من خلال متابعتنا لأسعار السلع الغذائية، يقدم لكم موقع نجوم مصرية أسعار السمك اليوم 27 /11 /2018، المعلنة بسوق العبور للجملة، والتي شهدت استقرار كما تعودنا منذ عدة اشهر، وبالرجوع للأسعار نجد أن البلطي نمرة 1 سجل سعر تراوح بين 23 حتى 25.5 جنيها، والبلطي نمرة 2 سعر تراوح بين 20 حتى 22، والبلطي نمرة 3 سجل 9 جنيهات للكيلو، أما الفليه البلطي فسجل سعر تراوح بين 30 إلى 70 جنيها، وقشر البياض سعر من 28 حتى 34 جنيها، والقراميط سعر من 10 إلى 20 جنيها، وسجل سعر البوري نمرة 1 سعر تراوح بين 34 حتى 40، والبوري نمرة 2 سعر من 24 حتى 30 جنيها للكيلو، وفيما يلي عرض تفصيلي للأسعار المسجلة اليوم بسوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك اليوم 27 /11 /2018 بسوق العبور

الصنف السعر للكيلو جرام يبدأ من إلى بلطي 1 23 25 بلطي 2 20 22 بلطي 3 9 0 بلطي أسواني 7 27 فليه بلطي 30 70 قشر بياض 29 35 قراميط 10 20 ثعابين 40 140 مكرونة خليجي 32 40 مكرونة سويسي 50 64 برانيس اسكندراني 40 54 مكرونة مجمدة 19 25 موسى 29 35 سبيط – كاليماري – سبيا 90 160 قرش 15 25 حدادي 6 0 كابوريا 30 120 مرجان 1 32 40 بربون 1 35 41 دنيس 85 جمبري جامبو 350 400 جمبري 1 250 300 جمبري 2 125 225 جمبري 3 90 130 بوري 1 35 41 بوري 2 25 31 ماكريل مجمد 25 35

ونوجه عناية سيادتكم إلى أن الأسعار السابقة هي الأسعار بسوق الجملة ولا تعبر عن السعر النهائي، حيث يجب إضافة تكاليف النقل ومصروفات تحمل الفاقد من البضاعة إلى جانب إضافة هامش الربح لتاجر التجزئة للوصول إلى السعر النهائي.

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