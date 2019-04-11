وظائف وزارة التربية بدولة الكويت لمعلمين ومعلمات من الجنسية التونسية

أعلنت وزارة التربية بدولة الكويت عن حاجتها إلي معلمين ومعلمات من الجنسية التونسية وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2019-2020 من حملة الشهادات والمؤهلات الجامعية ليتم إلحاقهم للعمل في مدارس التعليم العام في التخصصات التالية :

اللغة الفرنسية (ذكور )

التربية البدنية (إناث)

الشروط الخاصة بالتقديم :

يجب ان لا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن درجة جيد.

توفر خبرة في مجال التعليم لا تقل عن سنتين لحملة المؤهلات التربوية وثلاث سنوات لغير المؤهلات التربوية ويستثنى من ذلك تخصص التربية البدنية من شرط الخبرة .

يستثنى من شرط الخبرة الفئات التالية :-

حملة شهادة الدكتوراه من الحاصلين على تقدير جيد جدا علي الاقل في المؤهل

حملة شهادة الماجستير والحاصلين على تقدير لا يقل عن امتياز في المؤهل

حملة شهادة الدكتوراه من الحاصلين على تقدير جيد جدا علي الاقل في المؤهل حملة شهادة الماجستير والحاصلين على تقدير لا يقل عن امتياز في المؤهل أن لا يزيد عمر المتقدم في تاريخ التقديم عن (45) عاما مع مراعاة استثناء المتقدمات للعمل في وظيفة معلمات تربية بدنية بحيث يكون شرط السن ألا يزيد عن (32)عاما.

لن يتم قبول أي جنسية أخرى مقيمة فى تونس.

أن يكون المتقدم مزاول لمهنة التعليم علي نفس التخصص المتقدم له حتى تاريخ ملء الطلب علي الموقع.

يتم تحديد المرتب وذلك حسب درجة المؤهل العلمي و سنوات الخبرة.

يجب مراعاة توثيق المؤهلات العلمية وكشف الدرجات وذلك من الجهات الرسمية بصحة البيانات من المكاتب الثقافية لدولة الكويت ببلد التخرج وترفق صورة عنها.

يتم استقبال شهادة الخبرة الحكومية والخاصة بالتعيين فقط ولن يتم استقبال شهادات خبرة بنظام الحصة والأجر وتكون موثقة من الجهات الرسمية موضحا فيها بداية استلام العمل حتى تاريخه وترفق صوره عنها.

ترفق صورة عن شهادة الثانوية العامة.

تقديم ما يثبت عدم الارتباط بوزارة التربية والتعليم بالجمهورية التونسية ، أو أن يرفق صورة موافقة جهة عمل على العمل لدىّ وزارة التربية بدولة الكويت .

ترفق مع الطلب صورة عن جواز السفر على ان يكون صالحا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على الأقل ، وصورة شخصية مقاس4*6 سم.

على من سبق له العمل في دولة الكويت تدوين ذلك في الطلب ، مع ذكر سنوات الخبرة والمرحلة التعليمية وأسباب ترك الخدمة أو إرفاق صورة من شهادة الخبرة في الكويت

تقدم الطلبات إلكترونيا على موقع وزارة التربية من تاريخ نزول الإعلان

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