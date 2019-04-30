أحدث أسعار الذهب في السعودية اليوم وأهم العوامل التي تؤثر علي سعر الذهب

متابعينا الكرام عبر موقعنا نجوم مصرية، يسعدنا أن نقدم لكم هذا التقرير عن أسعار الذهب في السعودية،محدث تحديث يومي ونقدم لكم خلال هذا التقرير أسعار المعدن النفيس، بالوحدات الأتية (الجرام،الكيلو،الأوقية) سواء بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي .

ويعد معدن الذهب من المعادن ذات القيمة المرتفعة، علي مر العصور،وهو أهم أداة من أدوات الزينة عند النساء وخاصتاً السعوديات، الذين يتفاخرون بالذهب في مناسباتهم السعيدة وأفراحهم، ويسعدنا عبر موقعنا نجوم مصرية أن نوفر لكم المعلومات والإجابات، علي جميع التساؤلات حول الأسعار ومتغيراتها ونتمني أن ينال إجتهادنا رضاكم .

أسعار الذهب في المملكة بالريال السعودي والدولار الأمريكي

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي ذهب عيار 24 155 41,33 $ ذهب عيار 22 142 37,90 $ ذهب عيار 21 135,50 36,16 $ ذهب عيار 18 116 31 $ ذهب عيار 14 90,50 24,11 $ ذهب عيار 12 77,50 20,67 $ أسعار أوقية الذهب 4820 1285 $ أسعار جنيه الذهب 1085 289,30 $ أسعار كيلو الذهب 154990 41331 $

أهم الأسباب التي تؤثر علي سعر الذهب عالمياً

من أهم العوامل التي تؤثر في سعر الذهب عالمياً، هو أسعار النفط العالمية وأسعار الدولار، مقابل العملات الأخري فكلما زاد سعر النفط عالمياً، كلما ذاد سعر المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وبالتالي يزداد في الأسواق المحلية وأيضاً سعر الدولار عالمياً يؤثر في سعر الذهب، فكلما إنخفضت قيمة الدولار عالمياً كلما زاد سعر الذهب، لأنه يكون الملاذ الأمن للمستثمرين بديلاً للدولار، وأيضاً التوترات بين الدول والحروب التجارية، تؤثر علي الإقتصاد العالمي فيتأثر الذهب، متابعينا يسعدنا إستفساراتكم ونتمني أن نكون قدمنا لكم المعلومة التي تلبي رغباتكم.

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