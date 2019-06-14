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أستقرار أسعار الحديد وتراجع طفيف في سعر الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

كتب طارق أبو زينةفي آخر تحديث
أستقرار أسعار الحديد وتراجع طفيف في سعر الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

متابعينا الأحباب من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن أسعار مواد البناء، “الحديد والأسمنت” التي يتابعها كل المواطنين داخل مصر، لأهمية أسعار الحديد والأسمنت في تحديد تكلفة البناء، وتعتبر أسعار مواد البناء من أهم المواضيع التي يبحث عنها المواطن المصري كل يوم، ويزداد البحث عن مواد البناء في فترة الصيف لأنها الفترة التي يزيد البناء فيها.

تعتبر أسعار الحديد والأسمنت مستقرة هذه الفترة، نتيجة استقرار سعر الجنية المصري مقابل الدولار، والمعروف أن الخامات الأساسية لصناعة الحديد “خام البيليت” تستورد من الخارج بالعملة الصعبة، وتتدخل بصورة مباشرة في تحديد سعر الحديد بالأسواق.

أستقرار أسعار الحديد وتراجع طفيف في سعر الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

أسعار الحديد تسليم المصنع اليوم

اسم الشركة سعر البيع بالمصنع
شركة حديد عز 11890
شركة حديد المصريين 11780
شركة حديد بشاي 11750
شركة حديد العتال 11650
شركة حديد مصر ستيل 11575
شركة حديد الجيوشي 11600
شركة حديد الجارحي 11650
شركة حديد المركبي 11600
شركة حديد العشري 11600
شركة حديد السويس للصلب 11600

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصري

اسم الشركة سعر البيع
أسمنت السويدي 818
السويس للأسمنت 793
الشركة القومية للأسمنت 805
أسمنت أسيوط 798
الشركة العربية للأسمنت 803
لا فارج للأسمنت 800
أسمنت العريش 800
أسمنت سيناء 800
أسمنت بورتلاند 803
أسمنت حلوان 830

التوقعات لأسعار مواد البناء في الفترة القادمة

يتوقع خبراء صناعة مواد البناء أرتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الفترة القادمة، نظراً للزيادة المتوقعة لأسعار الطاقة في الشهر القادم، مما سيرفع تكلفة التصنيع وبالتالي أرتفاع الأسعار.

 

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عن الكاتب

طارق أبو زينة

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