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نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات

كتب نهى أشرففي آخر تحديث
نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات
نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات

ينشر موقع نجوم مصرية اليوم نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية العامة لعام 2019 ، والذي تتزايد عليه البحث من قبل الطلبة والطالبات وذلك ليطمئن قلوبهم على الحلول الخاصة بهم.

وذلك تزامناً مع إمتحان أكثر من 600 ألف طالب وطالبة فى مصر بأداء اللغة الاجنبية الأولى ،وذلك كان اليوم الاربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحاُ ، واستمر الامتحان لمدة ثلاثة ساعات حتى الثانية عشر ظهراً .

نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية العامة

وكان أراء الطلاب حول الامتحان ما بين أنه سهل ممتنع أو أنه يميل إلى السهولة، ولكن اختيارات الأسئلة متشابهة نوعاً ما ، مما جعل الطالب فى حيرة في الاختيار ،وكان يوجد حالة من القلق والتوتر من قبل الطلاب وأولياء أمورهم تجاه تلك المادة .

وخصوصاُ ان هذا الامتحان في العام الماضي كان صعب جداُ مما أثار حالة من الجدل الطلاب وشهد حالة من البكاء الشديد، لذلك نحن سوف نقدم لكم اجابة امتحان اللغة الانجليزية التي نشرته وزارة التربية والتعليم .

1) نموذج إجابة السؤال الأول 

1- I agree with you, you are right

2- I think they are interesting / boring .

3- I was absent because I was ill .

4-First, put the eggs in a pan full of water, then boil them in the water for 10 minutes .

2) نموذج إجابة السؤال الثاني 

1- Place: petrol station

Speaker A : clerk / worker

Speaker B : driver / car owner

Function : inquiry / asking and giving information

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2- Place : Company

Speaker A : an interviewer

Speaker B : an appllicant

Function : interviewing

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3) نموذج إجابة السؤال الثالث

1-mission
2-to
3-watch
4-had finished
5-waste
6-takes
7-style
8-leaving
9-qualified
10-might have left
11-raise
12-Despite
13-phenomenon
14-had helped
15-charge
16-being laughed

4) نموذج إجابة السؤال الرابع

1- to doing ـــــــــ to do
2-Profession ــــــــ procession
3-Had he been ــــــــ he had been
4-invention ــــــــ exploration/invasion
5- who ــــــــ whose
6– trademarks ــــــــ landmarks

نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات

نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات

نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات

وسوف ننشر باقى إجابات الاسئلة بعد قليل

توزيع درجات امتحان اللغة الانجليزي ثالثة ثانوي

وقد صرحت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات امتحان اللغة الانجليزية كالتالى :

نموذج اجابة امتحان الانجليزي للثانوية عامة 2019 وتوزيع الدرجات

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عن الكاتب

نهى أشرف

أحب القراءة والكتابة ، وشغوفة بمجال السياحة والتقنية

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