبعة الأسمنت على أتهام المنتجين المصريين بالمغالاة في السعر داخل السوق المحلي، مشيرا إلى أن سبب الزيادة في السعر يعود إلى زيادة أسعار تكاليف مدخلات العملية الإنتاجية، حيث أن سعر الطاقة المطلوبة لإنتاج طن الأسمنت (كهرباء، طاقة حفرية سواء بترول أو غاز أو فحم) تصل إلى نحو 400 جنيه مصري، وهو ما يمثل نحو نصف سعر طن الأسمنت للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى زيادة أسعار الخامات والتمويل البنكي والعمالة، وأشار مدحت إستيفانيوس أن الغرفة كانت ترغب في رفع سعر طن الأسمنت بعد قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الدولار في أواخر عام 2016 ولكن لم يتم التوافق بين الشركات لزيادة المعروض في السوق المحلي.
وزير يصرح انخفاض سعر الحديد والأسمنت قريبا
صرح السيد وزير قطاع الأعمال المصري خالد بدوي أنه يتوقع انخفاض في أسعار بيع الحديد والأسمنت خلال الأيام المقبلة، حيث أشار الوزير إلى أن الارتفاع في السعر خلال الأيام الماضية يعود بشكل أساسي إلى الأخبار التي تم تناولها بخصوص نية مجلس النواب في إصدار قانون للتصالح مع المخالفين لقانون البناء الموحد، وهو الأمر الذي دفع العديد إلى البناء المخالف مرة آخرى، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى زيادة الطلب على مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت، لترتفع أسعار السلعتين نتيجة زيادة الطلب المفاجئ ونقص المعروض في السوق.
رئيس شعبة مواد البناء يتوقع انخفاض أسعار الأسمنت خلال الأيام المقبلة
توقع السيد أحمد الزيني أن يشهد السوقي المصري خلال الفترة المقبلة انخفاض في أسعار الأسمنت والحديد، وأشار الزيني إلى أنه من المتوقع أن تعود العديد من مصانع الأسمنت للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية قريبا، أما بالنسبة لانخفاض أسعار الحديد فقد أوضح الزيني أن الأمر يرجع إلى انخفاض الطلب في السوق على منتجات الحديد والأسمنت ومواد البناء بصفة عامة خلال شهر رمضان، هو الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار نتيجة قلة الطلب على المنتج وركود حركة سوق الحديد والأسمنت في مصر.
التعليقات
حسبنا الله ونعمه
حسبنا الله ونعمه الوكيل معقولة دي أسعار حديد وأسمنت امال الي عايز يبني بيت هيعمل ايه؟؟
الحمد لله
انا عايز اعرف سعر اسمنت الممتاز ارجو رد
معايا جبس المعمار وصال
اللي عايز 01122718525
اولا انا عايز اعرف ازاى انى الاسعار دى نازله هنا لكن لما نيجى نشترى نلاقى اسعار غيرها خالص ولما نسال يقولنا دى اسعار على النت بس مش عندينا يعنى انا برضوا مشترى الحديد لسه اول امبارح 11800 وهنا مكتوب اغلى والاسمنت مشتريه 1050 وهنا لاقيه ارخص انهى بقى الصح متخليكوم عندك صدق فى الخبر وحرام عليكم تلبوا بالناس بقا الواحد بقا مش عارف من فين يعرف الحقيقه اصلا ارجو حد يقدر يرد على كلامى مره
حسبي الله ونعم الوكيل
217234
218189
عايز أتعامل مع تاجر اسمنت اسكندريه انا من قريه ابيس 6 عندى مخزن مواد بناء
اسمنت بنى سويف عامل كام انهارده
ببلاش
هناك زيادة هتكون كبيرة فى سعر الحديد و الأسمنت بسبب رفع اسعار المواد البترولية بعد رمضان
والله. مشكلة الحديد والاسمنت
دي عامله مشكله عند ناس كتير
وكماااان العماله الا. اناس مش واخده
بالها انها الاساس في رفع الا سعار
يعني الشباب الا تقريبا بيعمل لنفسه
يعمل ايه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو القاء الضوء علي الاسعار
حتي يتم الانخفاض علي الاقل في الاسعار
الاساسيه
والاعلان ياخد الموضوع بجد شويه ؟؟؟
حد هنا يعرف ينفز بالاسعار الموجوده دي لو في حد يكلمن ده رقمي والفلوس علي التعتيق
01205510920
حد يعرف سعر الاسمنت في مطروح السويس او العمرية
اسمنت بني سويف كويس ولا ايه نظامه، وانا اشتريت يوم الخميس 26/4/2018 ب ١٠٠٠ كده اتضحك عليا ولا ايه
أهلا بيك أستاذ هيثم حمدي
أسمنت بني سويف تمام مافيش مشكلة كل انواع الاسمنت في الاغلب زي بعضها مش فارقة كتير
بالنسبة للسعر لا مضحكش عليك ده السعر العادي
كنت عايزه رقم تليفون لبيع الاسمنت بسعر مناسب وكمان لو فيه تقسيط للاسمنت يبقي ع كام شهر انا هاخد كميات كبيره يعني اكتر من 30طن ف المره وهل الاسمنت هيستمر ف الانخفاض وهيبقي بكام بعد ما ينخفض سعره
01007873081
موجود بس فين مكان حضرتك
والله حرام انا مش عارفه اكمل بيتى بقالى 4 سنين بسبب الأسعار وجشع التجار حسبى الله ونعم الوكيل
اسعار الحديد والاسمنت مبالغ فيهامبالغه فوق غايه الحدود ارجو من الساده المسؤلين ان يتقو الله في هذا الشعب المصري المغلوب علي امره
الاسعارعالية والنفوس غير راضية وحسبنا اللة ونعم الوكيل
اسعار الحديد او الاسمنت مبالغ فيها جدا فى مصر وفين الدولة تحمى المواطن من هذا الغلاء الفاحش طن الاسمنت فى شهر 6 العام الماضى 2017 كان 630 جنية يزيد كل هذه الزيادة فى اقل من سنة ولا سعر الحديد اللى كان ب6500 والناس مستغليه نفسى اعرف ليه المسؤلين بيعملوا كدة فى الشعب ليه الغلاء الغير مبرر بالمرة وهل المواطن العادى يستطيع ان يقاوم هذا الغلاء ارجو من اصحاب الضمير الحى ان ينظرو الى هذا الشعب المغلوب بعين الرحمه (ارحموا من فى الارض يرحمكممن فى السماء )
قول تحيا مصر وعمك السيسى بينى البلد
انت بس تخيل انك فى 30/6 وقوم هز هزتين وانتى هتلاقى الحنيه هلت عليك
هم التجار عايزين ايه يولع الدنا فين دورالرقابه
انا عاوز اعرف يعنى لما اشترى طن اسمنت يبقى بى كم لما اشتريه من التاجر يعنى 1250 ولا 990جنيه
990 فقط 01110042636 ود رقني
الاسمنت غالي نفسي ابني اوضه وعرشااناجالس في عشه فراخ اناواولادي 5اعمل ايه
هل فيه انخفاض ف اسعار الاسمنت والحديد
الايام المقبله
الاسعار دى منين انتم مابفهموش حاجه كل هجص
حضرتك بتقول قبل الزياده الاخيره لسه فيه زياده ومتوقع تكون الزياده في شهر كام
سوق الأسمنت في مصر الآن اتجاه هابط وليس صعود مستمر على ذلك منذ نحو ثلاثة أسابيع متتالية انخفاض شبهة يومي
مستقبلا هل هيستمر الانخفاض ده ولا هيبقى في موجة صعود أخرى للأسمنت الله اعلم
يامسهل
حسبي الله ونعم الوكيل في تجار مصر الظلمة يزودوا الأسعار الضعف فجأة ووقت التخفيض ينزل عشرة جنيه وبعدين فين أجهزة الدولة الزيادة كانت في شهر انتخابات الرئاسة حديد. أسمنت. خشب وأجهزة الأمن نايمة
والله حرام ده مش وضع انا شاب لسع مخلص جيش وعايز اكون نفسي مش عارف اعمل حاجه حتى الشغل قل ومعيشه بجد صعبه 😔
اشكر عمك السيسى نقذنا من مرسى كان مغلى الاسعار ومحدش يقدر يتكلم اما دلوقتى الاسعار فى الارض وحريه كامله تقدر تتكلم براحتك انزل التحرير وعبر عن رايك وهتلاقى الحكومه بتسمعلك
يا افندم انا من سكان العجمى الاسكندرية ومنذ ان ارتفع سعر الاسمنت من شهر تقريبا وانا بتابع السعر على صفحتكم الى ان وصل الى سعر اليوم 950 تقريبا ولكن كلما اسأل تجار الاسمنت بالمنطقة اجد ان السعر كما هو من 1300 – 1225
من الصادق ومن الكاذب ولو هم مفتريين وجشعين من يحمى المواطن العادى من هذا الجشع وما الدليل على ان الاسعار لنخفضت فعلا . الغريبة انى كل ما اقول لحد منهم الاسعار نزلت على النت يقول روح اشترى من النت .
وشكرا
أهلا بيك أستاذ حسين محمود
ده طبع التجار في مصر السعر يرفع بيرفع هو سعر السلعة مباشرة الأسعار تنخفض السعر لا ينخفض عن التجار سواء كان أسمنت أو حديد او غيرها من السلع
المشكلة الأساسية في هذا الموضوع قد يكون جشع أو قد يكون لظروف خاصة به
في تجار بشتري كمية كبيرة من الأسمنت وتخزنها على أمل انها هتزيد تاني في المستقبل ويحقق مكسب أكبر
لكن كانت المفاجأة بالنسبة للجميع هي انخفاض السعر وبسبب المخزون الي عنده هيفضل يبيع بالسعر القديم الغالي لغاية ما يخلص
المستهلك في مصر بكل أسف لا يوجد في ايده شئ يعمله اما يقبل بسعر التاجر مرغما أو يأجل عملية الشراء أو يبحث عن تاجر غيره
يارب أنت إلى عالم بحال الناس وحسبى الله ونعم الوكيل في إلى غله الاسعار
نت
ربنا يرزقنا من حيث لا نحتسب
اللهم انتقم من رجال الاعمال والتجار الجشعين الاسعار بتطلع ومبتنزلش
أهلا بك زائرنا الكريم
أسعار الأسمنت فعلا بتنزل من أكتر من حوالي أسبوع
سعر الأسمنت في مصر كان قارب على 1200 جنيه للطن الأن واليوم الإثنين في شركات أسمنت كسرت حاجز الألف وبتبيع في متوسط سعر 990 جنيه مصر
هلتخفي هذه الاسعار علي القائد الاعلي لمصر وهل من الحق السكوت علي هذه الاسعار من قبل المسؤلين اين رجال الدولة الكل اتبخر ولا ايه
كانت المشكلة الأساسية التي أدت إلى الزيادة الكبيرة في سعر الأسمنت هو توقف مصنعين في سيناء بسبب قيام الجيش المصري بمحاربة أوكار الأرهاب هناك
الآن وبعد ارتفاع الأسعار ونجاحات الجيش في محاربة الأرهاب تم إعادة تشغيل المصنعين مرة أخرى وهما مصنع العريش للأسمنت ومصنع سيناء الأسمنت وأدت إلى عودة الانخفاض في السوق المصري مرة أخرى من أكتر من 10 أيام تقريبا
ربنا ينتقم منكم لانكم محتكرين الاسمنت والحديد ازا كانت اصحاب المصانع ربنا يولع فيهم وازا كانت الحكومة عارفة ورضية على الاسعار دى يبقى فية حد فى الوزارة رجال اعمال لهم مصلحة يبقى ربنا يولع فى الحكومة عشان حرام الاسمنت والحديد يرفع ولا حد موقفهم عند حدهم اللة يخرب بيوتهم وينتقم من الوزارة واللى فيها عشان حرام هم لهم نفسهم يعشوا والباقى يموت المفروض الريس يشوف غلا الحديد والا سمنت دى الشيكارة اخرها تكلفة ١٥ جنية حرام اتقوا اللة فينا التا ياخودها من المصنع بسعر ويبيها للمستهلك بسعر تانى مشحرام هاتعملواية باالمكسب الهول دة حاسبوا انفسكم يتجا ياجشعين المفروض يوجد قانون للاحتكار
المفروض التاجر أو المصنع يراعي ظروف المواطن المصري
ويرضى بهامش ربح معقول
مع ملاحظة أن أسعار الأسمنت حاليا تنخفض يوميا منذ عشرة أيام تقريبا وأن شاء الله توصل لمعدلها الطبيعي قبل الزيادة الأخيرة
سعر الاسنت غالي جدا والموطن البسيط محدود الدخل يعمل ايه
أهلا بك زائرنا الكريم
الأسعار تعاود الانخفاض مرة أخرى في سوق مواد البناء المصري سواء كان حديد أو أسمنت
وان شاء الله ينخفض تاني حتى يصل إلى مستوى الأسعار المقبول من قبل المواطن أولا ومن ثم الشركات لتحقق هامش ربح لها
اسعار الاسنت عالية جدا والمواطن الفقير يعمل ايه علشان يبني بيت له
إن شاء الله توقعات كبيرة بمواصلة سعر طن الأسمنت الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة، حاليا هو انخفض بنسبة كبيرة خلال عشرة أيام متواصلة من الانخفاض المستمر بصفة يومية لجميع مصانع الأسمنت
ممكن رقم الشركه
أهلا بك أستاذ عادل محمد محمود
للأسف نحن لسنا تابعين لأي شركة
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نهتم بنقل الخبر والمعلومة التي تهم القارئ ومن ضمنها قي قسم الأقتصاد الأسعار الخاصة بمختلف السلع والخدمات ومنها سعر سلعة الأسمنت
الاسعارعالية والنفوس غير راضية وحسبنا اللة ونعم الوكيل
أهلا بك زائرنا الكريم
ربنا يرضي نفوسنا ويرزقنا ما نتمنى ويرفع عنا هذا الغلاء في الأسعار ان شاء الله