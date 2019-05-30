نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019 “الترم الثاني” بالإسم ورقم الجلوس

يبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادى عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، وتزداد معدلات البحث عن النتيجة خلال الفترة الحالية فى ظل ترقب الطلاب خاصة بعد انتهائهم من مرحلة الإمتحانات، ويعيش أولياء الأمور حالة من القلق بجانب أبنائهم الطلاب منتظرين نتيجتهم، ونحن فى “نجوم مصرية” نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية فور ظهورها، فإلى نص المقال.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
ما زال التعليم يحظى بأكبر اهتمام لدى الأب والأم ويحرصون على تعليم أطفالهم في أفضل المدارس والجامعات، ومن أكثر المراحل التعليمية أهمية لدى الطالب والتي تؤثر بشكل كبير فى تكوين وعيه هى المرحلة الإعدادية، ونتمنى من خلال موقعنا “نجوم مصرية” كل التوفيق لكل أبنائنا الطلاب، وننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية عبر هذا الرابط:
لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية: اضغط هنا.
- اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2019، وقد أدى الامتحانات 89812 طالباً وطالبة نجح منهم 75082 طالباً وطالبة بنسبة 85.2 %.
نتمنى أن نكون قد قدمنا مقال وافي وكافي، وإذا لم تتمكنوا من معرفة نتيجتكم، من فضلك فقط قم بترك اسمك ورقم جلوسك فى التعليقات بالأسفل، وسنحضر لك النتيجة فور ظهورها.
التعليقات
ملك السيد عبد العظيم ٨٥٢٩٧
شهد ياسر 74450
عمرو سمير متولي حافظ
رقم الجلوس. ٦٩١٨١مدرسه ابو زعبل
الاسم :منه مبروك محى ابراهيم
رقم الجلوس:44057
محافظة القليوبية ادارة غرب شبرا الخيمة
مدرسة :اسماء الاعدادية بنات
اسلام محمد كامل
القليوبية
رقم الجلوس 77340
الإسم/محمد رضا محمد إمام عبد العال
رقم الجلوس /25656
مدرسة د/جمال حمدان ع.م.بناي
برجاء النتيجه
اكتب تعليقك هنا…اسلام عصام رقم جلوس 90271
مصطفى محمد إسماعيل حافظ رقم الجلوس 36689
مصطفى محمد إسماعيل حافظ
محمد عماد صبرى جلوس ٢٩٦٠٦طح
الاسم حبيبه ابراهيم محمد حافظ
رقم الجلوس 236
الدرسه اسما اعداديه بنات
اداره غرب شبرا الخيمه
برجاااااء النتيجه
ان شاء الله سنعلمك بالنتيجة فور ظهورها