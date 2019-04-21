أحدث سعر للدولار اليوم الأحد 21/4/2019 في السوق السوداء والبنك المركزي السوداني

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نضع بين أيديكم هذا التقرير، عن أحدث أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي والسوق السوداء، ونرصد لكم الحالة الإقتصادية العامة في السودان، والتوقعات المستقبلية لسعر العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، بعد ثورة الشعب السوداني علي حكم الرئيس السوداني عمرو البشير، وتولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد في الفترة الإنتقالية الحالية.

يشهد سوق صرف العملات الأجنبية إرتباكاً شديداً في الوقت الراهن، نظراً لحالة عدم الرؤيه الواضحه لحالة الإقتصاد السوداني في المستقبل، والإرتفاع الكبير في كل السلع الإستهلاكية، مما جعل نسبة التضخم تتجاوز 70% لأن معظم السلع الإستهلاكية، يتم إسترادها بالعملة الصعبة (الدولار)، مما أثر بشكل سلبي كبير علي معيشة الشعب السوداني، الذي يعاني منذ زمن كبير في ظل حكم الرئيس السابق عمرو البشير.

سعر صرف العملات الأجنبيه أمام الجنيه السوداني في السوق الموازي

العملة السعر بالجنيه السوداني الدولار 50 اليورو 56 الجنيه الإسترليني 64 الريال السعودي 13,33 الدرهم الإماراتي 14,40 الريال القطري 13,40 الدينار الكويتي 204,5 الجنيه المصري 2,80 الدينار البحريني 123

أسعار العملات الأجنبيه اليوم الأحد 21/4/2019 في البنك المركزي السوداني

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار 47,5000 47,7375 اليورو 53,65 53,91 الجنيه الإسترليني 61,95 62,25 الدينار الكويتي 155,27 126,5 الريال السعودي 12,60 12,75 الدولار الكندي 35,50 35,75 الفرنك السويسري 47 47,25 الدينار البحريني 125,95 126,50 الريال القطري 13,04 13,10

وفي نهاية التقرير نتمنى للشعب السوداني، الخروج من هذا الوضع الإقتصادي الصعب، وهذا يتأتى بالعمل والصبر وعدم الإنسياق وراء الشائعات، وأن لا يجعل من الدولار سلعة ليتربح منها، ويضر بإقتصاد بلده.

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