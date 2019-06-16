بعد انتهاء اداء الامتحانات يبدا طلاب الثانوية العامة، بالبحث عن موعد اعلان نتيجة الشهادة السودانية 2018، حيث يترقب طلاب الشهادة السودانية نتيجة امتحانات نهاية العام لجميع الطلبة والطالبات، بجميع الولايات السودانية وهي (ولاية الخرطوم، ولاية الجزيرة، ولاية نهر النيل، ولاية البحر الأحمر، ولاية القضارف، ولاية كسلا، ولاية سنار، ولاية غرب دارفور، ولاية شرق دارفور، ولاية جنوب دارفور، ولاية وسط دارفور، شمال دارفور، ولاية غرب كردفان، ولاية شمال كاردفان ولاية جنوب كردفان) وبعد طول انتظار اعلانة وزارة التربية والتعليم السودانية، بجميع الولايات السودانية موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة السودانية، لنهاية العام خلال الأيام القادمة عبر موقع البوابة الإلكترونية حكومة السودان لنتائج الامتحانات



إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2019 برقم الجلوس

ان عدد الذين جلسوا لأداء إمتحانات الشهادة الثانوية العامة السودانية 2018 هذا العام، حوالى 458,566طالباً وهذا العدد يفوق مما جلسوا لاداء الامتحان فى العام السابق، موزعين على 3216 مركز بينهم 2996 مركزاً أكاديمياً.

استخراج نتائج الثانوية العامة عبر موقع البوابة الإلكترونية حكومة السودان لنتائج الامتحانات

وقد صرح مسئول من وزارة التربية والتعليم السودانية، انه قد تم الانتهاء من اعمل التصحيح لاوراق الامتحانات، ومن كافة أعمال الكنترول لإمتحانات الشهادة السودانية للعام الجاري وان موعد اعلان النتيجة سيتم خلال الساعات القليلة القادمة، بعد إكتمالل كافة الترتيبات لإعلان النتيجة عبر المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم، كما اكد انه سيتم إعلان اسماء الاوائل عبر المؤتمر الصحفي، لاعلان نتيجة لشهادة السودانية 2019 ويمكن للطلاب معرفة النتيجة عن طريق الإستعلام عنها برقم الجلوس.

ويمكنك معرفة النتيجة بالضغط على الرابط موقع البوابة الإلكترونية حكومة السودان لنتائج الامتحانات

تحديث:

فى تصريح جديد من وزارة التربية والتعليم السودانية،عن موعد اعلان نتائج الثانوية السودانية 2019 سيتم اعتماد النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2019، برقم الجلوس بالدخول موقع البوابة الإلكترونية حكومة السودان لنتائج الامتحانات.

الطلبة الان فى إنتظار ظهور نتيجة الشهادة السودانية على موقع وزراة التربية والتعليم السودانية بعد أن يتم إعتمادها.

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