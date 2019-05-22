بوابة القاهرة التعليمية- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة بالاسم الترم الثاني

بوابة القاهرة التعليمية هي الموقع الرسمي لمدرية التربية والتعليم بالقاهرة، ولهذا فأنه يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني عبر موقع بوابة القاهرة التعليمية، لجميع الصفوف التعليمية بالمرحلة الإعدادية، من الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي، كما سيتم إعلان نتائج إعدادية القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، ولمعرفة جميع أخبار نتيجة إعدادية القاهرة 2019، تابعونا من خلال هذا المقال.

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه ستنتهي من تصحيح أوراق إجابات الفصل الدراسي الثاني خلال نهاية الأسبوع الحالي ليتم اعتماد النتيجة خلال أيام قليلة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة

حيث يرصد موقع نجوم مصرية أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة ، حيث من المقرر أن انطلقت الامتحانات اليوم الأحد، وسط قلق وتوتر من جانب جميع الطلاب، كما يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم قد قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة ونجاح امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة، حيث انتهي طلاب ثالثة إعدادي من أداء امتحانات إعدادية القاهرة يوم 16 مايو.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)



اكتب اسمك ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر واعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة قبل الجميع.

بوابة القاهرة التعليمية

حيث يمكن لجميع طلاب ثالثة إعدادي بالحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة الترم الثاني، من خلال موقع بوابة القاهرة التعليمية، بعد أن يتم اعتمادها من جانب محافظ القاهرة، فقط برقم الجلوس، من خلال الخطوات التالية :

زيارة موقع بوابة القاهرة التعليمية

وتسجيل رقم الجلوس

ومن ثم الضغط على زر عرض النتائج.

كما يشار إلى أنه يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة ، في جميع المدارس بالمحافظة بعد أن يم توزيعها على جميع الإدارات التعليمية.

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

من المتوقع نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة خلال الأسبوع الحالي.

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم البدء في أعمال التصحيح.

ومن المقرر أن يتم توزيع نتائج إعدادية القاهرة 2019 بعد اعتمادها على المدارس.

أعلنت مديرية القاهرة التعليمية أنه تم البدء رسميا في أعمال تصحيح نتائج إعدادية القاهرة 2019.

تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي ( من هنا)

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