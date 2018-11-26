نظام نور برقم الهوية خطوات استعلام نتائج الطلاب عبر موقع نظام نور

نظام نور برقم الهوية يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم مباشرة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وتساعد الجهات المختصة المشرفة علي عملية التعليم في الإدارات والمدارس، ووصلت خدمة نظام نور ألي جميع مدارس المملكة العربية السعودية حيث بلغ عدد المدارس التي وصل أليها خدمات نظام نور حوالي 33 ألف مدرسة، ويقدم موقع نظام نور العديد من الخدمات وهذا لأجل التسهيل علي الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وهذا لمتابعة نتائج الطلاب في جميع الصفوف الدراسية وأيضا يقدم لأولياء الأمور خدمة تسجيل طلاب روضة الأطفال وأيضا المرحلة الابتدائية، ويمكنكم الاستفادة من نظام نور بالعديد من الخدمات مثل معرفة شهادات الطلاب وطباعتها وأيضا معرفة أشعار مستوي الطفل وطباعتها، والهدف الرئيسي لخدمات نظام نور برقم الهوية هي تقليل الوقت والجهد علي أولياء الأمور والطلاب والطالبات في الحصول علي النتائج.

نظام نور برقم الهوية

نتائج نظام نور برقم الهوية وهي خدمة مقدمة من نظام نور للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية لجميع الصفوف الدراسية حيث يتيح للطلاب الاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية عبر نظام نور برقم الهوية وأيضا الاستعلام عن نتائج الصف الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية ( الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) من خلال نظام نور برقم الهوية لاستخراج النتائج بسرية، ونحن نقترب من بداية التقويم الدراسي لعام 1440 حيث بعد انتهاء التقويم الدراسي سوف يترقب أولياء الأمور والطلاب والطالبات عن النتيجة حيث سوف تعلن نتيجة جميع الصفوف الدراسية عبر نظام نور برقم الهوية الذي أنشأته وزاراه التربية والتعليم لتوفير الجهد والوقت للطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الاستعلام عن نتائج الطلاب، ومن خلال هذه الصفحة عبر موقع نجوم مصرية سوف نرفق أليكم كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور برقم الهوية وأيضا رابط نظام نور برقم الهوية.

نظام نور

نظام نور يعد هو الموقع الأول التعليمي في المملكة العربية السعودية الذي يقدم جميع خدمات وزاراه التربية والتعليم للإدارات والمدارس والمعلمين والمعلمات والطالب والطالبات وأولياء الأمور، حيث يعمل نظام نور علي ربط منظومة التعليم ببعضها حتي الوصول ألي نظام تعليمي مميز بجميع التقنيات العالية وتحسين عملية التعليم والتسهيل علي جميع الطالب والطالبات وأولياء الأمور في أداة خدماتهم بشكل جيد في المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نرفق أليكم الآن خطوات استعلام نتائج الطلاب عبر موقع نظام نور برقم الهوية.

استعلام نتائج الطلاب عبر موقع نظام نور

دخول ألي الرابط التالي موقع نظام نور برقم الهوية نتائج الطلاب من (هنا)

كتابة الرقم السري واسم المستخدم.

اختيار أيقونة أشعار نتيجة نهاية الفصل الدراسي.

اختيار الفصل الدراسي ( الأول – الثاني)

كتابة ألأداراه التعليمية واسم المدرسة.

كتابة اسم الطالب و الصف والقسم.

الضغط علي أيقونة استعلام نتائج الطلاب.

نظام نور تسجيل الطلاب

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين الصف الأول الابتدائي 1440 حيث يتيح نظام نور تسجيل الطلاب عبر أولياء الأمور في جميع محافظات المملكة وهذا عبر الدخول ألي موقع نظام نور، حيث أصدرت وزاراه التربية والتعليم قرار بان نظام نور يستقبل جميع الطالبات الإلكترونية من الصف الأول الابتدائي وأيضا رياض الأطفال وسنعرض أليكم من خلال هذه المقالة كيفية التسجيل في نظام نور للمستجدين.

كيفية التسجيل في نظام نور للمستجدين:

حيث إنه تسجيل طلاب وطالبات في نظام نور بالصف الأول الابتدائي ليست من الأمور الصعبة، حيث أن الأمر سهل وبسيط للغاية، فقط قم بإتباع الخطوات التالية: يجب الدخول أولاً إلى نظام نور وذلك بالضغط هنا

فحال إذا لم تكن لديك حساب ولي أمر على نظام نور ، فيجب عليك أن تقوم بعمل تسجيل دخول.

وعقب الدخول إلى صفحة “ولي الأمر” قم باختيار أيقونة “تسجيل الأبناء” والتي ستجدها في القائمة على يمين المتصفح

ويلي ذلك الدخول إلى القسم الخاص بالتسجيل ثم ابتاع الخطوات المطلوبة مثل كتابة صلة القرابة للطالب وباقي المعلومات.

بالفيديو كيفية التسجيل في نظام نور للمستجدين:

نظام نور لنتائج الطلاب 1440

تتيح وزاراه التربية والتعليم استعلام نتائج الطلاب 1440 لجميع المراحل الدراسية الثانوية المتوسطة الابتدائية وهذا من خلال نظام نور لنتائج الطلاب حيث يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الطلاب 1440، ويوفر موقع نظام نور أيضا خدمة طباعة نتيجة الطالب بعد الاستعلام عنها مباشرة ونرفق أليكم الآن كيفية طباعة شهادات الطلاب وهي كالتالي:

ألتأكد من اعتماد نتائج الطلاب 1440.

التأكد من اعتماد قرار لجنة الطلاب.

قم بترفيع الطلاب للسنة الدراسية عبر موقع نظام نور 1440.

نظام نور للمعلمين حركة النقل الداخلي 1440

ننشر أليكم بالفيديو طريقة الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي 1440.

نتائج نظام نور بالسجل المدني

نقترب من بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول وهذا ما أعلنت عنها وزاراه التربية والتعليم عن موعد التقويم الدراسي 1440، حيث يتجه الطلاب والطالبات بعد الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول ألي البحث عن نتائج نظام نور بالسجل المدني، وسنوفر أليكم رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور بالسجل المدني وأيضا كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني.

موعد التقويم الدراسي 1440

نشرت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عبر موقع نظام نور عن موعد التقويم الدراسي 1440 وهو كالتالي: