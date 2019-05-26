مديرية التربية والتعليم بالمنوفية: متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 آخر العام

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني تلك الأيام، وازداد القلق مع مرور أسبوع على انتهاء امتحانات اخر العام الدراسي 2018-2019 من أداء آخر المواد الدراسية المقررة على الطلاب، لذلك يريد الطلاب التعرف على النتائج بأسرع وقت ممكن.
تعلن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 على جميع الإدارات التعليمية خلال منتصف الأسبوع الجاري، حيث أوشكت كافة عمليات الكنترول من الانتهاء خلال الساعات المقبلة لنشرها لجميع الطلاب برقم الجلوس.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019
تتوافر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 من خلال البوابة الإلكترونية لموقع وزارة التربية والتعليم، ليستعلم الطالب برقم الجلوس عن امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب اعتمادها وإعلان نسبة النجاح وترتيب الإدارات التعليمية بالمحافظة وهي مركز شبين الكوم، مركز أشمون، مركز منوف، مركز تلا، مركز قويسنا.
لقد انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 في 15 مايو، ولقد أشرف الدكتور عبدالله عمارة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، على سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالإدارة التعليمية بـ شبين الكوم، كما حرص على توفير المناخ الملائم للطلاب والاهتمام بنظافة جيدة لدورات المياه، ومنع أي شكاوى من الامتحانات.
كما قام الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، بجولة تفقدية للاطمئنان على طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية، وشدد على أن تكون الامتحانات من داخل المقرر الدراسي، وحرص على السير على الأقدام بداخل اللجان لتفقد حالة الطلاب والاطمئنان عليهم شخصيا، ولقد تقدم للامتحانات 64 ألف و814 طالب وطالبة تم توزيعهم على 10 لجان.
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
تقوم مديرية التربية والتعليم بالمنوفية لتوفير كافة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لطلابها بعد أن يتم انتهاء الاعتماد، لتصبح النتائج بصورة رسمية على موقعها الإلكتروني، ثم يتمكن كل طالب من الاستعلام برقم الجلوس، وننشر لكم الرابط التالي للاستعلام عن النتائج.
تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية
أعلن رضا الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سوف يكون مطلع الأسبوع المقبل، وذلك خلال تفقده لجان الكنترول والاطمئنان على سير التصحيح والمراجعة في امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي.
اقتربت بشدة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية خلال تلك الأيام القليلة، وذلك مع تحديد موعد لإعلانها على مستوى الإدارات التعليمية لمحافظة المنوفية، أصبح للطلاب متابعة ومعرفة روابط الاستعلام عن النتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بكل سهولة عبر هذا المقال، الذي نفيدكم به بكل جديد.
تعتبر مديرية التربية والتعليم بالمنوفية من أوائل المديريات في نشر نتيجة الشهادة الإعدادية وهي تلي محافظتي الإسكندرية والجيزة، وسوف يستعلم كل طالب عن نتائجه برقم الجلوس عبر تلك النافذة الإلكترونية التي تسهل للطلاب معرفة نتائج الامتحانات لنهاية العام الدراسي.
لا توجد تفاصيل جديدة تخص موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 وسيتم الكشف عن الموعد خلال الساعات القليلة المقبلة، تابعونا واترك لنا رقم الجلوس بالتوفيق.
يستعد الطلاب خلال نهاية الشهر الحالي لاستقبال نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 من خلال مديرية التربية والتعليم التي تنشر وتتيح روابط الاستعلام عن نتائج آخر العام الدراسي لطلبة وطالبات الصف الثالث والشهادة الثانية في مصر بعد الثانوية العامة.
سوف تصدر نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية خلال يومين ، حسب آخر تصريحات حصرية لوزارة التربية والتعليم بالمحافظة لإتمام الإعلان عن نتائج التعليم الأساسي عبر بوابتها الإلكترونية، حيث يحصل كل طالب على نتائجه عبر الإنترنت والتي تخص الصف الثالث الإعدادي.
يقترب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية من الإعلان عنها فور اعتمادها، وستقوم مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بوضعها للطلاب رسميا.
صرح مصدر بداخل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سوف يكون يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل، وسيتم اعتمادها ثم نشرها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم للتعرف عليها في الحال.
سوف نستمر في متابعة حصرية حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 وبمجرد أن يتم الاعتماد سوف نوفر لكم الرابط الإلكتروني لموقع مديرية التربية والتعليم للاطلاع على النتائج.
نقترب من موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنوفية، حيث أصدرت الوزارة بيان بإعلانها رسميا لجميع الطلاب يوم الثلاثاء المقبل، وبذلك لم يبقى سوى ساعات معدودة لظهورها رسميا عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية للمحافظة.
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التعليقات
شروق سعيد شبل 13413
الاسم هاجر كمال كامل محمد
رقم الجلوس 111431
بعد اذنك 25276
ننشرها اليوم تابعونا
25267
25286 عايزة النتيجة
محمد أمين أحمد عمارة
5260
بعد إذنك 16873
رحمه مصطفى ابوالقاسم
رقم الجلوس ١٨٨١٢
مدرسه فطمه الزهرء بنات اشمون
رقم الجلوس 16873
رقم الجلوس16873استاذه عبير
اريد درجات الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس ٥٤٤١٠
بس
ستا لن على نتاج لصيف لثلاث العدادية
46921
محافظة المنوفية 14526
محمد رجب يحيي عبدالله
رقم الجلوس. ٣٦٤٣٩
مصطفي رجب يحيي عبدالله
رقم الجلوس. ٣٦٤٦٠
محمد مجدي عبدالسلام زنون رقم الجلوس 18383
الاسم رجب محمود منصور ابوالسباع رقم الجلوس 56086
نتابع لكم فور ظهورها
انا عاوز النتيجاا
59659
68930
تالتة اعدادى دقهلية
68930
محمد يونس محمد يونس من محافظة الدقهلية
رقم جلوس ٢٧٥٠٢
44858
ناجح
اسم الطالب
الزهراء فايز عبداللـه عمار
رقم الجلوس
44858
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
الباجور
اسم المدرسه
السادات الاعدادية بكفر الباجور
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 71 46 34 36.5 36.5 224 30.5 12.5 10
18653
ناجح
اسم الطالب
سعيد اشرف سعيد الشافعي
رقم الجلوس
18653
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
اشمون
اسم المدرسه
على بن ابى طالب الأعدادية باشمون
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 79.5 60 39 59 38.5 276 36.5 14.5 17
58006 رقم الجلوس
المنوفية
رقم الجلوس43410
محافظه المنوفيه
ناجح
اسم الطالب
محمد مرتضى محمد حفناوى
رقم الجلوس
43410
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
الباجور
اسم المدرسه
الشهيد ابراهيم محمد صلاح الدين للتعليم الأساسي بإبخاص
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 65.5 43.5 37.5 43 34 223.5 32.5 14 18
الاسم/عبد الرحمن كمال رقم الجلوس/46633 محافظه المنوفيه
ناجح
اسم الطالب
عبد الرحمن كمال أحمد فرج
رقم الجلوس
46633
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
الباجور
اسم المدرسه
ابشيش الاعدادية بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69 45 37 41.5 36 228.5 35 11.5 12.5
اسلام ايمن عليم
رقم الجلوس هو 7032
ناجح
اسم الطالب
محمود ناجي رسلان عبد الرحمن
رقم الجلوس
7032
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
شبين الكوم
اسم المدرسه
زكى بدر الاعدادية بمنشأة عصام
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 72.5 56 39 58.5 40 266 37.5 12 14
رقم الجلوس 7810
محافظة اامنوفية
ناجح
اسم الطالب
ندى السيد عبدالحليم السيد
رقم الجلوس
7810
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
شبين الكوم
اسم المدرسه
طنبدى الاعدادية المشتركة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 71.5 50 36 55 33.5 246 36 14 19
الاسم/عبد رحمن محمد السعيد عبده يوسف
رقم الجلوس/56664
13124
ناجح
اسم الطالب
محمد سيدأحمد محمود الصيفى
رقم الجلوس
13124
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
منوف
اسم المدرسه
ميت ربيعة للتعليم الاساسى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 63.5 50.5 38.5 31 28.5 212 35 15 13.5
اريد معرفه نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه ضروري لو سمحتو
رقم الجلوس 28758
عايزه نتيجتي
رقم الجلوس: 38388
ناجح
اسم الطالب
رحمه محمد لطفى السيد عبد الله
رقم الجلوس
38388
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
قويسنا
اسم المدرسه
كفور الرمل الاعدادية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 79.5 58 40 59.5 40 277 37 19 18
رقم الجلوس 18158
المنوفيه
دور ثان
اسم الطالب
فاطمة حسن فرجانى سلامة
رقم الجلوس
18158
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
اشمون
اسم المدرسه
فاطمة الزهراء الاعدادية بنات باشمون
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 54.5 36.5 14 17.5 26 148.5 26 13.5 10
اسراء وليد احمد محمد
محافظة القاهره
430303
رقم الجلوس51915
ناجح
اسم الطالب
اميره السيد نصر السيد
رقم الجلوس
51915
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
بركة السبع
اسم المدرسه
الشهيد محمد عمرو البدرى الاعدادية بركة السبع
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73 47.5 36.5 45.5 34.5 237 30.5 14 14
اسماء ابو الفتوح مروان رقم الجلوس ٢١٣٧٣
لاسم اسلام ايمن عليم
رقم الجلوس٦٤٨٤
رقم الجلوس 446795
446795
27540
الاسم ايمان محمد على محمد على قاسم
رقم الجلوس 108309
محافظه الجيزة
برجاء الرد
مصطفي محمد نجيب مصطفي الصباغ
رقم جلوسي 12786
محافظة المنوفية
مصطفي محمد نجيب الصباغ رقو جلوسي 12786
اسراء سامح عيد.رقم الجلوس ٣٥٦٥٠
فور اعتمادها ننشر لكم الدرجات بالتوفيق يا اسراء
29607080100249
رقم الجلوس 22116
الاء انور ابو العنين محاف
رقم الجلوس ٤٣١٤٥ محافظة المنوفية
اريد معرفه موعد ظهور الشهاده الإعداديه
احر الاسبوع
احمد عطيه عبد الغني محرم محافظه المنوفيه رقم الجلوس5555
اريد النتيجه محافظه المنوفيه
رقم الجلوس 9230
محافظه المنوفيه
9187
الرقم القومي 9230
اسم المدرسة الشيخ ابراهيم العشماوي بالبتانون
رقم الجلوس 9230
الاسم فاطمة احمد يوسف محمد ابراهيم
اللغة العربية 31
اللغة الأجنبية 8
دراسات 17.5
جبر 3.5
هندسة 2
رياضيات 5.5
العلوم 17.5
كمبيوتر 3
تربية دينية 14.5
تربية فنية 8
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 شبين الكوم
Field19 رسمي
كود الطالب 408303014
الرقم القومى 31493
31613
الرقم القومي 31493
اسم المدرسة الأمير نصار ع
رقم الجلوس 31493
الاسم اسلام محمد ابراهيم غباشي
اللغة العربية 33
اللغة الأجنبية 19
دراسات 16
جبر 13
هندسة 10
رياضيات 23
العلوم 18.5
كمبيوتر 4.5
تربية دينية 18.5
تربية فنية 8
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 تلا
Field19 رسمي
كود الطالب 407561245
رقم الجلوس 5409
5344
الرقم القومي 5409
اسم المدرسة أحمد عرابى ع بشنوان
رقم الجلوس 5409
الاسم ايه احمد محمد على شريف
اللغة العربية 37
اللغة الأجنبية 19.5
دراسات 18.5
جبر 7.5
هندسة 6
رياضيات 13.5
العلوم 19.5
كمبيوتر 5.5
تربية دينية 16
تربية فنية 8
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 شبين الكوم
Field19 رسمي
كود الطالب 407898320
انا اسمى
شهد محمد عبد المنعم
رقم الجلوس
٤٢٣٣٨
ورده ابوزيد ابوزيد.رقم الجلوس47977 منوفيه
اسم الطالب
وردة أبو زيد أبو زيد العبد
رقم الجلوس
47977
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
الشهداء
اسم المدرسه
الشهداء الاعدادية بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37 15 18 19.5 17 18.5 7.5 6.5
ورده ابوزيد ابوزيد. رقم الجلوس/47977
تيثبيث
اسمي ياسمين سعيد
رقم الجلوس ٦٦٠٢
ID 6542
الرقم القومي 6602
اسم المدرسة الماى الحديثة ع
رقم الجلوس 6602
الاسم ياسمين سعيد سيد احمد الصعيدى
اللغة العربية 40
اللغة الأجنبية 30
دراسات 20
جبر 15
هندسة 15
رياضيات 30
العلوم 20
كمبيوتر 10
تربية دينية 20
تربية فنية 8.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 شبين الكوم
Field19 رسمي
كود الطالب 407449047
فاطمه عماد عبد الفتاح محمد
3109
3031
الرقم القومي 3109
اسم المدرسة ميت مسعود ع
رقم الجلوس 3109
الاسم فاطمة عماد عبدالفتاح محمد عطيه
اللغة العربية 33
اللغة الأجنبية 25
دراسات 20
جبر 8.5
هندسة 10.5
رياضيات 19
العلوم 17
كمبيوتر 4.5
تربية دينية 13
تربية فنية 6.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 شبين الكوم
Field19 رسمي
كود الطالب 409313889
9084
محافظه المنوفيه رقم الجلوس٥٩٣٣٩
59677
الرقم القومي 59339
اسم المدرسة المنطقة العاشرة
رقم الجلوس 59339
الاسم نورهان عماد طه عبد الباقى
اللغة العربية 37.5
اللغة الأجنبية 29.5
دراسات 18.5
جبر 14.5
هندسة 14
رياضيات 28.5
العلوم 20
كمبيوتر 9
تربية دينية 20
تربية فنية 7
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 السادات
Field19 رسمي
كود الطالب 4
عمر محمد جابر المحراث
287
محافظة المنوفية رقم الجلوس 56368
اسم الطالب
عمر محمد جابر المحرات
رقم الجلوس
287
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
شبين الكوم
اسم المدرسه
الاعدادية القديمة بنين بشبين الكوم
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 36.5 26 19 23 18.5 18 7 8.5
رقم الجلوس 56368
اسم الطالب
محمد اسامه محمد عبد المجيد الجنزورى
رقم الجلوس
56368
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
بركة السبع
اسم المدرسه
مصطفى كامل للتعليم الاساسى بجنزور
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 31 25 18.5 19.5 19.5 16.5 6 6.5
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
34208
أحمد محمد علي عبدالله عيسي
مدرسه مصطفي بسيوني الاعداديه المشتركه
انا عايزة نتيجه الصف الثالث الاعدادي ورقم الجلوس
42788 محافظه المنوفيه
اسم الطالب
عبد الرحمن ياسر بهجات لبيب سويلم
رقم الجلوس
42788
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
الباجور
اسم المدرسه
شهداء السادس من اكتوبر الأعدادية بجروان
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 32.5 20.5 15.5 18.5 15.5 16 7 5.5
المحافظ محبوس كل خبر يعتمد هشام عبد الباسط اعتمد علي الله وطلع النتيجة
٣٠١٧
جمال احمد عبد الرحيم محمد بدوى رقم الجلوس هو 7879
مدرسة طنبدى الاعداديه
ID 7828
الرقم القومي 7879
اسم المدرسة طنبدى ع
رقم الجلوس 7879
الاسم احمد محمد السيد عبدالحميد قنديل
اللغة العربية 17
اللغة الأجنبية 20
دراسات 17
جبر 1.5
هندسة 11.5
رياضيات 13
العلوم 13
كمبيوتر 4.5
تربية دينية 18
تربية فنية 7
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 شبين الكوم
Field19 رسمي
كود الطالب
رقم الجلوس:7897
النتيجة هتظهر امتى
رقم الجلوس:7897
عبدالرحمن هاني عزيز ابو العز و رقم الجلوس هو 36215 مش عايز اخد ملحق اصل انا مخدتش ابل كدا في حياتي ونبي :)
ID 36378
الرقم القومي 36215
اسم المدرسة الشهيد احمد محمود مهدي ع (كفر ميت سراج)
رقم الجلوس 36215
الاسم عبدالرحمن هانى عزيز ابوالعز
اللغة العربية 33.5
اللغة الأجنبية 30
دراسات 17.5
جبر 9
هندسة 7.5
رياضيات 16.5
العلوم 20
كمبيوتر 6.5
تربية دينية 14
تربية فنية 8
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 قويسنا
Field19 رسمي
كود الطالب 411592368
محمد محمود زينهم وهدان
1439
اول ما تظهر نوفر لك الدرجات تابعنا بالتوفيق يامحمد
نتيجة تالته إعدادي محافظة الشرقية
1351
الرقم القومي 1439
اسم المدرسة الوعى القومى ع بشبين الكوم
رقم الجلوس 1439
الاسم محمد محمود زينهم وهدان
اللغة العربية 31
اللغة الأجنبية 26
دراسات 19
جبر 13
هندسة 10.5
رياضيات 23.5
العلوم 19.5
كمبيوتر 8
تربية دينية 18
تربية فنية 6.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 شبين الكوم
Field19 رسمي
كود الطالب 443476076