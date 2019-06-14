أستقرار أسعار الحديد وتراجع طفيف في سعر الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

متابعينا الأحباب من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن أسعار مواد البناء، “الحديد والأسمنت” التي يتابعها كل المواطنين داخل مصر، لأهمية أسعار الحديد والأسمنت في تحديد تكلفة البناء، وتعتبر أسعار مواد البناء من أهم المواضيع التي يبحث عنها المواطن المصري كل يوم، ويزداد البحث عن مواد البناء في فترة الصيف لأنها الفترة التي يزيد البناء فيها.
تعتبر أسعار الحديد والأسمنت مستقرة هذه الفترة، نتيجة استقرار سعر الجنية المصري مقابل الدولار، والمعروف أن الخامات الأساسية لصناعة الحديد “خام البيليت” تستورد من الخارج بالعملة الصعبة، وتتدخل بصورة مباشرة في تحديد سعر الحديد بالأسواق.
أسعار الحديد تسليم المصنع اليوم
|اسم الشركة
|سعر البيع بالمصنع
|شركة حديد عز
|11890
|شركة حديد المصريين
|11780
|شركة حديد بشاي
|11750
|شركة حديد العتال
|11650
|شركة حديد مصر ستيل
|11575
|شركة حديد الجيوشي
|11600
|شركة حديد الجارحي
|11650
|شركة حديد المركبي
|11600
|شركة حديد العشري
|11600
|شركة حديد السويس للصلب
|11600
أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصري
|اسم الشركة
|سعر البيع
|أسمنت السويدي
|818
|السويس للأسمنت
|793
|الشركة القومية للأسمنت
|805
|أسمنت أسيوط
|798
|الشركة العربية للأسمنت
|803
|لا فارج للأسمنت
|800
|أسمنت العريش
|800
|أسمنت سيناء
|800
|أسمنت بورتلاند
|803
|أسمنت حلوان
|830
التوقعات لأسعار مواد البناء في الفترة القادمة
يتوقع خبراء صناعة مواد البناء أرتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الفترة القادمة، نظراً للزيادة المتوقعة لأسعار الطاقة في الشهر القادم، مما سيرفع تكلفة التصنيع وبالتالي أرتفاع الأسعار.
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