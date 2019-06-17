أحدث سعر للذهب اليوم في السوق السعودي”الذهب يعود إلي مستوياته الطبيعيه”

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية، في العالم العربي الكبير عامتاً والمملكة العربية السعودية خاصتاً، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن أسعار الذهب في السوق السعودي، الذي يعد من أكبر أسواق تداولاً للذهب في الوطن العربي، يهتم المواطنين في المملكة بمتابعة أسعار الذهب يومياً، ونحن من خلال موقعنا نرصد لكم حركة السوق في هذا المقال، ونتمني أن ينال إجتهادنا على إعجابكم ورضاكم .

الذهب في المملكة العربية السعودية، يعتبر من أهم أدوات التفاخر وتتزين النساء بالمعدن النفيس، وأيضاً يعتبر من أهم وسائل الإدخار والإستثمار، وهو إستثمار مربح على المدى الطويل، ويقدم كهدية في المناسبات السعيدة كالزواج والحفلات العائلية.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 17/6/2019 في السوق السعودي

وحدة الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي ذهب عيار 24 161,85 43,20 ذهب عيار 22 148,20 39,60 ذهب عيار 21 141,63 37,76 ذهب عيار 18 121,39 32,37 ذهب عيار 14 94,42 25,17 ذهب عيار 12 80,93 21,58 أونصة الذهب 5034 1342 جنيه الذهب 1133 302,09 كيلو الذهب 161855 43154

تعرف على أشهر مناجم الذهب في المملكة العربية السعودية.

منجم مهد الذهب: يقع في المنطقة الغربية من المملكة.

منجم الصخيرات: يقع في منطقة القصيم.

منجم بلغه: يقع في منطقة المدينة المنورة.

منجم الآمار:ويقع في الرياض.

منجم الحجار: ويقع في جنوب المملكة بالقرب من محافظة العقيق.

منجم جبل صائد: ويقع شرق مدينة جده.

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وفي نهاية المقال نتمني أن نكون قد قدمنا المعلومة الصحيحة والدقيقة، لمتابعينا الأعزاء داخل المملكة وتمنيات موقعنا المتميز نجوم مصرية بدوام الإزدهار والرخاء للمملكة.

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