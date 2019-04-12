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أحدث أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 12-4-2019| تابع سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم

كتب حنان الزهيري آخر تحديث

الذهب من أهم ما يتطلع عليها الكثير من الناس، لمتابعتها ومتابعة أسعارها ، حيث أنها تختلف من يوم لأخر ومن وقت لآخر، وحرصاً منا في موقعنا  قمنا بإعداد تلك التقرير، لمساعدتكم على المعرفة الدقيقة بأسعار الذهب اليوم الجمعة 12-4-2019  في الكويت ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد.

أحدث الأخبار وتغيرات أسعار الذهب عن اليوم وطوال عام2019 نقدم لكم جدول محدث بـ أجدد الأسعار اليومية للسوق المحلي الكويتي لبيع معدن الذهب جرامات، كيلو، أوقية، في المحلات المصنعة والتجار، لكل من يهتم بتداول الفوركس وبيع وشراء معدن الذهب الخام والمصنع من المستثمرين والمقبلين على الزواج .

تحتوي المقالة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في الكويت بالعملة الوطنية الدينار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي، كما يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الكويت، وتحتوي أيضا ًعلي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الكويت مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة.

أسعار الذهب اليوم في الكويت

الذهب

السعر بالجنيه المصري

السعر بالدولار الأمريكي

 الذهب عيار 2412.78 دينار$41.97
الذهب عيار 2211.71 دينار$38.47
 الذهب عيار 2111.18 دينار$36.72
الذهب عيار 189.58 دينار$31.48
الذهب عيار 147.45 دينار$24.48
الذهب عيار 126.39 دينار$20.98
أسعار أوقية الذهب397.30 دينار$1.305
سعر الجنيه الذهب89.43 دينار$293.78
سعر كيلو الذهب12.775 دينار$41.968

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عن الكاتب

حنان الزهيري

مهندسه زراعيه من طنطا، بحب التصوير و الرسم، محررة بموقع نجوم مصرية.

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