نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 “الترم الثاني” بالإسم ورقم الجلوس

يبحث الكثير من أبناء محافظة الدقهلية عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، وتستطيع أن تجد الآلاف من معدلات البحث الضخمة فى محرك البحث “جوجل” خلال هذه الأيام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى، وكلنا يعلم مدى التوتر الذي يصيب الكثير من الطلاب فى مرحلة ما بعد الإنتهاء من الإمتحانات وترقب ظهور النتائج، ولهذا فنحن فى “نجوم مصرية” نكتب هذا المقال لنقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية فور ظهورها، فإلى نص المقال.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية: اضغط هنا.
محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.6%
اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية، هذا وقد بلغت نسبة النجاح 88.6%، وتمنى المحافظ لكل الطلاب دوام النجاح والتفوق.
نتمنى أن نكون قد قدمنا مقال وافي وكافي، وإذا لم تتمكنوا من معرفة نتيجتكم، من فضلك فقط قم بترك اسمك ورقم جلوسك فى التعليقات بالأسفل، وسنحضر لك النتيجة فور ظهورها.
التعليقات
عايز اعرف درجاتي الاسم يوسف محمد احمد محمد عوض غنيم
أريد النتيجة رقم الجلوس 29299
يا جماعه الدرجات ظهرت انبارح محافظه الدقهليه انا جبته
النتيجه هتظهر انتى الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه
خلال أيام يافندم
النتيجه ظهرة ياعم والله سيبك من ده بس الرابط تيقيل
نتيجة احمد حسن محمود احمد رقم الجلوس ٥٣٠٠٣
شهاده تالته اعدادى محافظه الدقهليه اداره بلقاس
رقم جلوس 5104
نتيجة الاعدادية المنصورة رقم جلوس 5104
ظهرت النتيجه ام لا ياشباب
لم تظهر حتى الآن
اريد نتيجة الترم الثانى محافظة الدقهلية
13641
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية مركز بلقاس
أريد النتيجة رقم الجلوس 29299
نتيجه تالته اعدادى محافظه الدقهليه