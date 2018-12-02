من خلال متابعتنا لأسعار السلع الغذائية، يقدم لكم موقع نجوم مصرية أسعار السمك اليوم 2 /12 /2018، المعلنة بسوق العبور للجملة، والتي شهدت استقرار كما تعودنا منذ عدة اشهر، وبالرجوع للأسعار نجد أن البلطي نمرة 1 سجل سعر تراوح بين 19 حتى 21 جنيها، والبلطي نمرة 2 سعر تراوح بين 17.5 حتى 18.5، والبلطي نمرة 3 سجل 9 جنيهات للكيلو، أما الفليه البلطي فسجل سعر تراوح بين 30 إلى 70 جنيها، وقشر البياض سعر من 29 حتى 35 جنيها، والقراميط سعر من 10 إلى 20 جنيها، وسجل سعر البوري نمرة 1 سعر تراوح بين 32 حتى 38، والبوري نمرة 2 سعر من 25 حتى 31 جنيها للكيلو، وفيما يلي عرض تفصيلي للأسعار المسجلة اليوم بسوق العبور للجملة.
أسعار الأسماك اليوم 2 /112 /2018 بسوق العبور
|الصنف
|السعر للكيلو جرام يبدأ من
|إلى
|بلطي 1
|19
|21
|بلطي 2
|17.5
|18.5
|بلطي 3
|9
|0
|بلطي أسواني
|7
|27
|فليه بلطي
|30
|70
|قشر بياض
|29
|35
|قراميط
|10
|20
|ثعابين
|40
|140
|مكرونة خليجي
|32
|38
|مكرونة سويسي
|55
|65
|برانيس اسكندراني
|45
|55
|مكرونة مجمدة
|19
|25
|موسى
|29
|35
|سبيط – كاليماري – سبيا
|90
|160
|قرش
|15
|25
|حدادي
|6
|0
|كابوريا
|30
|120
|مرجان 1
|32
|38
|بربون 1
|35
|41
|دنيس
|85
|جمبري جامبو
|375
|425
|جمبري 1
|275
|325
|جمبري 2
|125
|225
|جمبري 3
|90
|150
|بوري 1
|32
|38
|بوري 2
|25
|31
|ماكريل مجمد
|25
|35
ونوجه عناية سيادتكم إلى أن الأسعار السابقة هي الأسعار بسوق الجملة ولا تعبر عن السعر النهائي، حيث يجب إضافة تكاليف النقل ومصروفات تحمل الفاقد من البضاعة إلى جانب إضافة هامش الربح لتاجر التجزئة للوصول إلى السعر النهائي.
وفي النهاية يسعدنا تلقي استفساراتكم ومقترحاتكم على الموضوع من خلال التعليقات، مع وعد بالرد في اسرع وقت ممكن على كافة التعليقات.
التعليقات