أحدث سعر للدولار الأمريكي أمام الجنية السوداني اليوم 27/4/2019 في السوق الرسمي والموازي اليوم

أصدقائي الأعزاء يسعدني أن أضع بين أيديكم هذا التقرير، عن أخر أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم أمام الجنيه السوداني، سواء في البنك المركزي السوداني أو السوق الموازي(السوداء)، الملاحظ أن موضوع سعر صرف الجنيه السوداني، أصبح من أهم المواضيع التي يتم البحث عنها علي محركات البحث المختلفة، ونحن من خلال موقعنا (نجوم مصرية) نجتهد لنقدم لكم كل جديد، في سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية والعربية، ونتمنى أن تقريرنا علي رضائكم متابعينا الأعزاء.

توقعت مصادر إقتصادية تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنية السوداني في الفترة القادمة، لعدة أسباب منها التراجع الملحوظ علي الطلب للعملة الأجنبية، ولجوء المتعاملين إلي بيع مدخراتهم بالعملات الأجنبية خاصاً التجار، لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلي توافر العملة الصعبة، بعد الوديعة السعودية بمبلغ 500 مليون دولار التي أحدثت نوع من الهدوء في سوق الصرف.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم بالسوق السوداء

العملة سعر الصرف مقابل الجنية السوداني الدولار 57 الريال السعودي 15,10 الدرهم الإماراتي 16,30 اليورو 64 الجنيه الإسترليني 70 الجنيه المصري 3,18 الريال القطري 15,55

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي السوداني اليوم

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الأمريكي 45,2 45 الجنيه الإسترليني 58,7 58,5 الدولار الكندي 33,8 33,6 الفرنك السوسري 44,5 44,3 الريال السعودي 12,1 12 الدرهم الإماراتي 12,3 12,2 اليورو 50,8 50,5 الريال القطري 12,4 12,3 الريال العماني 117,4 116,8

أعزائنا نتمنى أن نكون قدمنا لكم محتوى يلقى أعجابكم، وأن نكون قدمنا معلومة تفيدكم ونحن معكم لحظة بلحظة وسنوافيكم بكل جديد في سعر العملة السودانية في حينه.

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