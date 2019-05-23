فشل تجربة التابلت للصف الأول الثانوى وغضب شديد بين الطلبة وأولياء الأمور

فشل تجربة التابلت للصف الأول الثانوى و حالة من الاستياء الشديد بين طلبة أولي ثانوي وأولياء الأمور ، حيث أثبتت تجربة الأمتحان عن طريق استخدام التابلت وفقا للمنظومة الجديدة لمرحلة الثانوي العام فشلها.

مع بداية الامتحان في التاسعة تفجرت العديد من المشاكل مثل سقوط السيرفر الخاص بموقع الامتحان ،وعدم تفعيل الشريحة الخاصة بالتابلت ، وعدم وصول الأكواد الخاصة بكل طالب و نتيجة لذلك لم يتمكن أي طالب من الامتحان وسط ذهول من ادارات المدارس والمعلمين حيث عجزوا عن تقديم أي مساعدة للطلاب،وقد عبر أولياء الأمور والطلاب عن استياءهم الشديد لما حدث اليوم ،ووصف البعض التجربة بأنها هدر متعمد للمال العام ،ومخاطرة بمستقبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات ،و سوء استخدام السلطة.

كما طلب بعض أولياء الأمور بضرورة عقد مؤتمر صحفى لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ،يوضح فيه الحقيقة كاملة ومن المخطئ ،وشرح ما حدث فى المدارس من هرج ولخبطه وعدم وجود اكواد او خطاءها ،ومن تسبب فى البلبله الحادثه لكل الطلبة وأولياء الأمور ، وأشار البعض إلى أن ما حدث افقد الثقة في منظومة التعليم الجديدة بالكامل .

تم أجراء أمتحان ورقي فى بعض المدارس التي صنفت خارج المنظومة ، نتيجه لسقوط السيرفر ،بينما استطاعت بعض المدارس أكمال الاختبار الألكتروني.​

كان من المقرر أنتهاء فترة أمتحانات أولى ثانوي يوم الخميس 30 مايو , لكن نظرا للأرتفاع الشديد فى درجة الحرارة يوم الخميس 23 مايو ، فقد تم تأجيل مادة اللغة الأنجليزية التى كانت مقرر أمتحانها فى هذا اليوم الي السبت الموافق 1 يونيو 2019.

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