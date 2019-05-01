أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 2019 | شامل اسعار الثلاجات والديب فريزر والغسالات الاتوماتيك وشاشات التلفزيونات LED والسخانات والتكييفات والمكانس – بيان شهر مايو

اسعار الاجهزة الكهربائية بالسوق المصري للعام الجديد 2019، هو العنوان العريض لبيان مُهم جداً من المعلومات التي يسعى اليها القطاع الاستهلاكي الأكبر في جميع الاسواق ومنها قطعاً السوق المصري، فمن منا لم يتعامل أو سيتعامل مع المعلومات السعرية الخاصة بالأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها، وفى هذا الملف سوف نوفر كامل المعلومات الخاصة بأسعار الأجهزة الكهربائية في مصر للعام 2019 وأيضاً أحدث الأسعار المتوقعة للأجهزة الكهربائية .

وذلك حسب البيانات الدقيقة الواردة من السوق حول الأسعار لحظة بلحظة، فلقد حرصنا أن تكون المعلومات مستمدة من الاسعار الرسمية المعلنة للأجهزة الكهربائية في مصر، ومن ثم نوفر اليك بيان إسترشادي دقيق يكون لك غير عون عند شراء الاجهزة الكهربائية فاليكم التفاصيل بشكل كامل عن أسعار جميع ماركات وأنواع الأجهزة الكهربائية فى مصر الآن .

اسعار كافة أنواع الأجهزة الكهربائية في مصر للعام الجديد

وفى الجداول التالية، سوف نوضح بالتفصيل والسرد السهل، كافة المعلومات الخاصة بأسعار الاجهزة الكهربائية في مصر للعام 2019، متضمنة اسعار الثلاجات والغسالات والديب فريزر وشاشات التلفزيونات، وذلك بمختلف الماركات وايضا الموديلات المتوافرة بسوق الأجهزة الكهربائية في مصر، وذلك خلال الربع الأخير من العام الجارى 2019 .

اسعار الثلاجات فى مصر 2019

وفيما يلى اسعار الثلاجات بمختلف الاحجام وايضا الموديلات والماركات بالسوق المصرية، وسوف نقدم اليكم أسعار الثلاجات بكل الماركات بالسوق المصرية من ثلاجات كريازى وثلاجات ايديال وثلاجات شارب وثلاجات توشيبا وثلاجات سامسونج وثلاجات إل جى وثلاجات وايت ويل وثلاجات وايت بوينت وثلاجات يونيون اير وثلاجات فاجور وغيرها من مختلف الماركات بالأسواق المصرية للعام 2019 .

اسعار الثلاجات ماركة شارب للعام الجديد

ماركة شارب من الماركات ذات التميز والثقة الكبيرة بالأسواق المصرية وذلك منذ سنوات، وفيما يلي نقدم أحدث أسعار الثلاجات من شارب والمتوقعة بالعام 2019، خاصة بعد قرارات الحكومة الأخيرة والتي تتعلق بتعديل التعريفة الجمركية بمصر، وسوف نقدم أسعار ثلاجات شارب 2019 بالعديد من الموديلات والأحجام وأيضاُ مختلف السعات المتوافرة من ثلاجات شارب بالسوق للعام الجديد حسب ما ورد من بيانات عن موديلات ثلاجات شارب بالمتاجر المصرية للعام 2019 .

موديل الثلاجة من ماركة شارب سعر الثلاجة من شارب 2019 ثلاجة شارب موديل ذات حجم 14 قدم وسعة لتريه تصل الى 340 لتر ب الإمكانيات العادية 7100 جنيه ثلاجة من شارب بحجم 14 قدم وسعتها تصل الى 384 لتر . ومتوفر بيها تقنية الديجتال بلازما 7700 جنيه ثلاجة بحجم 18 قدم من شارب وسعتها تصل الى 449 لتر وتم تزويدها بتقنية النفروست وايضا متوافر بيها فلتر يساعد على اذالة الروائح 8800 جنيه ثلاجة بحجم 18 قدم من شارب وسعة تصل الى 450 لتر متوافر بيها تقنية الديجيتال 9500 جنيه ثلاجة 450 لتر بعدد 2 باب من شارب متوافر بيها تقنية الديجيتال مع البلازما والثلاجة استانلس 9700 جنيه ثلاجة 600 لتر بعدد 4 باب من شارب ومتوافر بيها تقنية الديجيتال بالبلازما 49000 جنيه ثلاجة 599 لتر بعدد 2 باب من شارب بلازما + ديجيتال 22000 جنيه ثلاجة بعدد 2 باب وسعة 462 لتر من شارب بلازما + كلاستر 23200 جنيه

اسعار الثلاجات من ماركة زانوسى للعام الجديد 2019

إن أسعار الثلاجات من ماركة زانوسى ذات الصيت الكبير بسوق الأجهزة المنزلية والكهربائية المصرية، لهو من الملفات الهامة للغاية والتى يكون لها صدى مهم عند المستهلك خاصة عند قرار شراء ثلاجة جديدة، وفيما يلى سوف نوضح اليكم بجميع المعلومات المتاحة من بيانات المتاجر والأسواق، أحدث الأسعار الخاصة بثلاجات زانوسى فى مصر للعام 2019 .. فإليكم التفاصيل عبر جدول بيانات الأسعار الجديدة لثلاجات زانوسى .

موديل الثلاجة من ماركة زانوسى 2019 سعر الثلاجة من ماركة زانوسى بمصر 2019 ثلاجة 11 قدم من ماركة زانوسى 5250 جنيه ثلاجة 12 قدم من ماركة زانوسى 5600 جنيه ثلاجة 14 قدم من ماركة زانوسى 6400 جنيه ثلاجة 16 قدم من ماركة زانوسى 8500 جنيه ثلاجة 18 قدم من ماركة زانوسى 9700 جنيه ثلاجة 20 قدم من ماركة زانوسى 13000 جنيه

اسعار الثلاجات من ماركة L.G بالسوق المصرى للعام 2019

أسعار الثلاجات في مصر، وذلك من ماركة إل جى الشهيرة للعام الجديد 2019، سنوضحه إليكم عبر جدول شامل لبيان أسعار ثلاجات L.G بتوافق تام مع ما يرد لنا من بيانات الأسواق المصرية، حول أسعار كافة ماركات وموديلات الأجهزة المنزلية والكهربائية بشكل يومي مُحدث، ومنها قطعًا أسعار الثلاجات بمصر بسعر السوق اليومي .. فإليكم تفاصيل أسعار ثلاجات ماركة إل جى للعام الجديد .

موديل وحجم الثلاجة من ماركة ال جى سعر الثلاجة L.G للعام الجديد ثلاجة بحجم 14 قدم من ماركة L.G مدعومة بتقنية نوفروست 11800 جنيه ثلاجة بحجم 16 قدم من ماركة L.G مدعومة بتقنية الديجيتال وايضا تم تزويدها بحنفية 19200 جنيه ثلاجة من ماركة L.G بسعة لتريه 475 لتر وتم دعمها بتقنية نوفروست مع الديجيتال 20400 جنيه ثلاجة من ماركة L.G بسعة لتريه 478 لتر مدعومة بتقنية نوفروست 19600 جنيه ثلاجة بحجم 20 قدم من ماركة L.G مزودة ب بخاصية النوفروست 15700 جنيه ثلاجة بحجم 21 قدم من ماركة L.G بإمكانيات ومواصفات عادية 17800 جنيه ثلاجة بحجم 23 قدم من ماركة L.G ذات مواصفات وإمكانيات عادية 23400 جنيه ثلاجة بحجم 25 قدم من ماركة L,G مدعومة بخاصية نوفروست وتقنية الديجيتال 31200 جنيه ثلاجة بحجم 27 قدم من ماركة L.G تم تزويدها بحنفية 35700 جنيه

اسعار ثلاجات سامسونج للعام الجديد 2019

والآن يعد رصد الحركة العامة لأسعار الثلاجات بمصر، نقدم إليكم البيان الكامل حول أسعار جميع موديلات ثلاجات سامسونج المتاحة بالسوق المصرى للعام الجديد 2019 .

موديل وحجم الثلاجة من ماركة سامسونج سعر الثلاجة من ماركة سامسونج للعام 2019 ثلاجة سعتها 300 لتر من ماركة سامسونج مدعومة بخاصية نوفروست 11000 جنيه ثلاجة بسعة 321 لتر من ماركة سامسونج مدعومة بتقنية الديجيتال 11600 جنيه ثلاجة سعتها 440 لتر من ماركة سامسونج مدعومة بخاصية النوفروست 16500 جنيه ثلاجة بسعة 384 لتر من ماركة سامسونج وتم دعمها بتقنية الديجيتال 13500 جنيه سلاجة سعتها اللترية 362 لتر من ماركة سامسونج مدعومة بخاصية النوفروست ومزودة بتقنية الديجيتال 12300 جنيه ثلاجة بحجم 23 قدم وسعة لتريه 516 لتر من ماركة سامسونج مدعومة بتقنية الديجيتال ومزودة بخاصية النوفروست 20800 جنيه ثلاجة سعتها اللترية 500 لتر من ماركة سامسونج مدعومة بتقنية الديجيتال ومزودة بخاصية النوفروست 20300 جنيه ثلاجة سعتها اللترية 528 لتر من ماركة سامسونج مدعومة بخاصية النوفروست ومزودة بتقنية الديجيتال 21800 جنيه ثلاجة بسعة 585 لتر من ماركة سامسونج متوفر فيها خاصية النوفروست وايضا مدعومة بتقنية الديجيتال 29000 جنيه

اسعار الثلاجات من ماركة يونيون اير بالسوق المصرى للعام 2019

موديل وحجم الثلاجة من ماركة يونيون اير سعر الثلاجة من ماركة يونيون اير للعام 2019 ثلاجة بحجم 12 قدم من ماركة يونيون اير مدعومة بخاصية نوفروست وتقنية الديجيتال 6000 جنيه ثلاجة بحجم 14 قدم من ماركة يونيون اير مزودة بخاصية النوفروست 6800 جنيه ثلاجة بحجم 16 قدم من ماركة يونيون اير مدعومة بخاصية النوفروست 7400 جنيه ثلاجة بحجم 22 قدم من ماركة يونيون اير 13000 جنيه والسعر المفاجئة من يونيون اير ثلاجة 11 قدم 5000 جنيه

اسعار الثلاجات من ماركة توشيبا للعام الجديد 2019

موديل وحجم الثلاجة من ماركة توشيبا سعر الثلاجة من ماركة توشيبا 2019 ثلاجة بحجم 18 قدم وسعة لترية 377 لتر من توشيبا 8200 جنيه ثلاجة بحجم 14 قدم وسعة لترية 335 لتر من توشيبا 6900 جنيه ثلاجة سعتها اللترية 664 لتر بعدد 2 باب من ماركة توشيبا مزودة بخاصية نوفروست أنفرتر 27000 جنيه ثلاجة سعتها اللترية 601 لتر من ماركة توشيبا بعدد 2 باب 25000 جنيه ثلاجة بحجم 12 قدم من ماركة توشيبا 5600 جنيه ثلاجة بحجم 25 قدم وسعتها اللترية 657 لتر من ماركة توشيبا 22300 جنيه ثلاجة بحجم 16 قدم وسعة لترية 340 لتر وبعدد 3 باب من ماركة توشيبا 6900 جنيه ثلاجة بحجم 13 قدم وسعة لترية 328 لتر بعدد 2 باب من ماركة توشيبا 6100 جنيه والمفاجئة من توشيبا ثلاجة 11 قدم وسعتها اللترية 317 لتر 5200 جنيه

اسعار الثلاجات من ماركة كريازى للعام الجديد 2019

حجم وموديل الثلاجة من ماركة كريازى سعر الثلاجة من ماركة كريازى للعام 2019 ثلاجة بحجم 12 قدم من ماركة كريازى 4700 جنيه ثلاجة بحجم 14 قدم من ماركة كريازى 6300 جنيه ثلاجة بحجم 16 قدم من كريازى 8900 جنيه ثلاجة بحجم 17 قدم من كريازى مدعومة بتقنية الديجيتال 11500 جنيه ثلاجة بحجم 18 قدم من كريازى بإمكانيات ومواصفات عادية 9600 جنيه ثلاجة بحجم 20 قدم من كريازى تيربو عادية 9900 جنيه ثلاجة بحجم 23 قدم من كريازى مدعومة بتقنية الديجيتال 14700 جنيه والمفاجئة من كريازى ثلاجة 11 قدم 4200 جنيه

وفيما يلى نستكمل اسعار باقى الأجهزة الكهربائية فى مصر …. تابع فى الصفحة التالية باقى الأسعار

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