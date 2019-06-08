أحدث سعر للدولار اليوم الجمعة 7/6/2019 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرفية العاملة في مصر

متابعينا الأعزاء في مصر وكافة دول العالم، يشرفنا أن نلتقي بكم من خلال هذا المقال الذي نتناول فيه موضوع، من أهم المواضيع التي تشغل بال المواطن المصري بكافة مستوياته، ومن أهم المواضيع التي يتم البحث عنها في مجالات البحث المختلفة، ألا وهو موضوع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ونتمنى من الله أن يوفقنا في تقديم معلومة دقيقة وصحيحة، ترضي متابعي موقعنا المتميز نجوم مصرية في كل مكان سواء في داخل مصر أو في أي مكان علي سطح الكرة الأرضية.

حددت الحكومة المصرية وتحديداً وزارة المالية، سعر صرف الدولار في الميزانية القادمة لمصر 2019/2020 بسعر 16,46 جنيهاً للدولار، ونفت الإشاعات التي إنتشرت في الفترة الماضية، بأن سعر الدولار سيكون 18 جنيهاً بالميزانية الجديدة التي سيتم العمل بها اعتباراً من 1/7/2019.

سعر الدولار اليوم الجمعة 7/6/2019 في البنوك

اسم البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي 16,70 16,80 بنك مصر 16,73 16,83 البنك الأهلي 16,73 16,83 بنك القاهرة 16,70 16.80 البنك التجاري الدولي 16,69 16,79 بنك الأسكندرية 16,70 16,80 بنك عودة 16,70 16,80 بنك أبو ظبي الإسلامي 16,74 16,84

ماهي العوامل التي تحدد وتتحكم في سعر الدولار عالمياً

أسعار الفائدة البنكية التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية التي يرغب الرئيس ترامب على تخفيضها بنسبة 1% لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة التنافسية للمنتجات الأمريكية في الخارج. سوق الأسهم الأمريكية فارتفاع قيمة الأسهم يساعد على إرتفاع قيمة الدولار. سوق الذهب العالمية فكلما قل سعر الذهب عالمياً إرتفع قيمة الدولار والعكس. الأوضاع السياسية في العالم تؤثر على قيمة العملة الأمريكية. تقارير بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي فهو بنك مستقل تماماً في قراراته النقدية ولكن في الآونة الأخيرة يحاول الرئيس ترامب التدخل فيها وتخفيض نسبة الفائدة.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة نجوم مصرية دوام التقدم للإقتصاد المصري.

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