ننشر نموذج الإجابة الرسمي لامتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2019

أدي بالأمس طلبة الشهادة الثانوية العامة امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وقد تم تداول صور للامتحانات على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وتابعت غرفة العمليات في الوزارة مصادر الصور المتداولة حتى تم التوصل لها بإحدى لجان الإمتحانات في محافظة دمياط، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الواقعة على رئيس اللجنة والمراقبين الذين تم استبعادهم والطالب الذي قام بتصوير امتحان البوكليت الخاص به ..

وننشر في الصور التالية نموذج إجابة الامتحان الرسمي :

نموذج إجابة النحو :

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2019 الرسمي

هذه وقد بدأت عملية تصحيح أوراق الطلاب في كافة كنترولات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وستنابع معكم في الأيام القادمة أي تغيير في توزيع الدرجات أو إلغاء لأسئلة معينة في حال حدوث ذلك.

وجائت تعليقات بعض المعلمين عن الامتحان كالتالي : “الامتحان أكثر من رائع ولا يوجد به أي غموض أو صعوبة”.

وأكدوا جميعا على سهولة الامتحان وأنه في المتناول بالنسبة للطلاب، وانطلقت زغاريد الأهالي فرحا وإحتفالا بسهولة إمتحان اللغة العربية.

وقد انطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 اليوم السبت 8 يونيو 2019، حيث أدى الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وبلغ عدد الطلاب 669,749 طالب وطالبة منهم 264,653 طالب في شعبة الأدبي و118,071 طالب في شعبة علمي رياضيات و268,938 طالب في شعبة علمي علوم.

مع خالص تمنياتنا لجميع الطلاب بالتوفيق.

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