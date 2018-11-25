أسعار الذهب اليوم الأحد 25/11/2018وفق آخر تحديث فى الأسواق المصرية

نقدم متابعة حصريا لآخر التطورات فى أسعار المعدن النفيس اليوم الأحد 25/11/2018فى أسواق الذهب المصرية ،وذلك حيث تواصل أسعار المعدن الأصفر عدم الأستقرار فى صباح اليوم حيث مازال يسجل تراجع فى السعر وفق التعاملات التجارية فى الفترة المسائية بالأمس فى محلات الصاغة بمحافظات مصر المختلفة ، يسجل المعدن النفيس تراجع يقدر ب3 ج من جديد فى سعر الجرام ، بعد أن شهد عدم استقرار فى السعر على مدار التعاملات فى الاسبوع الماضى ويواصل الذهب الإستقرار فى السعر بعد آخر أنخفاض حدث فى السعر منذ الأسبوع الماضى حيث اخر أنخفاض سجله فى السعر من يومين حيث سجل 3جنية أقل

فى سعر الجرام لجميع الأعيرة المختلفة .

ليواصل بذلك الذهب سلسلة الثبات النسبى فى السعر فى أسواق الذهب خلال الفترة الحالية ونعرض سعر الذهب من واقع التعاملات فى الأسواق المصرية حيث شهد على مدار فى بداية الأسبوع الجارى عدم استقرار نسبى فى السعر ما بين الأرتفاع والهبوط ، وذلك يرجع الذى أدى إلى عودة الركود فى حركة البيع والشراء فى الفترة الأخيرة والذى قد يكون عامل فى أرتفاع السعر نظرا لزيادة الطلب على المعدن الأصفر فى الفترة الأخيرة الذى يقابلة قلة فى العرض.

أسعار الذهب اليوم

وقد وصلت أسعار الذهب مختلف الأعيرة حيث أستقر سعر الجرام الذهب اليوم وفق تصريحات التجار فى وفق لاخر تعاملات الفترة المسائية أمس فقد سجل ذهب عيار 24 سعر 700ج للجرام.

وقد سجل عيار 21 مايقدر ب612ج الجرام وإما عن العيار الأدنى عيار 18 فقد بلغ سعر اليوم525ج للجرام بينما سجل الجنية الذهب 4896 جنيه وبالنسبة لسعر الأوقية :1223دولار ومن المتوقع فى ظل عودة تصاعد سعر الذهب فى الفترة المقبلة خاصة فى حالة تسجيل زيادة فى أسعار الدولار الأمريكي مما يهدد أسواق الذهب بعودة حالة الركود من جديد بعد الرواج النسبى الذى شهدتها فى الفترة الأخيرة

سعر المصنعية

كما وضحنا من قبل سعر المصنعية متوقف على حجم القطعة الذهبية وكم النقوش والشغل بها ويتراوح سعر المصنعية للجرام ما بين 25 ج إلى 60 ج حيث يتحكم نوعاً ما التجار فى سعر مصنعية المشغولات الذهبية حيث تجد تاجر يخفض سعر المصنعية من أجل جذب الزبائن وتاجر آخر يرفع من سعر المصنعية من أجل زيادة الربح .

تحديث أستقرت أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات فى الفترة الصباحية بعد حالة من عدم الاستقرار التى شهدها المعدن الأصفر فى الفترة الأخيرة خاصة الانخفاض في السعر حيث وصل هذا الانخفاض لما يعادل 30جنية فى سعر كل جرام

اليوم سجل الذهب أرتفاع يقدر ب3 جنية فى سعر الجرام وذلك بالنسبة الأعيرة المختلفة ويرجع سبب الإرتفاع المفاجئ لسعر الذهب هذا هو أرتفاع سعر الوقية بما يقدر ب8 دولار ومن المتوقع أن يواصل الذهب الارتفاع فى ظل كثرة مناسبات الزفاف فى الفترة الحالية حيث تعد مواسم عند المصريين .

تحديث أسعار الذهب اليوم ومازال مسلسل عدم أستقرار أسعار المعدن الأصفر مستمر حيث يسجل من جديد أدنى المستويات في سعره منذ أكثر من عاما حيث سجل فى التعاملات الصباحية من محلات الذهب بالاسواق المصرية مما يجعل المؤشرات تشير نحو توقع أنخفاض سعر الذهب فى الفترة المقبلة

تحديث أسعار الذهب ليست مستقره وتتراجع بشكل شبه مستمر وذلك على مدار الشهرين الماضيين الأمر الذي يعد مؤشرا أيجابيا لتحسن الأقتصاد الكريم يستمر سعر جرام الذهب فى التراجع أنتظرونا وأحدث الأخبار الأقتصاية .

تحديث أستقرار مستمر فى أسعار المعدن النفيس اليوم حيث مازال أسعار جميع أعيرة الذهب مستقرة على سعر ثابت منذ بداية التعاملات التجارية فى أسواق الذهب خلال هذا الأسبوع مما يشير لقوة إحتمال حدوث مزيد من التراجع في أسعار الذهب في الفترة المقبلة.

تحديث بمتابعة أسعار الذهب اليوم فى أسواق المال وفق آخر تحديث للأسعار فى تعاملات أسواق الذهب يواصل المعدن الأصفر الأستقرار على التراجع حيث من المتوقع أن يستمر التراجع فى السعر خلال الأيام القادمة.