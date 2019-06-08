نماذج امتحانات الثانوية العامة 2019 الرسمية من وزارة التربية والتعليم

ننشر نماذج امتحانات الثانوية العامة 2019 التي قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنشرها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو عبر بوابة المناهج الإلكترونية “التعليم الإلكتروني”، هذا بالتزامن مع بدء اختبارات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمصر، حيث بدأت اختبارات الثانوية العامة 2019م اليوم السبت الموافق لتاريخ 8 يونيو 2019م، وقد بدأت الاختبارات بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وقد كانت مدة اختبار اللغة العربية ثلاث ساعات بدأت من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثانية عشر، كما استمر امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف بدأت من الساعة الثانية عشر والنصف حتى الساعة الثانية مساءً.

ويوفر موقعنا موقع نجوم مصرية نماذج امتحانات الثانوية العامة 2019 التي قامت الوزارة بنشرها عبر موقعها الإلكتروني، وهي تتمثل في نموذجين تدريبين تتضمن لعدداً من الأسئلة في كل مادة من المواد الدراسية المقررة للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، حيث تحتوي هذه النماذج على أسئلة تدريبية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والفيزياء وعلم النفس والاستاتيكا، والأحياء والكيمياء والجبر والهندسة والإحصاء والتفاضل والتكامل والديناميكا والجغرافيا والتاريخ والجيولوجيا وغيرهم من المواد الأخرى.

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2019

توفر بوابة وزارة التربية والتعليم الإلكترونية إمكانية الإطلاع على نماذج تدريبية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019م، حيث أرفقت الوزارة عدد 2 نموذج تدريبي على اختبارات الثانوية العامة 2019، وقد قمنا بتوفير رابط الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي للإطلاع على كافة النماذج في المواد الدراسية التي ترغب بها سواء بالقسم الأدبي أو بالقسم العلمي، حيث يتم اختيار المادة المطلوبة من خلال الضغط عليها ليتم تحويلك إلى صفحة أخرى تتضمن ملفاً بصيغة pdf، يحتوى على تعليمات هامة للطلاب بالمادة وطريقة الإجابة على الأسئلة، رابط بوابة وزارة التعليم (moe.gov.eg) الرسمي.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم للطلاب والطالبات إمكانية الإطلاع على نماذج امتحانات الثانوية العامة 2019 من خلال بوابة التعليم الإلكتروني “بوابة المناهج التعليمية الإلكترونية”، حيث يتم من خلالها اختيار المرحلة الدراسية “المرحلة الثانوية”، ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني، ثم اختيار الصف الدراسي الثالث، ثم اختيار النوعية التي تتضمن العديد من الخيارات التي تتمثل في النقاط التالية:

الكتب الدراسية. امتحانات سابقة دور أول، دور ثان. شروحات فيديو تعليمي. نماذج تجريبية 2017، 2018. توزيع درجات النماذج الاسترشادية. مواصفات ورقة الامتحان. نماذج اختبارات طلاب الدمج بمرحلة التعليم العام. نماذج تدريبية 2019 .

وللدخول إلى نماذج امتحانات الثانوية العامة 2019 التدريبية، قم بالنقر على الاختيار رقم “8”، ثم الضغط على أيقونة “بحث”، وسيتم عرض النماذج أمامك، ولدخول موقع بوابة المناهج التعليمية الرسمية، يمكنكم اتباع الرابط التالي (elearning.moe) الرسمي.

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