هنا تنسيق الثانوية العامة المتوقع 2019 طبقاً للنتائج المعلنة بالمحافظات

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية، في داخل جمهورية مصر العربية والمصريين المقيمين خارج الوطن، يسعدنا أن نطل عليكم من خلال هذا التقرير عن نتيجة التنسيق لدخول الثانوية العامة والثانوية الفنية، التي يتابعها الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام، ويذداد البحث في مثل هذا التوقيت على نتيجة التنسيق على مختلف مواقع البحث المختلفة، ونحن نتمنى أن يلقى التقرير على إعجاب قرائنا الأعزاء.

يختلف التنسيق لدخول الثانوية العامة والدبلومات الفنية من محافظة لأخري، ويتحدد التنسيق بكل محافظة على حسب نتيجة النجاح بالمحافظة والنسبة المؤية للدرجات على مستوي المحافظة.

التنسيق المتوقع للثانوية العامة 2019 طبقاً للنتائج المعلنة بكل محافظة

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية الإعلان عن نتيجة التنسيق للدخول للثانوية العامة والدبلومات الفنية على أحر من الجمر، لمعرفة أي مجال سيقدمون فيه وطبقاً للنتائج المعلنة بالمحافظات فمن المتوقع أن يكون التنسيق كالأتي.

تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 215.

تنسيق الأسكندرية 214.

تنسيق محافظة الغربية أعلن رسمياً 230.

تنسيق كفر الشيخ 220.

تنسيق الفيوم 215.

تنسيق المنوفية 222.

تنسيق البحر الأحمر 215.

تنسيق البحيرة 215.

تنسيق شمال سيناء 235.

تنسيق جنوب سيناء 230.

تنسيق دمياط 215.

تنسيق الدقهلية 230.

تنسيق مرسى مطروح 203.

تنسيق الأقصر 195.

تنسيق أسوان 210.

تنسيق المنيا 200.

تنسيق أسيوط 210.

تنسيق سوهاج 233.

تنسيق السويس 220.

تنسيق قنا 205.

تنسيق الجيزه 205.

تنسيق الوادي الجديد 220.

تنسيق الشرقية 225.

تنسيق بورسعيد 220.

تنسيق القليوبية 215.

محافظة البحر الأحمر 214.

هذا ومن المتوقع أن يكون تنسيق الدخول للثانوي الفني أقل من 200 درجة، وكل شعبة تختلف عن الأخري في درجات القبول، وفي نهاية التقرير تتمني أسرة موقع نجوم مصرية دوام النجاح والتوفيق لكل الطلبة والطالبات.

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