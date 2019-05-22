بوابة القاهرة التعليمية- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة بالاسم الترم الثاني

بوابة القاهرة التعليمية هي الموقع الرسمي لمدرية التربية والتعليم بالقاهرة، ولهذا فأنه يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني عبر موقع بوابة القاهرة التعليمية، لجميع الصفوف التعليمية بالمرحلة الإعدادية، من الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي، كما سيتم إعلان نتائج إعدادية القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، ولمعرفة جميع أخبار نتيجة إعدادية القاهرة 2019، تابعونا من خلال هذا المقال.
أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه ستنتهي من تصحيح أوراق إجابات الفصل الدراسي الثاني خلال نهاية الأسبوع الحالي ليتم اعتماد النتيجة خلال أيام قليلة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة
حيث يرصد موقع نجوم مصرية أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة ، حيث من المقرر أن انطلقت الامتحانات اليوم الأحد، وسط قلق وتوتر من جانب جميع الطلاب، كما يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم قد قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة ونجاح امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة، حيث انتهي طلاب ثالثة إعدادي من أداء امتحانات إعدادية القاهرة يوم 16 مايو.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)
- اكتب اسمك ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر واعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة قبل الجميع.
بوابة القاهرة التعليمية
حيث يمكن لجميع طلاب ثالثة إعدادي بالحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة الترم الثاني، من خلال موقع بوابة القاهرة التعليمية، بعد أن يتم اعتمادها من جانب محافظ القاهرة، فقط برقم الجلوس، من خلال الخطوات التالية :
- زيارة موقع بوابة القاهرة التعليمية
- وتسجيل رقم الجلوس
- ومن ثم الضغط على زر عرض النتائج.
كما يشار إلى أنه يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة ، في جميع المدارس بالمحافظة بعد أن يم توزيعها على جميع الإدارات التعليمية.
متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة
- من المتوقع نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة خلال الأسبوع الحالي.
- انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة.
- وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم البدء في أعمال التصحيح.
- ومن المقرر أن يتم توزيع نتائج إعدادية القاهرة 2019 بعد اعتمادها على المدارس.
- أعلنت مديرية القاهرة التعليمية أنه تم البدء رسميا في أعمال تصحيح نتائج إعدادية القاهرة 2019.
- تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي ( من هنا)
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- نتيجة الصف الخامس الإبتدائي – تحديث يومي لـ موقع الدخول على نتائج 2019 برقم الجلوس كافة المحافظات عبر بوابة التعليم الأساسي ووزارة التربية والتعليم
التعليقات
محمد صابر علي علي
رقم الجلوس ٩٤٥٠٣
رقم ٦٢٧١٣ مدرسه شهيد شريف السباعي و الاسم على محمد علي محمد الشاذلي
عبدالرحمن محمود طلحه
676
87305 القاهرة
احمد احمد حسن محافظة القاهرة 1804
حًبًيَبًهّ طِآرقُ مًحًمًدٍ مًحًمًوٌدٍ رقُمً آلَجّلَوٌسِ ١٩٢
نتيجة نسمه محمود عبدالله محافظه القاهره مدرسه محمود شكري
نتيجة نسمه محمود عبدالله
111679 النتيجه أرجو الرد
محمد أشرف
هاجر عبد الرحمن بسيونى محمد
محمد حماده المعداوي
7202
الاسم نورهان فكري سليمان عبد الحميد نصار
رقم الجلوس11962
.محافظه الشرقية
لو سمحتي ممكن النتيجة ع أسرع وقت
نورهان فكري سليمان عبد الحميد
رقم الجلوس 111962
هبة خلف محمد عبد الغفار ” رقم الجلوس 345
زياد خالد عبدالحميد احمد عبد الجواد
رقم الجلوس 38707. الزيتون
روضة وائل السيد محمد الفقي
هند عشري عبدالبصير
أ
رقم الجلوس(39557) محافظة بني سويف
ايه عماد الدين خلف محمد .
محمد محمود احمد حسن رقم الجلوس 701
أحمد دياب موسي دياب
رقم الجلوس 0111320
مصطفي حسين جابر نور
198548
أحمد دياب موسي دياب
الرقم ٠١١١٣٢٠
الاء رقم الجلوس ٥٥٩٥
نسمة احمد
رقم الجلوس 39717
هاجر سليمان حمدان رقم الجلوس ٢١٠٥٧٠
هانيا احمد مجدي كامل جميعي المدرسة الإنجليزية الحديثة
سهير عريان. 42259
رقم الجلوس 42259
الاسم روان عبد الله ابراهيم و رقم الجلوس 36585
الاسم :محمود مجدى فتحى رقم الجلوس 48451 محافظه القاهره
عبد اسامه محمد احمد
46518
القليوبية
محمد احمد حسن أحمد محافظه القاهره رقم الجلوس٢٤٨١٣٦
يارا حسام الدين مصطفى محمد محمود الجمال
شيماء محمد حسين محمد
رقم الجلوس 32662
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 35.5
لغة اجنبية 17.5
رياضيات 18.5
علوم 15.5
دراسات اجتماعية 10
المجموع الكلي 97
سهر محمود مكرم احمد
233620
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 36.5
لغة اجنبية 20.5
رياضيات 28.5
علوم 19
دراسات اجتماعية 17
المجموع الكلي 121.5
القليوبية مطلعتش لية
سيف الدين سيد لطفى عبد الله
مدرسة الشويفات الدولية
رقم الجلوس 80153
باسنت اشرف شحاتة على\١٩٠٣٥٥
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 24.5
لغة اجنبية 17
رياضيات 20
علوم 12.5
دراسات اجتماعية 16.5
المجموع الكلي 90.5
الاسم:فادي فريد حنا
المدرسه:الزمالك الاعداديه بنين
رقم الجلوس:١٦٠٣٨٨
اداره غرب القاهره التعليميه
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 31.5
لغة اجنبية 15
رياضيات 19
علوم 16
دراسات اجتماعية 13.5
المجموع الكلي 95
عبد الرحمن مجدى عمر حسن اداره شبين القناطر التعليمية الشهاده الاعداديه الترم الاول رقم جلوس59546
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 21.5
لغة اجنبية 15
رياضيات 19.5
علوم 13.5
دراسات اجتماعية 10.5
المجموع الكلي 80
١٧٥٠٤١محافظة القاهرة ادارة الوايلى مدرسة القبة الفداوية الاعدادية
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 35
لغة اجنبية 27.5
رياضيات 28.5
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 19
المجموع الكلي 129.5
راندا عبدالله وهيب
ممكن تكتبي رقم جلوسك يا راندا
لو سمعت عايز نتيجه محافظه القاهر الترم الاول برقم جلوس 112058
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 11.5
لغة اجنبية 5.5
رياضيات 6
علوم 9.5
دراسات اجتماعية 9
المجموع الكلي 41.5
أحمد زكريا عبد الحميد عبدالرحيم. الشهادة الاعدادية
رقم الجلوس 184472
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 39
لغة اجنبية 26
رياضيات 28.5
علوم 20
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 133.5
الاسم محمد عمرو مصطفى حسين
رقم الجلوس 167369
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 36
لغة اجنبية 24.5
رياضيات 20.5
علوم 15.5
دراسات اجتماعية 12
المجموع الكلي 108.5
نتيجه الاعداديه القاهره: ياسمين طارق حمدى عبد الخالق السرى… المدرسه الانجليزيه الحديثه… رقم الجلوس تم نسيانه للاسف
للاسف مش هينفع عرض النتيجة بدون رقم الجلوس ممكن تشوفيها بالمدرسة من خلال الاسم
لو سمحت عايزه النتيجه بتاعي
الاسم/منه شعبان موسى الجابري
رقم الجلوس/138677
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38
لغة اجنبية 29
رياضيات 30
علوم 20
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 137
إبراهيم محمد إبراهيم العتربي
151095
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38.5
لغة اجنبية 26.5
رياضيات 18
علوم 17.5
دراسات اجتماعية 14.5
المجموع الكلي 115
منيره عاصم محمد عطيه
مدرسه مصطفي مشرفه اﻻعداديه
رقم الجلوس 71814
محافظه القاهرة
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 40
لغة اجنبية 26
رياضيات 29
علوم 20
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 135
منيره عاصم محمد عطيه
رقم الجلوس 71814
محافظه القاهرة
تم عرض النتيجة مبرووووك النجاح
فرية عمرو احمد فريد
62225
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 33
لغة اجنبية 26
رياضيات 21
علوم 13
دراسات اجتماعية 14
المجموع الكلي 107
شهاب وائل محمد الحسيني محمد
ادارة المستقبل / القاهرة
مدرسة الدكتور طه حسين
انا عاوز حد يجب لى النتيجة
٩٣١٦
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 35
لغة اجنبية 24.5
رياضيات 22.5
علوم 18
دراسات اجتماعية 16.5
المجموع الكلي 116.5
شهاب وائل محمد الحسيني محمد
محافظة القاهرة
مدرسة الدكتور طه حسين
مدرسه
القاهرة 95693
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 40
لغة اجنبية 30
رياضيات 30
علوم 20
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 140
رقم جلوس 233264 القاهره
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38
لغة اجنبية 30
رياضيات 30
علوم 20
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 138
اسراء سعيد سيد عمر بكر
ممكن تكتبي رقم الجلوس
عبد السلام حسين محمود محمد
97540
مدرسة عادل امام الاعداديه
محافظ القاهرة
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 37.5
لغة اجنبية 25.5
رياضيات 17.5
علوم 18.5
دراسات اجتماعية 16.5
المجموع الكلي 115.5
القاهرهه
33315
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 37.5
لغة اجنبية 28.5
رياضيات 23
علوم 17.5
دراسات اجتماعية 17.5
المجموع الكلي 124
كيرلس ايمن عاطف رقم الجلوس 232061 محافظة القاهرة إدارة المعادى التعليمية
ممكن نتيجه الرقم ده140184محافظه القاهرة
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 32.5
لغة اجنبية 10
رياضيات 5.5
علوم 17
دراسات اجتماعية 10.5
المجموع الكلي 75.5
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 35.5
لغة اجنبية 19
رياضيات 26
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 17.5
المجموع الكلي 117.5
محمد رمضان محمد أحمد علام
محافظة القاهرة
٨٧٦٨٢
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38
لغة اجنبية 27
رياضيات 30
علوم 20
دراسات اجتماعية 17
المجموع الكلي 132
مازن محمد ابراهيم يادم محافظا ة القاهره أدارت السيره مدرسة المنيره
رقم الجلوس ١٨٤٦٣٣
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38.5
لغة اجنبية 27
رياضيات 28
علوم 20
دراسات اجتماعية 18.5
المجموع الكلي 132
265794
مى باسم
شروق سيد محمد٢٦٠٤٦٤
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 40
لغة اجنبية 29
رياضيات 30
علوم 20
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 139
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38.5
لغة اجنبية 27.5
رياضيات 30
علوم 20
دراسات اجتماعية 19.5
المجموع الكلي 135.5
ساره إبراهيم محمد
١٦٦٤٠٤
محافظه القاهره
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 37.5
لغة اجنبية 27
رياضيات 25.5
علوم 15.5
دراسات اجتماعية 19.5
المجموع الكلي 125
ساره إبراهيم محمد…..
١٦٦٤٠٤
محافظه القاهره
بولا ايمن رشاد ١٧٣٢٩٩
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 36.5
لغة اجنبية 22.5
رياضيات 29.5
علوم 17.5
دراسات اجتماعية 10
المجموع الكلي 116
خالد احمد سمير
266115
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38.5
لغة اجنبية 29
رياضيات 29
علوم 18.5
دراسات اجتماعية 18.5
المجموع الكلي 133.5
خالد احمد سمير 266115
زياد محمد السيد محمد (٥٨٦٦٠)
محمد عمرو محمد مدبولى رقم الجلوس 43133
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 37
لغة اجنبية 28.5
رياضيات 25.25
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 19.5
المجموع الكلي 129.75
شيماء سيد سعد الدين رقم الجلوس 991
شيماء سيد سعد الدين رقم الجلوس 991
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 31
لغة اجنبية 15
رياضيات 8.5
علوم 12.5
دراسات اجتماعية 14.5
المجموع الكلي 81.5
محمد عيد كامل 48433
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 29.75
لغة اجنبية 20
رياضيات 16
علوم 15.5
دراسات اجتماعية 12.75
المجموع الكلي 94
48433….محمد عيد كامل
ياسمين محمد
محافظه القاهره
154006
لو سمحتو هما رفعو النتيجه ولا لسه ارجوكو ردو علينا
اه يا فندم اترفعت ممكن تكتبي رقم الجلوس وسيتم الرد بالدرجات
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 33.5
لغة اجنبية 18.5
رياضيات 29.5
علوم 17.5
دراسات اجتماعية 15.5
المجموع الكلي 114.5
نورهان ياسر رقم الجلوس ٢٣٣٨٧٩ من القاهرة
منه الله نجاتي محمد احمد علي 46278
منه الله نجاتي محمد أحمد علي 46278
الاسم عبد الرحيم عصام عبد الرحيم رقم الجلوس 62707
76860
سلمى مصطفى فوزى رقم الجلوس 166410
يونس سعيد لطفى
٥٧٥٨٩
بسمله أمجد مصطفى حسين السلام الحديثه رقم الجلوس 86176
بسمله أمجد مصطفى حسين مدرسه السلام الحديثه رقم الجلوس 86176
عبدالرحمن محمود احمد محمد 198725
فارس مصطفى رقم الجلوس 84871
محافظة الجيزة
يوسف عوض حماده
القليوبيه
38389
فتحي أمجد فتحي رقم الجلوس ٢٦٤٨٣٨
عمر هاني البدري محمد اسماعيل 215348
شهد شعبان محمد عبد العزيز
رقم الجلوس٥٥٠٨٠
اميره حنفي محمد 97889
64491 اسيوط
احمد سامح سعد حسن متولى 246103
احمد سامح 246103
غاده كمال محمود خليل
٦٤٢٣٢
محافظه الدقهلية
ادهم احمد جمال
محافظة القليوبية
٤٧٣٣٧
احمد محمد عبد الجواد عيد
رقم الجلوس 215319
عمر إسلام محمدعلي
78729
القاهرة
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 34.5
لغة اجنبية 30
رياضيات 20.5
علوم 18.5
دراسات اجتماعية 14
المجموع الكلي 117.5
1112588
121538
محمد احمد يوسف
الاهرام الجيزه
مصر 2030
مينا ظريف جيد مقار حنا مدرسة جواد علي حسني رقم الجلوس 556
نور الهدى ناصر محمود يوسف 114567
اداره المرج مدرسه محمود شكرى ص.ع
زياد صوفي ربيع محمد
اولي اعدادي
مدرسة القرابية
رقم الجلوس:568
علي طه محافظة الدقهليه رقم الجلوس ٨١٢١
نورهان تامر السيد متولي 338
محافظة القاهرة
مدرسة اسماء بنت ابي بكر اعدادية بنات
جون أسامة فايز ١٧٢٤٨٥
نورهان تامر السيد متولي
مدرسة اسماء بنت ابي بكر اعدادية بنات
رقم الجليل 338
٢٢٧٠٢٢ منة محمود الدسوقى
معهد كفر الكردى الدقهلية
٢٢٧٠٣٠ الدقهلية معهد كفر الكردي
فاطمة الزهراء حسام فاروق
إدارة المطرية
محافظة القاهرة
رقم الجلوس 199
فاطمة الزهراء حسام فاروق
199
فاطمة الزهراء حسام فاروق
محافظة المنوفية ايمن نبهان مهدي عبدالهادي حجازي 48256
الاسم شهد محمد شعبان
رقم الجلوس 1047
المدرسة العقيد عزت جوهر
الجيزة
اسم المدرسة العقيد عزت جوهر
الاسم شهد محمد شعبان عبدة
رقم الجلوس 1047
الجيزة
الاسم شهد محمد شعبأن
رقم الجلوس 1047
وجدان احمد شحاته
407693
محمد كمال العبار 431895
فريده علي
٥٤٤٦٤٤
المعصره
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 67.5
لغة اجنبية 30
رياضيات 30
علوم 20
دراسات اجتماعية 25.5
المجموع الكلي 173
342555
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 59.5
لغة اجنبية 30
رياضيات 35.5
علوم 28.5
دراسات اجتماعية 27.5
المجموع الكلي 181
الاء طاهر محمد محمود 524053
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 78.5
لغة اجنبية 45.5
رياضيات 45
علوم 37
دراسات اجتماعية 39.5
المجموع الكلي 245.5
ايمان وجيه. رقم الجلوس 119
محافظه القاهره
مدرسه سانت فاتيما بالعباسية
الاسم مصطفي احمد مصطفي
رقم الجلوس ٣٠٢٧٦٣
الصف الثالث الاعدادي
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 71
لغة اجنبية 58.5
رياضيات 58
علوم 38.5
دراسات اجتماعية 32.5
المجموع الكلي 258.5
ماهر صديق مصطفي صديق
156227
نتيجة الصف الاول الاعدادى
رقم الجلوس ١٠٠٩٣
المطرية
رقم الجلوس ليس صحيح
عبدالرحمن عماد الدين عبدالرحمن الصاوي
القاهرة
رقم الجلوس 77157
هدى احمد عبدالمحسن ابوالمعاطى
محمد احمد فتحى
449533
المرج
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 76
لغة اجنبية 44
رياضيات 50.5
علوم 39.5
دراسات اجتماعية 39
المجموع الكلي 249
يوسف ايهاب محمد محمد حجازى
رقم جلوس ٥١٣٣٥١
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 77.5
لغة اجنبية 51.5
رياضيات 48
علوم 37.5
دراسات اجتماعية 40
المجموع الكلي 254.5
40288
ابانوب جمال 346655
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 73
لغة اجنبية 44
رياضيات 39
علوم 33
دراسات اجتماعية 39.25
المجموع الكلي 228.25