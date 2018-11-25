نعرض اليوم عملائنا الأعزاء أسعار أثاث ومطابخ دامسون، تعد شركة دامسون من الشركات المتألقة جدا في مجال أثاث المنزل من ناحيه غرف النوم وغرف العيشة والمطابخ وكل ما يخص المنزل العصرية. ويتم أختيار شركة دامسون من الشركات الأولي في ذلك المجال لما لها من ذوق رفيع ومعاصرتها لكل ما هو حديث وجديد في العالم من أشكال وألوان وخامات عالية الجودة، ومن المعروف عن منتجات شركة دامسون أنها تناسب جميع المنزل من حيث اتساع المنزل أو ضيقه وتناسب أيضا جميع الفئات من الشباب حتي يتمكن الجميع الشراء بمل سهولة.

أسعار أثاث ومطابخ دامسون

أسعار أثاث ومطابخ دامسون، تقدم شركة دامسون العديد من المنتجات والتي لا يستغني عنها أي منزل سواء حديث البناء أو للتجديد حيث كل ما يريده الأفراد من الأذواق العالمة والمحلية يكون متواجد، ومن أفضل الخدمات التي تقدمها شركة دامسون للأثاث والمطابخ هي مساعدة الشباب وتقديم خدمة التقسيط الشهري حيث يمكن شراء كل ما يحتاج الشاب من أدوات للمنزل وغرف المعيشة والصالون وغرفة النوم والمطبخ وتقسيط المبلغ شهريا ويبدأ التقسيط من 200 جنية شهريا فيما فوق، ولهذا تعد شركة دامسون من أفضل الشركات والتي عليها العديد من الإقبال لما تقوم به من خدمات رائعة.

أسعار أثاث ومطابخ دامسون 2018



نتابع الآن أسعار أثاث ومطابخ دامسون، تبدأ أسعار غرف النوم في شركة دامسون من سعر 15 ألف جنية وتصل إلي 60 ألف جنية ومن الممكن استخدام خدمة التقسيط الشهري حيث يبدأ تقسيط غرف النوم في شركة دامسون من 250 جنية إلي 500 جنية شهريا حسب مقدر ه الفرد المالية، وأسعار المطابخ في شركة دامسون تبدأ من 8000 جنية إلي 30 ألف جنية ويمكن التقسيط الشهري ويبدأ من 200 جنية شهريا إلي 400 جنية، أسعار أثاث غرف المعيشة يبدأ من 10 الآلاف جنية إلي 30 ألف جنية ويمكن التقسيط الشهري والذي يبدأ من 200 جنية إلي 500جنية.

يوجد العديد من التصميمات للأثاث في شركة دامسون والتي من السهل الاختيار منها وجميع الأسعار متوفرة وهذا في جميع فروع شركات دامسون والموزعة في محافظات مصر والتي عليها الكثير من الإقبال لما لها من سمعة جيدة ومعاملة حسنة للعملاء وما تملكه من قطع أثاث عالية الجودة.