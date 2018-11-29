نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق الاستعلام عن نتائج الطلاب

موقع نظام نور للنتائج الان ننشر لكم عبر هذا المقال ومن خلال موقعنا نجوم مصرية كل ماهو جديد عن موقع نظام نور للنتائج الخاص بنتائج الطلاب داخل اللملكة العربية السعودية، ويبحث الكثيرين من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور داخل المملكة العربية السعودية عن نتائج أبنائهم في جميع المراحل التعليمية (المرحلة الإبتدائية – والمرحلة المتوسطة – والمرحلة الثانوية)وذلك عبر رابط موقع نظام نور الجديد 1439 ، وسوف ننشر لكم جيع خطوات التسجيل علي موقع نظام نور الجديد لكي يستطيع أولياء أمور جميع الطلاب السعوديين من معرفة النتائج بالتفصيل والأطمئنان علي أداء أبنائهم.

موقع نظام نور للنتائج الان

نظام نور الجديد ، وجائت فكرة عمل نظام نور الإلكتروني الجديد من أجل الحرص من جهة المملكة العربية السعودية علي تسهيل معرفة النتائج من خلال أولياء الأمور وجميع الطلاب السعوديين، ومن خلال موقع نظام نور يستطيع جميع أولياء الأمور داخل المملكة متابعة أداء أبنائهم الشهري من خلال رابط نظام نور ، وبهذا يضمن موقع نظام نور السرية التامة باستخدام رقم الهوية ورقم السجل المدنية ورمز التحقق الخاص بكل طالب.

ونعرض عليكم طريقة التسجيل في نظام نور

يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور للمسجلين على الموقع. بعد ذلك الدخول لتسجيل الطلاب الجدد. بعد هذا استعادة كلمة المرور، اذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك. بعد هذا ينبغي عليكم التسجيل على الموقع وإضافة الهوية الوطنية ورمز التحقق. أدخل المستخدم في سجل جديد، ويكون هو نفس الاسم المستخدم في تسجيل الدخول. يتوجب عليك الضغط علي كلمة التالي، وهكذا يكون قد تم تسجيل حساب جديد خاص بك تستطيع فتحه عند دخولك.

نظام نور الجديد ، ومن الجدير بالذكر أن موعد فتح تحديث البيانات المعلمين علي نظام نور الخاص بحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية ، فيتم تحديد الموعد بناءً علي تعميم يتم إصداره من شؤون المعلمين في وزارة التعليم، ومن خلال التعميم يتم تحديد موعد تحديث البيانات عبر بوابة نظام نور التعليمي، و من خلال نظام نور يتم ربط مدير القسم في الإدارة عبر التوجيه الفردي، وذلك من خلال اختيار العمل الحالي “مدير القسم” وسيتم نقل الملف بعد إخلاء الطرف والمباشرة.

ومن المعلن أن أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول لامتحانات نصف العام، سوف تبدأ خلال الأيام القادمة، وسوف نتابع معكم لحظة بلحظة جدول نظام نور لجميع الطلبة والطالبات، وسوف نقوم بعرض النتائج فور اعتمادها من وزارة التعليم السعودي.

تحديث: ويمكنكم من خلال النظام الحديث لموقع نور الالكتروني وعن أخر مستجدات نظام نور، فقد تم حل مشكلة رمز التفعيل لكلمة السر عن طريق الايميل الخاص بالمستفيد من النظام، وعودة زر الحذف في الملفات الغير أصلية، وقد تم إرجاع رابط توليد كلمة السر الخاص بقادة المدارس، بالإضافة إلي ربط القادة بالمدارس.

تحديث: ونحن علي بعد أيام قليلة من بداية إختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1438-1439 ، وعبر رابط نظام نور برقم الهوية ، تستطيعوا معرفة جميع النتائج الخاصة بكم.

ومن المميز في نظام نور السعودي أنه يمكن أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية أن يعرفون نتائج الاختبارات سواء الشهرية أو النهائية بكل سرية تامة، وعدم إطلاع أي شخص عليها، وذلك فقط من خلال رقم الهوية للطلبة، والسجل المدني بشكل سريع وبسيط، للمراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المملكة العربية السعودية.

ومن جانب أخر نجد أن النظام يتيح بكل سهولة التعرف على نتيجة الطلاب من خلال رقم الهوية الخاص بالطالب، بشكل خصوصي ولن يتمكن أي أحد التعرف على النتيجة، وهذا أكثر ما يميز نظام نور، وتتمنى أسرة نجوم مصرية لجميع الطلاب والطالبات تحقيق أعلى النتائج والنجاح الباهر المستمر، ولكم منا متابعة جيدة لنتائج الفصل الدراسي الأول فقط تابعونا.

نظام نور يمكن الطلاب الجدد من التسجيل بكل سهولة في النظام، من خلال رقم الهوية الخاصة بالطالب أو ولي الأمر، حيث كان الهدف الأساسي وراء نظام نور هو تخفيف العبء على الطلاب وأولياء الأمور ليتمكنوا من التعرف على نتائج الامتحانات الشهرية لجميع المراحل التعليمية.

تحديث..في هذا الوقت التحديثات على نظام نور نتابعها معكم اليوم كل ما هو جديد بخصوص نظام نور، ونجد أن أولياء الأمور في انتظار ظهور النتيجة وأكد الموقع ظهور النتيجة سوف يكون بعد اعتمادها من وزارة التعليم السعودي، وقد نوهت الوزارة عن ظهور النتيجة في أقرب وقت، عن طريق رقم الهوية أو رقم الخاص بولي الأمر.

تحديث..تم الإعلان من قبل بعض المدارس بأنه يتم توزيع الأرقام السرية الخاصة بدخول موقع نظام نور الإلكتروني علي طلاب المرحلة المتوسطة، وذلك من أجل استخراج نتائج نظام نور 1439 فور اعتماد شهادات الطلاب والإعلان الرسمي عن إتاحة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تحديث 6-1-2017 .. ويعمل نظام موقع نور علي توفر الطريقة المختصرة بشكل كبير للحصول على نتائج اختبارات الطلاب والطالبات، وذلك بالمقارنة بالطرق الأخري، وهو ما يدفع معظم الطلاب وأولياء أمورهم إلى استخدام نظام نور، ونحن من خلال موقع نجوم الإخباري ننصح بها، وذلك في حال عدم وجود بيانات تسجيل الدخول، أما في حال كنتم تمتلكون البيانات.

تحديث..وبعد النجاح الكبير لموقع نور الإلكتروني تم إلغاء النتائج الورقية، فالنتائج على الموقع الإلكتروني تطور طبيعي وبديل عن المستند الورقي، ويمكن لأي طالب الاستعلام على النتائج الخاصة به من خلال رقم الهوية، ويمكنك الآن تسجيل الدخول إلي موقع نور الإلكتروني وبعد ذلك قوم بكتابة أسمك ورقم المرور الخاصة بك.

تحديث الاّن..أما إذا كنت لا تمتلك أوتم فقد البيانات اللازمة للدخول، فليس هناك حل آخر سوي استخدام الطريقة الثانية والاستعلام عن النتائج من خلال رقم الهوية فقط، وحتي تتمكن من استخدام تلك الطريقة بشكل سهل وصحيح، وحتى تتمكن باستخدامها من الحصول علي نتائجك في النهاية بشكل آمن، وللدخول من خلال نظام نور برقم الهوية.

تحديث اليوم..

ويبحث الكثيرين الاّن عبر نظام نور علي ظهور نتيجة المرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية في ظل ظهور نتائج الامتحانات في المملكة العربية السعودية، لجميع الطلاب والطالبات في السعودية، ونتمني لكم النجاح والتوفيق الدائم.

تحديث اليوم8/1/2018 .. ننوه جميع الطلاب بالمملكة العربية السعودية من هم في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية ظهور النتيجة خلال الفترة القادمة.

تحديث اليوم 8/1/2018 .. ظهرت نتيجة المرحلة الابتدائية وترقبوا معنا ظهور نتيجة المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بعد ايام قليلة من الان من خلال نظام نور.

تحديث 9-1-2018 ..قامت مصادر موثوقة من داخل وزارة التعليم السعودي بالتأكيد على ظهور نتيجة المرحلتين المتوسطة والثانوية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تقوم كافة الإدارات التعليمية على فرز ورصد الدرجات، ثم تقوم برفع كافة الدرجات.

الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

يمكن نظام نور الاستعلام لكل الصفوف التعليمية بكل سهولة ويسر من خلال الدخول على موقع نظام نور فقط باستخدام رقم الهوية الوطنية، الخاص بكل طالب وطالبة، أما عن إدخال رمز التحقق فهو الرمز الرقمي الذي يتواجد في صفحة التسجيل ويكون مكون من أربعة أرقام، قم قم بالضغط على تسجيل الدخول في الصفحة الخاصة بالموقع.

تحديث: لتسجيل الدخول إلي نظام نور وملء البيانات كما هو معروف يتم توزيعها علي الطلاب والطالبات فى نفس الوقت خلال العام الدراسي الهجري لتكون صالحة لهم لإستخدامها فى نتائج الفصل الدراسي الأول أو حتي الفصل الدراسي الثاني وطوال العام.

تحديث هام: تتيح بوابة نظام نور بدون رقم سري الإلكترونية إمكانية تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الأهلية للطلاب السعوديين وغير السعوديين، وبمدارس التعليم العام للطلاب السعوديين وغير السعوديين ممن تتم معاملتهم معاملة المواطن السعودي من أبناء القبائل النازحة وأبناء الخليجين وأبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين، وكذلك غير السعوديين الذين يعمل آباؤهم بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.

تحديث اليوم : تم إضافة أيقونة جديدة في السلوك والمواظبة في نظام نور المركزي الجديد، حيث تمثلت الأيقونة الجديدة في إضافة أيقونة “تعديل الغياب لمن تزيد مدة غيابهم عن 7 أيام”، ويتم من خلال هذه الأيقونة تعديل الغياب للطلاب والطالبات ممن تجاوزت مدة غيابهم السبع أيام، ويكون تعديل الغياب للطلاب/الطالبات الغائبين بدون عذر لمدة 7 أيام متتالية.