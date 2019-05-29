هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الترم الثاني 2019، وذلك بعد أن تم اعتماد النتيجة من قبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية وفي حضور الأستاذ على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، حيث بلغت نسبة النجاح في إعدادية الدقهلية 2019 نحو 88.6%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2019:-

بعد أن تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2018/2019، من قبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، طالب محافظ الدقهلية مديرية التربية والتعليم بالدقهلية والقائمين على العملية التعليمية بالدقهلية بتسهيل حصول الطلاب على درجاتهم في الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2019.

حيث يمكن لطلبة وطالبات الإعدادية بالدقهلية الحصول على النتيجة من خلال الضغط هنا

كذلك فإنه الموقع على أتم الاستعداد لاستقبال رسائلكم في تعليقات الموقع والتي تشتمل على الاسم ورقم الجلوس، حيث سنقوم وعلى الفور بالبحث عن النتيجة وسنقوم بعرضها.

وبعد أن أنتهي الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية من أعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية للترم الثاني 2019، هنأ سيادته الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بالدقهلية، والسادة أولياء الأمور، وطالبهم بالمزيد من الجهد والاجتهاد في التعلم، لتحقيق أمالهم وطموحاتهم نحو مستقبل أفضل ومشرق لهم ولوطنهم الغالي مصر، خاصة وأن مصر الآن على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والنمو في كافة المجالات، ومن أهم تلك المجالات هو تطوير العملية التعليمية في مصر.

ويسر أن نقدم لجميع الطلبة والطالبات التهنئة بالنجاح والحصول على أعلي الدرجات في الشهادة الإعدادية 2019.

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