وزارة التربية والتعليم تُعلن زيادة زمن إجابة امتحان الصف الأول الثانوي وتعديل الجدول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادة الوقت المخصص للإجابة على امتحانات الصف الأول الثانوي بالنظام الجديد وهو النظام التراكمي للعام الدراسي الحالي 2018- 2019 وذلك للتسهيل والتيسير على الطلاب نظراً لبدء تطبيق التجربة لأول مرة هذا العام.

وأكدت الدكتورة دينا برعي مستشار وزير التربية والتعليم للتقويم والامتحانات فى تصريحات صحفية مساء اليوم بأن أزمنة إجابة امتحانات الصف الأول الثانوي الموضوعة من قبل متوافقة مع المعايير الدولية وتناسب عدد الأسئلة المخصصة لكل امتحان فى النظام الجديد، وأشارت بأن عدد الأسئلة فى نظام الثانوية العامة الجديدة أقل بكثير من قبل وأن زمن الإجابة عليها لا يستغرق ساعة واحدة.

وأضافت الدكتورة دينا برعي بأن الطلاب غير مستوعبين للنظام الجديد وأن الوزارة سوف تنتقل معهم بالتدريج وسوف يتم زيادة الوقت المخصص للإجابة على امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك لطمأنة الطلبة وأولياء الأمور على الرغم من أن الأزمنة المحددة من قبل تتفق والمعايير العالمية وعدد الأسئلة المقررة لكل مادة.

كما قررت وزارة التربية والتعليم تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول وذلك بعد اعتراض أوليا الأمور بأن يكون هناك امتحانين كل يوم، وأن الامتحانات يومياً وحرصاً من الوزارة على طمأنة الطلاب وأولياء الأمور فقد تقرر أن يتم تعديل الجدول كما تقرر زيادة أزمنة الإجابة التى كانت تتراوح ما بين 100 دقيقة إلى 40 دقيقة وهو المر الذى اعترض عليه الطلاب وذلك لحين تدريب الطلاب على النظام الجديد للتقييم.

كما صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأنه سوف يتم تقييم الطلاب على امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، وأن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تكون تجريبية وللتدريب فقط، حيث أن أجهزة التابلت لم يتم تسليمها للطلاب ولم يتدرب الطلاب عليها ولا المعلمين أيضاً حتى الآن، وأن جدول امتحانات الصف الأول سوف يتم وضعه يوم غد الثلاثاء 27 نوفمبر 2018.