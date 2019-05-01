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أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 2019 | شامل اسعار الثلاجات والديب فريزر والغسالات الاتوماتيك وشاشات التلفزيونات LED والسخانات والتكييفات والمكانس – بيان شهر مايو

كتب محمد هلال آخر تحديث

اسعار الاجهزة الكهربائية بالسوق المصري للعام الجديد 2019، هو العنوان العريض لبيان مُهم جداً من المعلومات التي يسعى اليها القطاع الاستهلاكي الأكبر في جميع الاسواق ومنها قطعاً السوق المصري، فمن منا لم يتعامل أو سيتعامل مع المعلومات السعرية الخاصة بالأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها، وفى هذا الملف سوف نوفر كامل المعلومات الخاصة بأسعار الأجهزة الكهربائية في مصر للعام 2019 وأيضاً أحدث الأسعار المتوقعة للأجهزة الكهربائية .

وذلك حسب البيانات الدقيقة الواردة من السوق حول الأسعار لحظة بلحظة، فلقد حرصنا أن تكون المعلومات مستمدة من الاسعار الرسمية المعلنة للأجهزة الكهربائية في مصر، ومن ثم نوفر اليك بيان إسترشادي دقيق يكون لك غير عون عند شراء الاجهزة الكهربائية فاليكم التفاصيل بشكل كامل عن أسعار جميع ماركات وأنواع الأجهزة الكهربائية فى مصر الآن .

أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 2019 | شامل اسعار الثلاجات والديب فريزر والغسالات الاتوماتيك وشاشات التلفزيونات LED والسخانات والتكييفات والمكانس - بيان شهر مايو
اسعار الاجهزة الكهربائية 2019 .

اسعار كافة أنواع الأجهزة الكهربائية في مصر للعام الجديد

وفى الجداول التالية، سوف نوضح بالتفصيل والسرد السهل، كافة المعلومات الخاصة بأسعار الاجهزة الكهربائية في مصر للعام 2019، متضمنة اسعار الثلاجات والغسالات والديب فريزر وشاشات التلفزيونات، وذلك بمختلف الماركات وايضا الموديلات المتوافرة بسوق الأجهزة الكهربائية في مصر، وذلك خلال الربع الأخير من العام الجارى 2019 .

اسعار الثلاجات فى مصر 2019

وفيما يلى اسعار الثلاجات بمختلف الاحجام وايضا الموديلات والماركات بالسوق المصرية، وسوف نقدم اليكم أسعار الثلاجات بكل الماركات بالسوق المصرية من ثلاجات كريازى وثلاجات ايديال وثلاجات شارب وثلاجات توشيبا وثلاجات سامسونج وثلاجات إل جى وثلاجات وايت ويل وثلاجات وايت بوينت وثلاجات يونيون اير وثلاجات فاجور وغيرها من مختلف الماركات بالأسواق المصرية للعام 2019 .

أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 2019 | شامل اسعار الثلاجات والديب فريزر والغسالات الاتوماتيك وشاشات التلفزيونات LED والسخانات والتكييفات والمكانس - بيان شهر مايو
اسعار الثلاجات 2018 .
اسعار الثلاجات ماركة شارب للعام الجديد 

ماركة شارب من الماركات ذات التميز والثقة الكبيرة بالأسواق المصرية وذلك منذ سنوات، وفيما يلي نقدم أحدث أسعار الثلاجات من شارب والمتوقعة بالعام 2019، خاصة بعد قرارات الحكومة الأخيرة والتي تتعلق بتعديل التعريفة الجمركية بمصر، وسوف نقدم أسعار ثلاجات شارب 2019 بالعديد من الموديلات والأحجام وأيضاُ مختلف السعات المتوافرة من ثلاجات شارب بالسوق للعام الجديد حسب ما ورد من بيانات عن موديلات ثلاجات شارب بالمتاجر المصرية للعام 2019 .

أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 2019 | شامل اسعار الثلاجات والديب فريزر والغسالات الاتوماتيك وشاشات التلفزيونات LED والسخانات والتكييفات والمكانس - بيان شهر مايو
أحدث أسعار الثلاجات من شارب 2019 .
موديل الثلاجة من ماركة شارب  سعر الثلاجة من شارب 2019
ثلاجة شارب موديل ذات حجم 14 قدم

وسعة لتريه تصل الى 340 لتر

ب الإمكانيات العادية

 7100 جنيه
ثلاجة من شارب بحجم 14 قدم

وسعتها تصل الى 384 لتر .

ومتوفر بيها تقنية الديجتال بلازما

 7700

جنيه
ثلاجة بحجم 18 قدم من شارب

وسعتها تصل الى 449 لتر

وتم تزويدها بتقنية النفروست وايضا متوافر بيها فلتر يساعد على اذالة الروائح

 8800

جنيه
ثلاجة بحجم 18 قدم من شارب

وسعة تصل الى 450 لتر

متوافر بيها تقنية الديجيتال

 9500

جنيه
ثلاجة 450 لتر بعدد 2 باب من شارب

متوافر بيها تقنية الديجيتال مع البلازما

والثلاجة استانلس

 9700

جنيه
ثلاجة 600 لتر بعدد 4 باب من شارب

ومتوافر بيها تقنية الديجيتال بالبلازما

 49000 جنيه
ثلاجة 599 لتر بعدد 2 باب من شارب

بلازما + ديجيتال

 22000

جنيه
ثلاجة بعدد 2 باب وسعة 462 لتر من شارب

بلازما + كلاستر

 23200

جنيه
اسعار الثلاجات من ماركة زانوسى للعام الجديد 2019

إن أسعار الثلاجات من ماركة زانوسى ذات الصيت الكبير بسوق الأجهزة المنزلية والكهربائية المصرية، لهو من الملفات الهامة للغاية والتى يكون لها صدى مهم عند المستهلك خاصة عند قرار شراء ثلاجة جديدة، وفيما يلى سوف نوضح اليكم بجميع المعلومات المتاحة من بيانات المتاجر والأسواق، أحدث الأسعار الخاصة بثلاجات زانوسى فى مصر للعام 2019 .. فإليكم التفاصيل عبر جدول بيانات الأسعار الجديدة لثلاجات زانوسى .

أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 2019 | شامل اسعار الثلاجات والديب فريزر والغسالات الاتوماتيك وشاشات التلفزيونات LED والسخانات والتكييفات والمكانس - بيان شهر مايو

موديل الثلاجة من ماركة زانوسى 2019 سعر الثلاجة من ماركة زانوسى بمصر 2019
ثلاجة 11 قدم من ماركة زانوسى 5250 جنيه
ثلاجة 12 قدم من ماركة زانوسى 5600 جنيه
ثلاجة 14 قدم من ماركة زانوسى 6400 جنيه
ثلاجة 16 قدم من ماركة زانوسى 8500 جنيه
ثلاجة 18 قدم من ماركة زانوسى 9700 جنيه
ثلاجة 20 قدم من ماركة زانوسى 13000 جنيه
اسعار الثلاجات من ماركة L.G بالسوق المصرى للعام 2019

أسعار الثلاجات في مصر، وذلك من ماركة إل جى الشهيرة للعام الجديد 2019، سنوضحه إليكم عبر جدول شامل لبيان أسعار ثلاجات L.G بتوافق تام مع ما يرد لنا من بيانات الأسواق المصرية، حول أسعار كافة ماركات وموديلات الأجهزة المنزلية والكهربائية بشكل يومي مُحدث، ومنها قطعًا أسعار الثلاجات بمصر بسعر السوق اليومي .. فإليكم تفاصيل أسعار ثلاجات ماركة إل جى للعام الجديد .

أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 2019 | شامل اسعار الثلاجات والديب فريزر والغسالات الاتوماتيك وشاشات التلفزيونات LED والسخانات والتكييفات والمكانس - بيان شهر مايو

موديل وحجم الثلاجة من ماركة ال جى سعر الثلاجة L.G للعام الجديد
ثلاجة بحجم 14 قدم من ماركة L.G

مدعومة بتقنية نوفروست

 11800

جنيه
ثلاجة بحجم 16 قدم من ماركة L.G

مدعومة بتقنية الديجيتال وايضا تم تزويدها بحنفية

 19200

جنيه
ثلاجة من ماركة L.G بسعة لتريه 475 لتر

وتم دعمها بتقنية نوفروست مع الديجيتال

 20400

جنيه
ثلاجة من ماركة L.G بسعة لتريه 478 لتر

مدعومة بتقنية نوفروست

 19600

جنيه
ثلاجة بحجم 20 قدم من ماركة L.G

مزودة ب بخاصية النوفروست

 15700

جنيه
ثلاجة بحجم 21 قدم من ماركة L.G

بإمكانيات ومواصفات عادية

 17800

جنيه
ثلاجة بحجم 23 قدم من ماركة L.G

ذات مواصفات وإمكانيات عادية

 23400

جنيه
ثلاجة بحجم 25 قدم من ماركة L,G

مدعومة بخاصية نوفروست وتقنية الديجيتال

 31200

جنيه
ثلاجة بحجم 27 قدم من ماركة L.G

تم تزويدها بحنفية

 35700

جنيه
اسعار ثلاجات سامسونج للعام الجديد 2019

والآن يعد رصد الحركة العامة لأسعار الثلاجات بمصر، نقدم إليكم البيان الكامل حول أسعار جميع موديلات ثلاجات سامسونج المتاحة بالسوق المصرى للعام الجديد 2019 .

موديل وحجم الثلاجة من ماركة سامسونج سعر الثلاجة من ماركة سامسونج للعام 2019
ثلاجة سعتها 300 لتر من ماركة سامسونج

مدعومة بخاصية نوفروست

 11000

جنيه
ثلاجة بسعة 321 لتر من ماركة سامسونج

مدعومة بتقنية الديجيتال

 11600

جنيه
ثلاجة سعتها 440 لتر من ماركة سامسونج

مدعومة بخاصية النوفروست

 16500

جنيه
ثلاجة بسعة 384 لتر من ماركة سامسونج

وتم دعمها بتقنية الديجيتال

 13500

جنيه
سلاجة سعتها اللترية 362 لتر من ماركة سامسونج

مدعومة بخاصية النوفروست ومزودة بتقنية الديجيتال

 12300

جنيه
ثلاجة بحجم 23 قدم وسعة لتريه 516 لتر من ماركة سامسونج

مدعومة بتقنية الديجيتال

ومزودة بخاصية النوفروست

 20800

جنيه
ثلاجة سعتها اللترية 500 لتر من ماركة سامسونج

مدعومة بتقنية الديجيتال

ومزودة بخاصية النوفروست

 20300

جنيه
ثلاجة سعتها اللترية 528 لتر من ماركة سامسونج

مدعومة بخاصية النوفروست

ومزودة بتقنية الديجيتال

 21800

جنيه
ثلاجة بسعة 585 لتر من ماركة سامسونج

متوفر فيها خاصية النوفروست

وايضا مدعومة بتقنية الديجيتال

 29000

جنيه
اسعار الثلاجات من ماركة يونيون اير بالسوق المصرى للعام 2019
موديل وحجم الثلاجة من ماركة يونيون اير  سعر الثلاجة من ماركة يونيون اير للعام 2019
ثلاجة بحجم 12 قدم من ماركة يونيون اير

مدعومة بخاصية نوفروست وتقنية الديجيتال

 6000

جنيه
ثلاجة بحجم 14 قدم من ماركة يونيون اير

مزودة بخاصية النوفروست

 6800

جنيه
ثلاجة بحجم 16 قدم من ماركة يونيون اير

مدعومة بخاصية النوفروست

 7400

جنيه
ثلاجة بحجم 22 قدم من ماركة يونيون اير 13000

جنيه
والسعر المفاجئة من يونيون اير 

ثلاجة 11 قدم

 5000

جنيه
اسعار الثلاجات من ماركة توشيبا للعام الجديد 2019
موديل وحجم الثلاجة من ماركة توشيبا  سعر الثلاجة من ماركة توشيبا 2019
ثلاجة بحجم 18 قدم وسعة لترية 377 لتر من توشيبا 8200

جنيه
ثلاجة بحجم 14 قدم وسعة لترية 335 لتر من توشيبا 6900

جنيه
ثلاجة سعتها اللترية 664 لتر بعدد 2 باب من ماركة توشيبا

مزودة بخاصية نوفروست أنفرتر

 27000

جنيه
ثلاجة سعتها اللترية 601 لتر من ماركة توشيبا

بعدد 2 باب

 25000

جنيه
ثلاجة بحجم 12 قدم من ماركة توشيبا 5600

جنيه
ثلاجة بحجم 25 قدم وسعتها اللترية 657 لتر من ماركة توشيبا 22300

جنيه
ثلاجة بحجم 16 قدم وسعة لترية 340 لتر وبعدد 3 باب من ماركة توشيبا 6900

جنيه
ثلاجة بحجم 13 قدم وسعة لترية 328 لتر بعدد 2 باب من ماركة توشيبا 6100

جنيه
والمفاجئة من توشيبا 

ثلاجة 11 قدم وسعتها اللترية 317 لتر 

 5200

جنيه
اسعار الثلاجات من ماركة كريازى للعام الجديد 2019
حجم وموديل الثلاجة من ماركة كريازى سعر الثلاجة من ماركة كريازى للعام 2019
ثلاجة بحجم 12 قدم من ماركة كريازى 4700

جنيه
ثلاجة بحجم 14 قدم من ماركة كريازى 6300

جنيه
ثلاجة بحجم 16 قدم من كريازى 8900

جنيه
ثلاجة بحجم 17 قدم من كريازى

مدعومة بتقنية الديجيتال

 11500

جنيه
ثلاجة بحجم 18 قدم من كريازى

بإمكانيات ومواصفات عادية

 9600

جنيه
ثلاجة بحجم 20 قدم من كريازى

تيربو عادية

 9900

جنيه
ثلاجة بحجم 23 قدم من كريازى

مدعومة بتقنية الديجيتال

 14700

جنيه
والمفاجئة من كريازى 

ثلاجة 11 قدم 

 4200

جنيه

وفيما يلى نستكمل اسعار باقى الأجهزة الكهربائية فى مصر …. تابع فى الصفحة التالية باقى الأسعار 

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عن الكاتب

محمد هلال

كاتب صحفي بموقع " نجوم مِصرية " الإخباري، أُفضل كثيراً العمل في إعداد التقارير والتحقيقات الصحفية، أهوى متابعة الأحداث العالمية والبرامج الوثائقية، أرى العالم جميلاً كلما كان واضحاً بالمعلومة والمعرفة . للتواصل وإبداء الرأي : [email protected]

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