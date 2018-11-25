نعرض اليوم أسعار أدوية التخسيس المصرية والمستوردة، هناك العديد من الأفراد في الوطن العربي وخاصة في مصر يعانون من مرض السمنة المفرطة والدهون المتراكمة والتي لها الكثير من الأضرار الناتجة عنها مثل عدم القدرة علي المشي والحركة وعدم القدرة علي ارتداء الملابس أو شرائها بسهولة وهذا غير الآلام العمود الفري وخصوصا في الشتاء وغيرها من الأمراض النفسية التي يعاني منها أصحاب السمنة المفرطة، ولهذا دائما ما يقوم الأفراد بالبحث عن وصفات التخسيس وعمل العديد من أنظمة الرجيم المتداولة علي الأنترنت أو الذهاب إلي المراكز المتخصصة لإنقاص الوزن وغيرها من المهام التي يقومون بها حتي يتخلصوا من الدهون والسمنة، ويتم استخدام الأدوية المتعددة للمساعدة علي إنقاص الوزن وتكون بمثابة حافظ للرجيم وإنقاص العديد من الدهون دون أي مجهود أو بذل رياضة مستمرة.

أسعار أدوية التخسيس المصرية والمستوردة

أسعار أدوية التخسيس المصرية والمستوردة، تهتم النساء خاصة بأمور الشكل والمظهر والتخسيس وهذا لكي تفتخر بنفسها وتزداد ثقتها بنفسها وأيضا يهتم الرجال بالتخسيس ولكن لكي يقوم بأعماله ووظائفه بأكمل وجه، ولتلك الأسباب والاهتمام الزائد بأدوية التخسيس سنقوم اليوم بعرض أسعار أدوية التخسيس المصرية والمستوردة، ولكن لا يوجد سعر ثابت للأدوية المصرية أو المستوردة ولهذا سنقوم بعرض الأسعار التقريبية والأسعار التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة من قبل وزارة الصحة المصرية ونتابع الأسعار أول بأول ونقوم بعرضها بشكل مستمر.

أسعار أدوية التخسيس المصرية والمستوردة 2018



نستكمل معا أسعار أدوية التخسيس المصرية والمستوردة،سنقوم بتقسم أسعار أدوية التخسيس إلي النوعين المصري والمستورد حتي لا يتم الغلط بينها .

أسعار أدوية التخسيس المصري:

عبوة أقراص زنكال 84 كبسولة بسعر 280 جنية.

عبوة أورلي كبسول 30 كبسولة بسعر 97.5 جنية.

عبوة أورليستات كبسول 30 كبسولة بسعر 90 جنية.

عبوة أورليستات أورجانو كبسول تحتوي علي 20 كبسولة بسعر 40 جنية.

عبوة أورليسمارت كبسول تحتوي علي 10 كبسولات بسعر 32.5 جنية.

عبوة شاي ريجيم رويال كبيرة بسعر 14.40 جنية والعبوة الصغيرة بسعر 9 جنية.

عبوة شيتوكال كبسول 60 كبسولة بسعر 134.5 جنية.

عبوة ميرتي كبسول 30 كبسولة بسعر 42 جنيه.

عبوة كروماكس كبسول 60 كبسولة بسعر 79 جنية.

عبوة كويك سليم كبسول 30 كبسوله بسعر 100 جنية.

ريجيماكس كبسول 20 كبسولة بسعر 66.75 جنية.

أسعار أدوية التخسيس المستوردة:

عبوة اوميجا 3 omega المستورده يبدأ سعرها من 450 إلي 490 جنية.

عبوة ليبو 6 lipo يبدأ سعرها من 800 إلي 900 جنية.

عبوة موف فري سعرها 725جنية.

عبوة سنترم سلفر سعرها 550 جنية.

كانت تلك أسعار أدوية التخسيس في مصر المستوردة والمحلية والتي يتم انتشارها في مختلف مراكز العلاج المرخصة والصيدليات الكبري في مصر ونقوم بمتابعة كل ما هو جديد في أسعار الأدوية.