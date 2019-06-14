أستقرار أسعار الحديد وتراجع طفيف في سعر الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

متابعينا الأحباب من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن أسعار مواد البناء، “الحديد والأسمنت” التي يتابعها كل المواطنين داخل مصر، لأهمية أسعار الحديد والأسمنت في تحديد تكلفة البناء، وتعتبر أسعار مواد البناء من أهم المواضيع التي يبحث عنها المواطن المصري كل يوم، ويزداد البحث عن مواد البناء في فترة الصيف لأنها الفترة التي يزيد البناء فيها.

تعتبر أسعار الحديد والأسمنت مستقرة هذه الفترة، نتيجة استقرار سعر الجنية المصري مقابل الدولار، والمعروف أن الخامات الأساسية لصناعة الحديد “خام البيليت” تستورد من الخارج بالعملة الصعبة، وتتدخل بصورة مباشرة في تحديد سعر الحديد بالأسواق.

أسعار الحديد تسليم المصنع اليوم

اسم الشركة سعر البيع بالمصنع شركة حديد عز 11890 شركة حديد المصريين 11780 شركة حديد بشاي 11750 شركة حديد العتال 11650 شركة حديد مصر ستيل 11575 شركة حديد الجيوشي 11600 شركة حديد الجارحي 11650 شركة حديد المركبي 11600 شركة حديد العشري 11600 شركة حديد السويس للصلب 11600

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصري

اسم الشركة سعر البيع أسمنت السويدي 818 السويس للأسمنت 793 الشركة القومية للأسمنت 805 أسمنت أسيوط 798 الشركة العربية للأسمنت 803 لا فارج للأسمنت 800 أسمنت العريش 800 أسمنت سيناء 800 أسمنت بورتلاند 803 أسمنت حلوان 830

التوقعات لأسعار مواد البناء في الفترة القادمة

يتوقع خبراء صناعة مواد البناء أرتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الفترة القادمة، نظراً للزيادة المتوقعة لأسعار الطاقة في الشهر القادم، مما سيرفع تكلفة التصنيع وبالتالي أرتفاع الأسعار.

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