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مديرية التربية والتعليم بالمنوفية: متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 آخر العام

كتب عبير جمالفي آخر تحديث
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية: متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 آخر العام
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2018

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني تلك الأيام، وازداد القلق مع مرور أسبوع على انتهاء امتحانات اخر العام الدراسي 2018-2019 من أداء آخر المواد الدراسية المقررة على الطلاب، لذلك يريد الطلاب التعرف على النتائج بأسرع وقت ممكن.

تعلن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 على جميع الإدارات التعليمية خلال منتصف الأسبوع الجاري، حيث أوشكت كافة عمليات الكنترول من الانتهاء خلال الساعات المقبلة لنشرها لجميع الطلاب برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019

تتوافر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 من خلال البوابة الإلكترونية لموقع وزارة التربية والتعليم، ليستعلم الطالب برقم الجلوس عن امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب اعتمادها وإعلان نسبة النجاح وترتيب الإدارات التعليمية بالمحافظة وهي مركز شبين الكوم، مركز أشمون، مركز منوف، مركز تلا، مركز قويسنا.

لقد انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 في 15 مايو، ولقد أشرف الدكتور عبدالله عمارة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، على سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالإدارة التعليمية بـ شبين الكوم، كما حرص على توفير المناخ الملائم للطلاب والاهتمام بنظافة جيدة لدورات المياه، ومنع أي شكاوى من الامتحانات.

كما قام الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، بجولة تفقدية للاطمئنان على طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية، وشدد على أن تكون الامتحانات من داخل المقرر الدراسي، وحرص على السير على الأقدام بداخل اللجان لتفقد حالة الطلاب والاطمئنان عليهم شخصيا، ولقد تقدم للامتحانات 64 ألف و814 طالب وطالبة تم توزيعهم على 10 لجان.

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

تقوم مديرية التربية والتعليم بالمنوفية لتوفير كافة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لطلابها بعد أن يتم انتهاء الاعتماد، لتصبح النتائج بصورة رسمية على موقعها الإلكتروني، ثم يتمكن كل طالب من الاستعلام برقم الجلوس، وننشر لكم الرابط التالي للاستعلام عن النتائج.

تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

أعلن رضا الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سوف يكون مطلع الأسبوع المقبل، وذلك خلال تفقده لجان الكنترول والاطمئنان على سير التصحيح والمراجعة في امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي.

اقتربت بشدة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية خلال تلك الأيام القليلة، وذلك مع تحديد موعد لإعلانها على مستوى الإدارات التعليمية لمحافظة المنوفية، أصبح للطلاب متابعة ومعرفة روابط الاستعلام عن النتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بكل سهولة عبر هذا المقال، الذي نفيدكم به بكل جديد.

تعتبر مديرية التربية والتعليم بالمنوفية من أوائل المديريات في نشر نتيجة الشهادة الإعدادية وهي تلي محافظتي الإسكندرية والجيزة، وسوف يستعلم كل طالب عن نتائجه برقم الجلوس عبر تلك النافذة الإلكترونية التي تسهل للطلاب معرفة نتائج الامتحانات لنهاية العام الدراسي.

لا توجد تفاصيل جديدة تخص موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 وسيتم الكشف عن الموعد خلال الساعات القليلة المقبلة، تابعونا واترك لنا رقم الجلوس بالتوفيق.

يستعد الطلاب خلال نهاية الشهر الحالي لاستقبال نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 من خلال مديرية التربية والتعليم التي تنشر وتتيح روابط الاستعلام عن نتائج آخر العام الدراسي لطلبة وطالبات الصف الثالث والشهادة الثانية في مصر بعد الثانوية العامة.

سوف تصدر نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية خلال يومين ، حسب آخر تصريحات حصرية لوزارة التربية والتعليم بالمحافظة لإتمام الإعلان عن نتائج التعليم الأساسي عبر بوابتها الإلكترونية، حيث يحصل كل طالب على نتائجه عبر الإنترنت والتي تخص الصف الثالث الإعدادي.

يقترب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية من الإعلان عنها فور اعتمادها، وستقوم مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بوضعها للطلاب رسميا.

صرح مصدر بداخل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سوف يكون يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل، وسيتم اعتمادها ثم نشرها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم للتعرف عليها في الحال.

سوف نستمر في متابعة حصرية حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 وبمجرد أن يتم الاعتماد سوف نوفر لكم الرابط الإلكتروني لموقع مديرية التربية والتعليم للاطلاع على النتائج.

نقترب من موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنوفية، حيث أصدرت الوزارة بيان بإعلانها رسميا لجميع الطلاب يوم الثلاثاء المقبل، وبذلك لم يبقى سوى ساعات معدودة لظهورها رسميا عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية للمحافظة.

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عن الكاتب

عبير جمال

صحفية بمجلة نجوم مصرية، طبيبة بيطرية خريج عام 2011 وأعمل بالمواقع منذ عام 2012 امتلك الخبرة الكافية حول كافة المقالات الإخبارية الجيدة، وكذلك تصدر محركات البحث بطريقة إحترافية أهوى العمل بالمواقع الإلكترونية، أهوى كتابة الشعر وتقديم برامج للأطفال.

التعليقات

    1. ناجح
      اسم الطالب
      الزهراء فايز عبداللـه عمار
      رقم الجلوس
      44858
      المديرية
      مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
      الإدارة
      الباجور
      اسم المدرسه
      السادات الاعدادية بكفر الباجور
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 71 46 34 36.5 36.5 224 30.5 12.5 10

    1. ناجح
      اسم الطالب
      سعيد اشرف سعيد الشافعي
      رقم الجلوس
      18653
      المديرية
      مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
      الإدارة
      اشمون
      اسم المدرسه
      على بن ابى طالب الأعدادية باشمون
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 79.5 60 39 59 38.5 276 36.5 14.5 17

    1. ناجح
      اسم الطالب
      محمد مرتضى محمد حفناوى
      رقم الجلوس
      43410
      المديرية
      مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
      الإدارة
      الباجور
      اسم المدرسه
      الشهيد ابراهيم محمد صلاح الدين للتعليم الأساسي بإبخاص
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 65.5 43.5 37.5 43 34 223.5 32.5 14 18

    1. ناجح
      اسم الطالب
      عبد الرحمن كمال أحمد فرج
      رقم الجلوس
      46633
      المديرية
      مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
      الإدارة
      الباجور
      اسم المدرسه
      ابشيش الاعدادية بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 69 45 37 41.5 36 228.5 35 11.5 12.5

    1. ناجح
      اسم الطالب
      محمود ناجي رسلان عبد الرحمن
      رقم الجلوس
      7032
      المديرية
      مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
      الإدارة
      شبين الكوم
      اسم المدرسه
      زكى بدر الاعدادية بمنشأة عصام
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 72.5 56 39 58.5 40 266 37.5 12 14

    1. ناجح
      اسم الطالب
      ندى السيد عبدالحليم السيد
      رقم الجلوس
      7810
      المديرية
      مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
      الإدارة
      شبين الكوم
      اسم المدرسه
      طنبدى الاعدادية المشتركة
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 71.5 50 36 55 33.5 246 36 14 19

    1. ناجح
      اسم الطالب
      محمد سيدأحمد محمود الصيفى
      رقم الجلوس
      13124
      المديرية
      مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
      الإدارة
      منوف
      اسم المدرسه
      ميت ربيعة للتعليم الاساسى
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 63.5 50.5 38.5 31 28.5 212 35 15 13.5

    1. ناجح
      اسم الطالب
      رحمه محمد لطفى السيد عبد الله
      رقم الجلوس
      38388
      المديرية
      مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
      الإدارة
      قويسنا
      اسم المدرسه
      كفور الرمل الاعدادية
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 79.5 58 40 59.5 40 277 37 19 18

    1. دور ثان
      اسم الطالب
      فاطمة حسن فرجانى سلامة
      رقم الجلوس
      18158
      المديرية
      مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
      الإدارة
      اشمون
      اسم المدرسه
      فاطمة الزهراء الاعدادية بنات باشمون
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 54.5 36.5 14 17.5 26 148.5 26 13.5 10

    2. ناجح
      اسم الطالب
      اميره السيد نصر السيد
      رقم الجلوس
      51915
      المديرية
      مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
      الإدارة
      بركة السبع
      اسم المدرسه
      الشهيد محمد عمرو البدرى الاعدادية بركة السبع
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 73 47.5 36.5 45.5 34.5 237 30.5 14 14

    1. 9187
      الرقم القومي 9230
      اسم المدرسة الشيخ ابراهيم العشماوي بالبتانون
      رقم الجلوس 9230
      الاسم فاطمة احمد يوسف محمد ابراهيم
      اللغة العربية 31
      اللغة الأجنبية 8
      دراسات 17.5
      جبر 3.5
      هندسة 2
      رياضيات 5.5
      العلوم 17.5
      كمبيوتر 3
      تربية دينية 14.5
      تربية فنية 8
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 شبين الكوم
      Field19 رسمي
      كود الطالب 408303014

    1. 31613
      الرقم القومي 31493
      اسم المدرسة الأمير نصار ع
      رقم الجلوس 31493
      الاسم اسلام محمد ابراهيم غباشي
      اللغة العربية 33
      اللغة الأجنبية 19
      دراسات 16
      جبر 13
      هندسة 10
      رياضيات 23
      العلوم 18.5
      كمبيوتر 4.5
      تربية دينية 18.5
      تربية فنية 8
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 تلا
      Field19 رسمي
      كود الطالب 407561245

    1. 5344
      الرقم القومي 5409
      اسم المدرسة أحمد عرابى ع بشنوان
      رقم الجلوس 5409
      الاسم ايه احمد محمد على شريف
      اللغة العربية 37
      اللغة الأجنبية 19.5
      دراسات 18.5
      جبر 7.5
      هندسة 6
      رياضيات 13.5
      العلوم 19.5
      كمبيوتر 5.5
      تربية دينية 16
      تربية فنية 8
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 شبين الكوم
      Field19 رسمي
      كود الطالب 407898320

    1. اسم الطالب
      وردة أبو زيد أبو زيد العبد
      رقم الجلوس
      47977
      المديرية
      مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
      الإدارة
      الشهداء
      اسم المدرسه
      الشهداء الاعدادية بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37 15 18 19.5 17 18.5 7.5 6.5

    1. ID 6542
      الرقم القومي 6602
      اسم المدرسة الماى الحديثة ع
      رقم الجلوس 6602
      الاسم ياسمين سعيد سيد احمد الصعيدى
      اللغة العربية 40
      اللغة الأجنبية 30
      دراسات 20
      جبر 15
      هندسة 15
      رياضيات 30
      العلوم 20
      كمبيوتر 10
      تربية دينية 20
      تربية فنية 8.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 شبين الكوم
      Field19 رسمي
      كود الطالب 407449047

    1. 3031
      الرقم القومي 3109
      اسم المدرسة ميت مسعود ع
      رقم الجلوس 3109
      الاسم فاطمة عماد عبدالفتاح محمد عطيه
      اللغة العربية 33
      اللغة الأجنبية 25
      دراسات 20
      جبر 8.5
      هندسة 10.5
      رياضيات 19
      العلوم 17
      كمبيوتر 4.5
      تربية دينية 13
      تربية فنية 6.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 شبين الكوم
      Field19 رسمي
      كود الطالب 409313889

    1. 59677
      الرقم القومي 59339
      اسم المدرسة المنطقة العاشرة
      رقم الجلوس 59339
      الاسم نورهان عماد طه عبد الباقى
      اللغة العربية 37.5
      اللغة الأجنبية 29.5
      دراسات 18.5
      جبر 14.5
      هندسة 14
      رياضيات 28.5
      العلوم 20
      كمبيوتر 9
      تربية دينية 20
      تربية فنية 7
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 السادات
      Field19 رسمي
      كود الطالب 4

    1. اسم الطالب
      عمر محمد جابر المحرات
      رقم الجلوس
      287
      المديرية
      مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
      الإدارة
      شبين الكوم
      اسم المدرسه
      الاعدادية القديمة بنين بشبين الكوم
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 36.5 26 19 23 18.5 18 7 8.5

    1. اسم الطالب
      محمد اسامه محمد عبد المجيد الجنزورى
      رقم الجلوس
      56368
      المديرية
      مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
      الإدارة
      بركة السبع
      اسم المدرسه
      مصطفى كامل للتعليم الاساسى بجنزور
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 31 25 18.5 19.5 19.5 16.5 6 6.5
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. اسم الطالب
      عبد الرحمن ياسر بهجات لبيب سويلم
      رقم الجلوس
      42788
      المديرية
      مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
      الإدارة
      الباجور
      اسم المدرسه
      شهداء السادس من اكتوبر الأعدادية بجروان
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 32.5 20.5 15.5 18.5 15.5 16 7 5.5

    1. ID 7828
      الرقم القومي 7879
      اسم المدرسة طنبدى ع
      رقم الجلوس 7879
      الاسم احمد محمد السيد عبدالحميد قنديل
      اللغة العربية 17
      اللغة الأجنبية 20
      دراسات 17
      جبر 1.5
      هندسة 11.5
      رياضيات 13
      العلوم 13
      كمبيوتر 4.5
      تربية دينية 18
      تربية فنية 7
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 شبين الكوم
      Field19 رسمي
      كود الطالب

  72. عبدالرحمن هاني عزيز ابو العز و رقم الجلوس هو 36215 مش عايز اخد ملحق اصل انا مخدتش ابل كدا في حياتي ونبي :)

    رد

    1. ID 36378
      الرقم القومي 36215
      اسم المدرسة الشهيد احمد محمود مهدي ع (كفر ميت سراج)
      رقم الجلوس 36215
      الاسم عبدالرحمن هانى عزيز ابوالعز
      اللغة العربية 33.5
      اللغة الأجنبية 30
      دراسات 17.5
      جبر 9
      هندسة 7.5
      رياضيات 16.5
      العلوم 20
      كمبيوتر 6.5
      تربية دينية 14
      تربية فنية 8
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 قويسنا
      Field19 رسمي
      كود الطالب 411592368

    3. 1351
      الرقم القومي 1439
      اسم المدرسة الوعى القومى ع بشبين الكوم
      رقم الجلوس 1439
      الاسم محمد محمود زينهم وهدان
      اللغة العربية 31
      اللغة الأجنبية 26
      دراسات 19
      جبر 13
      هندسة 10.5
      رياضيات 23.5
      العلوم 19.5
      كمبيوتر 8
      تربية دينية 18
      تربية فنية 6.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 شبين الكوم
      Field19 رسمي
      كود الطالب 443476076

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