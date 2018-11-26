أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك في السوق المصري الثلاثاء 27-11-2018

سوف نستعرض معكم من خلال هذا الموضوع عبر موقع نجوم مصرية أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصري، وكذلك الأسعار على المستوى العالمي، حيث تعتبر صناعة الأسمنت أحد الأعمدة الرئيسية لقطاع التشييد والمقاولات، وتشهد أسعار الأسمنت خلال الفترة الأخيرة استقراراً نوعي، وذلك نتيجة تباطئ قطاع التشييد والمقاولات، الناتج عن أرتفاع جميع المكونات الداخلة في الصناعة، وتعتبر مصر من أكبر دول العالم في صناعة الأسمنت، وذلك نظرا لما تمتلكه من مقومات خاصة، والتي تنتشر في جميع محافظات مصر تقريبا، حيث تصل عدد مصانع الأسمنت داخل مصر إلى نحو 23 مصنع منها التابع للدولة والتابع لشركات مصرية وشركات دولية.

أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك في مصر

يشهد سوق الأسمنت المصري خلال الفترة الأخيرة تراجع في الطلب، وذلك نتيجة لتراجع القدرات الشرائية للمستهلك النهائي، سواء كان في قطاع الأسمنت أو قطاع التشييد، ويتراوح متوسط سعر الأسمنت اليوم في مصر على النحو التالي

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس العربية للأسمنت المسلح 843 853 868 الشركة العربية للأسمنت النصر 828 840 843 أسمنت أسيوط المهندس 835 880 888 صناعات مواد البناء التعمير 828 840 843 أسمنت أسك المنيا أسيك 835 880 888 أسمنت أسك المنيا حورس 825 880 888 أسمنت النهضة الصخرة 835 840 843 أسمنت وادي النيل المصري 828 838 840 لافارج للأسمنت المخصوص 840 850 860 أسمنت ميدكو أسوان أسوان 838 843 843 أسمنت العريش العسكري 840 860 860 أسمنت العريش العسكري بني سويف 838 840 850 أسمنت سيناء سيناء 838 843 848 الشركة القومية للأسمنت الفاخر 830 845 855 السويس للأسمنت السويس 835 838 850 أسمنت بورتلاند طرة طرة 840 848 853 أسمنت حلوان حلوان 840 848 853 أسمنت شورى شورى 835 838 840 مصر بني سويف مصر بني سويف 863 868 870 أسمنت السويدي السويدي 843 853 863 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 840 845 848 مصر للأسمنت قنا المسلة 835 840 843

اقرأ أيضا: سعر الحديد اليوم الثلاثاء في المصانع المصرية

ملاحظة الأسعار الواردة في هذا الجدول لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط السداد النقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصنع حيث أنها تشمل تكاليف النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق

ترتيب مصر العالمي في مجال الأسمنت

تبلغ كمية الإنتاج على مستوى العالم من خام الأسمنت بكافة أنواعه في عام 2014 نحو 4180 مليون طن، انتجت منها المصانع المصرية للأسمنت نحو 50 مليون طن أسمنت، لتحتل مصر المركز الثاني عشر حاليا من حيث كمية الإنتاج على المستوى العالمي.

جدير بالذكر أن رئيس شعبة الأسمنت مدحت إستيفانيوس، قد أكد خلال تصريحات صحفية أن مصر تستهدف المركز الثالث عالميا للدول المصدرة للأسمنت بعد دولتي الصين والهند، وأن أعضاء شعبة الأسمنت لديهم خطة مستقبلية يعملون عليها حاليا وذلك لزيادة كمية الإنتاج ليصل إلى نحو 84 مليون طن خلال عام 2020، ويمكن أن يتضاعف الرقم ليصل إلى نحو 100 مليون طن أسمنت لكن مع بذل مجهود مضاعف وتذليل العقبات التي تواجه صناعة الأسمنت في مصر.

الرد على أتهام المغالاة في أسعار الأسمنت

خلال نفس التصريحات رد رئيس شبعة الأسمنت على أتهام المنتجين المصريين بالمغالاة في السعر داخل السوق المحلي، مشيرا إلى أن سبب الزيادة في السعر يعود إلى زيادة أسعار تكاليف مدخلات العملية الإنتاجية، حيث أن سعر الطاقة المطلوبة لإنتاج طن الأسمنت (كهرباء، طاقة حفرية سواء بترول أو غاز أو فحم) تصل إلى نحو 400 جنيه مصري، وهو ما يمثل نحو نصف سعر طن الأسمنت للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى زيادة أسعار الخامات والتمويل البنكي والعمالة، وأشار مدحت إستيفانيوس أن الغرفة كانت ترغب في رفع سعر طن الأسمنت بعد قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الدولار في أواخر عام 2016 ولكن لم يتم التوافق بين الشركات لزيادة المعروض في السوق المحلي.

وزير يصرح انخفاض سعر الحديد والأسمنت قريبا

صرح السيد وزير قطاع الأعمال المصري خالد بدوي أنه يتوقع انخفاض في أسعار بيع الحديد والأسمنت خلال الأيام المقبلة، حيث أشار الوزير إلى أن الارتفاع في السعر خلال الأيام الماضية يعود بشكل أساسي إلى الأخبار التي تم تناولها بخصوص نية مجلس النواب في إصدار قانون للتصالح مع المخالفين لقانون البناء الموحد، وهو الأمر الذي دفع العديد إلى البناء المخالف مرة آخرى، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى زيادة الطلب على مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت، لترتفع أسعار السلعتين نتيجة زيادة الطلب المفاجئ ونقص المعروض في السوق.

رئيس شعبة مواد البناء يتوقع انخفاض أسعار الأسمنت خلال الأيام المقبلة

توقع السيد أحمد الزيني أن يشهد السوقي المصري خلال الفترة المقبلة انخفاض في أسعار الأسمنت والحديد، وأشار الزيني إلى أنه من المتوقع أن تعود العديد من مصانع الأسمنت للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية قريبا، أما بالنسبة لانخفاض أسعار الحديد فقد أوضح الزيني أن الأمر يرجع إلى انخفاض الطلب في السوق على منتجات الحديد والأسمنت ومواد البناء بصفة عامة خلال شهر رمضان، هو الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار نتيجة قلة الطلب على المنتج وركود حركة سوق الحديد والأسمنت في مصر.