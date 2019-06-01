هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم ثاني 2019

أعتمد محافظ الشرقية الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة الشرقية، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الشرقية 78.89%، كما أعتمد السيد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب أيضاً نتيجة الشهادة الإعدادية للصم بنسبة 87.5%، والشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019:-

يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بمحافظة الشرقية من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية والذي دائماً ما تقوم محافظة الشرقية برفع نتيجة الشهادة الإعدادية عليه سواء للترم الأول أو الترم الثاني.

حيث يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية بالضغط هنا

كما أننا أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية في خدمتكم للحصول على نتيجة إعدادية الشرقية 2019، وذلك من خلال كتابة تعليق يتضمن الاسم ورقم الجلوس فى الاسفل بتعليقات الموقع وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة.

من جهته قال الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بأن عدد طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لأداء امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الجاري 2019 بلغ نحو 118981 طالب وطالبه، وأن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام بلغت 78.89%.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بأن إدارة القنايات التعليمية قد جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح بلغت 88% تلتها إدارة غرب الزقازيق التعليمية في المركز الثاني بنسبة نجاح بلغت 86.52% ثم إدارة ههيا التعليمية في المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 85.14%.

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