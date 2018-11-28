ننشر الجدول الجديد لامتحانات أولى ثانوي بعد التعديل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الثلاثاء جدول الامتحانات الخاص بالصف الأول الثانوي بعد التعديل الأخير، حيث يبدأ الجدول في يوم الأحد الموافق 13 يناير عام 2019 وينتهي في يوم الخميس الموافق 24 يناير لعام 2019، أي تستمر الامتحانات علي مدار 10 أيام بشكل مستمر، ومن خلال موقعنا “نجوم مصرية” نعرض لكم جدول الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019.

كما انها أشارت ان هذه الامتحانات مجرد امتحان تجريبي، أي لن يتم احتساب درجات الطلبة لهذا الامتحان، فقد سيعتمد علي نتيجة الطالب في نهاية العام الدراسي، حيث سيتم احتساب الدرجات من خلال الامتحانات التي ستتم نهاية العام، حيث سيقوم الطالب بخضوع امتحانين وسيتم احتساب أعلي درجة له.

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وقد أشار الي أن الامتحان التجريبي الثاني سيعقد في نهاية شهر مارس من عام 2019، حيث يضمن كافة الموضوعات التي درسها الطالب بداية من الفصل الدراسي الثاني حتي موعد الامتحان، ومن خلال موقعنا نعرض لكم الجدول بعد أخر تعديل خضع له، تحت اشراف وزير التربية والتعليم.

تم تكليف رئيس القطاع التعليم العام من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي”، بتعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الأول، حيث يشمل مادة واحدة في اليوم وقام بمراعاة ايام الاجازة وتفادي رأس السنة الميلادية والأعياد الدينية، وأكد أن هذا الجدول تم تعديله وفقا لاقتراحات الطلبة وأولياء الأمور المقدمة.