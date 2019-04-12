أحدث أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 12-4-2019| تابع سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم

الذهب من أهم ما يتطلع عليها الكثير من الناس، لمتابعتها ومتابعة أسعارها ، حيث أنها تختلف من يوم لأخر ومن وقت لآخر، وحرصاً منا في موقعنا قمنا بإعداد تلك التقرير، لمساعدتكم على المعرفة الدقيقة بأسعار الذهب اليوم الجمعة 12-4-2019 في الكويت ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد.

أحدث الأخبار وتغيرات أسعار الذهب عن اليوم وطوال عام2019 نقدم لكم جدول محدث بـ أجدد الأسعار اليومية للسوق المحلي الكويتي لبيع معدن الذهب جرامات، كيلو، أوقية، في المحلات المصنعة والتجار، لكل من يهتم بتداول الفوركس وبيع وشراء معدن الذهب الخام والمصنع من المستثمرين والمقبلين على الزواج .

تحتوي المقالة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في الكويت بالعملة الوطنية الدينار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي، كما يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الكويت، وتحتوي أيضا ًعلي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الكويت مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة.

أسعار الذهب اليوم في الكويت

الذهب السعر بالجنيه المصري السعر بالدولار الأمريكي الذهب عيار 24 12.78 دينار $41.97 الذهب عيار 22 11.71 دينار $38.47 الذهب عيار 21 11.18 دينار $36.72 الذهب عيار 18 9.58 دينار $31.48 الذهب عيار 14 7.45 دينار $24.48 الذهب عيار 12 6.39 دينار $20.98 أسعار أوقية الذهب 397.30 دينار $1.305 سعر الجنيه الذهب 89.43 دينار $293.78 سعر كيلو الذهب 12.775 دينار $41.968

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