أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 2019 | شامل اسعار الثلاجات والديب فريزر والغسالات الاتوماتيك وشاشات التلفزيونات LED والسخانات والتكييفات والمكانس – بيان شهر مايو

اسعار الاجهزة الكهربائية بالسوق المصري للعام الجديد 2019، هو العنوان العريض لبيان مُهم جداً من المعلومات التي يسعى اليها القطاع الاستهلاكي الأكبر في جميع الاسواق ومنها قطعاً السوق المصري، فمن منا لم يتعامل أو سيتعامل مع المعلومات السعرية الخاصة بالأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها، وفى هذا الملف سوف نوفر كامل المعلومات الخاصة بأسعار الأجهزة الكهربائية في مصر للعام 2019 وأيضاً أحدث الأسعار المتوقعة للأجهزة الكهربائية .
وذلك حسب البيانات الدقيقة الواردة من السوق حول الأسعار لحظة بلحظة، فلقد حرصنا أن تكون المعلومات مستمدة من الاسعار الرسمية المعلنة للأجهزة الكهربائية في مصر، ومن ثم نوفر اليك بيان إسترشادي دقيق يكون لك غير عون عند شراء الاجهزة الكهربائية فاليكم التفاصيل بشكل كامل عن أسعار جميع ماركات وأنواع الأجهزة الكهربائية فى مصر الآن .
اسعار كافة أنواع الأجهزة الكهربائية في مصر للعام الجديد
وفى الجداول التالية، سوف نوضح بالتفصيل والسرد السهل، كافة المعلومات الخاصة بأسعار الاجهزة الكهربائية في مصر للعام 2019، متضمنة اسعار الثلاجات والغسالات والديب فريزر وشاشات التلفزيونات، وذلك بمختلف الماركات وايضا الموديلات المتوافرة بسوق الأجهزة الكهربائية في مصر، وذلك خلال الربع الأخير من العام الجارى 2019 .
اسعار الثلاجات فى مصر 2019
وفيما يلى اسعار الثلاجات بمختلف الاحجام وايضا الموديلات والماركات بالسوق المصرية، وسوف نقدم اليكم أسعار الثلاجات بكل الماركات بالسوق المصرية من ثلاجات كريازى وثلاجات ايديال وثلاجات شارب وثلاجات توشيبا وثلاجات سامسونج وثلاجات إل جى وثلاجات وايت ويل وثلاجات وايت بوينت وثلاجات يونيون اير وثلاجات فاجور وغيرها من مختلف الماركات بالأسواق المصرية للعام 2019 .
اسعار الثلاجات ماركة شارب للعام الجديد
ماركة شارب من الماركات ذات التميز والثقة الكبيرة بالأسواق المصرية وذلك منذ سنوات، وفيما يلي نقدم أحدث أسعار الثلاجات من شارب والمتوقعة بالعام 2019، خاصة بعد قرارات الحكومة الأخيرة والتي تتعلق بتعديل التعريفة الجمركية بمصر، وسوف نقدم أسعار ثلاجات شارب 2019 بالعديد من الموديلات والأحجام وأيضاُ مختلف السعات المتوافرة من ثلاجات شارب بالسوق للعام الجديد حسب ما ورد من بيانات عن موديلات ثلاجات شارب بالمتاجر المصرية للعام 2019 .
|موديل الثلاجة من ماركة شارب
|سعر الثلاجة من شارب 2019
|ثلاجة شارب موديل ذات حجم 14 قدم
وسعة لتريه تصل الى 340 لتر
ب الإمكانيات العادية
|7100 جنيه
|ثلاجة من شارب بحجم 14 قدم
وسعتها تصل الى 384 لتر .
ومتوفر بيها تقنية الديجتال بلازما
|7700
جنيه
|ثلاجة بحجم 18 قدم من شارب
وسعتها تصل الى 449 لتر
وتم تزويدها بتقنية النفروست وايضا متوافر بيها فلتر يساعد على اذالة الروائح
|8800
جنيه
|ثلاجة بحجم 18 قدم من شارب
وسعة تصل الى 450 لتر
متوافر بيها تقنية الديجيتال
|9500
جنيه
|ثلاجة 450 لتر بعدد 2 باب من شارب
متوافر بيها تقنية الديجيتال مع البلازما
والثلاجة استانلس
|9700
جنيه
|ثلاجة 600 لتر بعدد 4 باب من شارب
ومتوافر بيها تقنية الديجيتال بالبلازما
|49000 جنيه
|ثلاجة 599 لتر بعدد 2 باب من شارب
بلازما + ديجيتال
|22000
جنيه
|ثلاجة بعدد 2 باب وسعة 462 لتر من شارب
بلازما + كلاستر
|23200
جنيه
اسعار الثلاجات من ماركة زانوسى للعام الجديد 2019
إن أسعار الثلاجات من ماركة زانوسى ذات الصيت الكبير بسوق الأجهزة المنزلية والكهربائية المصرية، لهو من الملفات الهامة للغاية والتى يكون لها صدى مهم عند المستهلك خاصة عند قرار شراء ثلاجة جديدة، وفيما يلى سوف نوضح اليكم بجميع المعلومات المتاحة من بيانات المتاجر والأسواق، أحدث الأسعار الخاصة بثلاجات زانوسى فى مصر للعام 2019 .. فإليكم التفاصيل عبر جدول بيانات الأسعار الجديدة لثلاجات زانوسى .
|موديل الثلاجة من ماركة زانوسى 2019
|سعر الثلاجة من ماركة زانوسى بمصر 2019
|ثلاجة 11 قدم من ماركة زانوسى
|5250 جنيه
|ثلاجة 12 قدم من ماركة زانوسى
|5600 جنيه
|ثلاجة 14 قدم من ماركة زانوسى
|6400 جنيه
|ثلاجة 16 قدم من ماركة زانوسى
|8500 جنيه
|ثلاجة 18 قدم من ماركة زانوسى
|9700 جنيه
|ثلاجة 20 قدم من ماركة زانوسى
|13000 جنيه
اسعار الثلاجات من ماركة L.G بالسوق المصرى للعام 2019
أسعار الثلاجات في مصر، وذلك من ماركة إل جى الشهيرة للعام الجديد 2019، سنوضحه إليكم عبر جدول شامل لبيان أسعار ثلاجات L.G بتوافق تام مع ما يرد لنا من بيانات الأسواق المصرية، حول أسعار كافة ماركات وموديلات الأجهزة المنزلية والكهربائية بشكل يومي مُحدث، ومنها قطعًا أسعار الثلاجات بمصر بسعر السوق اليومي .. فإليكم تفاصيل أسعار ثلاجات ماركة إل جى للعام الجديد .
|موديل وحجم الثلاجة من ماركة ال جى
|سعر الثلاجة L.G للعام الجديد
|ثلاجة بحجم 14 قدم من ماركة L.G
مدعومة بتقنية نوفروست
|11800
جنيه
|ثلاجة بحجم 16 قدم من ماركة L.G
مدعومة بتقنية الديجيتال وايضا تم تزويدها بحنفية
|19200
جنيه
|ثلاجة من ماركة L.G بسعة لتريه 475 لتر
وتم دعمها بتقنية نوفروست مع الديجيتال
|20400
جنيه
|ثلاجة من ماركة L.G بسعة لتريه 478 لتر
مدعومة بتقنية نوفروست
|19600
جنيه
|ثلاجة بحجم 20 قدم من ماركة L.G
مزودة ب بخاصية النوفروست
|15700
جنيه
|ثلاجة بحجم 21 قدم من ماركة L.G
بإمكانيات ومواصفات عادية
|17800
جنيه
|ثلاجة بحجم 23 قدم من ماركة L.G
ذات مواصفات وإمكانيات عادية
|23400
جنيه
|ثلاجة بحجم 25 قدم من ماركة L,G
مدعومة بخاصية نوفروست وتقنية الديجيتال
|31200
جنيه
|ثلاجة بحجم 27 قدم من ماركة L.G
تم تزويدها بحنفية
|35700
جنيه
اسعار ثلاجات سامسونج للعام الجديد 2019
والآن يعد رصد الحركة العامة لأسعار الثلاجات بمصر، نقدم إليكم البيان الكامل حول أسعار جميع موديلات ثلاجات سامسونج المتاحة بالسوق المصرى للعام الجديد 2019 .
|موديل وحجم الثلاجة من ماركة سامسونج
|سعر الثلاجة من ماركة سامسونج للعام 2019
|ثلاجة سعتها 300 لتر من ماركة سامسونج
مدعومة بخاصية نوفروست
|11000
جنيه
|ثلاجة بسعة 321 لتر من ماركة سامسونج
مدعومة بتقنية الديجيتال
|11600
جنيه
|ثلاجة سعتها 440 لتر من ماركة سامسونج
مدعومة بخاصية النوفروست
|16500
جنيه
|ثلاجة بسعة 384 لتر من ماركة سامسونج
وتم دعمها بتقنية الديجيتال
|13500
جنيه
|سلاجة سعتها اللترية 362 لتر من ماركة سامسونج
مدعومة بخاصية النوفروست ومزودة بتقنية الديجيتال
|12300
جنيه
|ثلاجة بحجم 23 قدم وسعة لتريه 516 لتر من ماركة سامسونج
مدعومة بتقنية الديجيتال
ومزودة بخاصية النوفروست
|20800
جنيه
|ثلاجة سعتها اللترية 500 لتر من ماركة سامسونج
مدعومة بتقنية الديجيتال
ومزودة بخاصية النوفروست
|20300
جنيه
|ثلاجة سعتها اللترية 528 لتر من ماركة سامسونج
مدعومة بخاصية النوفروست
ومزودة بتقنية الديجيتال
|21800
جنيه
|ثلاجة بسعة 585 لتر من ماركة سامسونج
متوفر فيها خاصية النوفروست
وايضا مدعومة بتقنية الديجيتال
|29000
جنيه
اسعار الثلاجات من ماركة يونيون اير بالسوق المصرى للعام 2019
|موديل وحجم الثلاجة من ماركة يونيون اير
|سعر الثلاجة من ماركة يونيون اير للعام 2019
|ثلاجة بحجم 12 قدم من ماركة يونيون اير
مدعومة بخاصية نوفروست وتقنية الديجيتال
|6000
جنيه
|ثلاجة بحجم 14 قدم من ماركة يونيون اير
مزودة بخاصية النوفروست
|6800
جنيه
|ثلاجة بحجم 16 قدم من ماركة يونيون اير
مدعومة بخاصية النوفروست
|7400
جنيه
|ثلاجة بحجم 22 قدم من ماركة يونيون اير
|13000
جنيه
|والسعر المفاجئة من يونيون اير
ثلاجة 11 قدم
|5000
جنيه
اسعار الثلاجات من ماركة توشيبا للعام الجديد 2019
|موديل وحجم الثلاجة من ماركة توشيبا
|سعر الثلاجة من ماركة توشيبا 2019
|ثلاجة بحجم 18 قدم وسعة لترية 377 لتر من توشيبا
|8200
جنيه
|ثلاجة بحجم 14 قدم وسعة لترية 335 لتر من توشيبا
|6900
جنيه
|ثلاجة سعتها اللترية 664 لتر بعدد 2 باب من ماركة توشيبا
مزودة بخاصية نوفروست أنفرتر
|27000
جنيه
|ثلاجة سعتها اللترية 601 لتر من ماركة توشيبا
بعدد 2 باب
|25000
جنيه
|ثلاجة بحجم 12 قدم من ماركة توشيبا
|5600
جنيه
|ثلاجة بحجم 25 قدم وسعتها اللترية 657 لتر من ماركة توشيبا
|22300
جنيه
|ثلاجة بحجم 16 قدم وسعة لترية 340 لتر وبعدد 3 باب من ماركة توشيبا
|6900
جنيه
|ثلاجة بحجم 13 قدم وسعة لترية 328 لتر بعدد 2 باب من ماركة توشيبا
|6100
جنيه
|والمفاجئة من توشيبا
ثلاجة 11 قدم وسعتها اللترية 317 لتر
|5200
جنيه
اسعار الثلاجات من ماركة كريازى للعام الجديد 2019
|حجم وموديل الثلاجة من ماركة كريازى
|سعر الثلاجة من ماركة كريازى للعام 2019
|ثلاجة بحجم 12 قدم من ماركة كريازى
|4700
جنيه
|ثلاجة بحجم 14 قدم من ماركة كريازى
|6300
جنيه
|ثلاجة بحجم 16 قدم من كريازى
|8900
جنيه
|ثلاجة بحجم 17 قدم من كريازى
مدعومة بتقنية الديجيتال
|11500
جنيه
|ثلاجة بحجم 18 قدم من كريازى
بإمكانيات ومواصفات عادية
|9600
جنيه
|ثلاجة بحجم 20 قدم من كريازى
تيربو عادية
|9900
جنيه
|ثلاجة بحجم 23 قدم من كريازى
مدعومة بتقنية الديجيتال
|14700
جنيه
|والمفاجئة من كريازى
ثلاجة 11 قدم
|4200
جنيه
وفيما يلى نستكمل اسعار باقى الأجهزة الكهربائية فى مصر …. تابع فى الصفحة التالية باقى الأسعار
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التعليقات
عاوزه اعرف سعر الغساله سامسونج 8كيلو اتوماتيك مش ايلي بابها فوق
بالتوفيق 👍
أرجو رقم شر كت فرش
تليفونات الوكيل