نظام نور 1440 Noor Results استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية

نوفر رابط نظام نور 1440 المركزي برقم الهوية الوطنية فقط لدخول موقع نور لنتائج الطلاب برقم السجل المدني للاستعلام عن شهادات الطلاب noor results وأداء المهام الموكلة لكافة منسوبي العملية التعليمية بالمملكة، حيث يتم من خلال موقع نور الإلكتروني إنجاز العديد من المهام التي تتعلق بالمدراء والمعلمين والطلاب والإداريين وأولياء الأمور، ويأتي ضمن هذه المهام، تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي عن طريق مُستخدم قائد المدرسة أو ولي الأمر وفق طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور لولي الأمر.

وتسجيل الطلاب أيضاً في خدمة النقل المدرسي عن طريق رابط نظام نور لولي الأمر الرسمي، والاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي وعن نتائج حركة النقل الخارجي من خلال نظام نور للمعلمين 1440، والاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول والثاني للمراحل الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من خلال نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1440، ويتم تسجيل نظام نور 1440 وفقاً للجدول الزمني المقرر من الوزارة والمتعلق بـ فترات تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور المركزي 1440.

كما يتم العمل علي إتاحة نظام نور لنتائج الطلاب طبقاً لجدول زمني يتعلق بإدخال الدرجات والمهارات في نظام نور بالسجل المدني، ويتم وضع الجدول من قبل وزارة التعليم مع بداية كل عام دراسي جديد، وكذلك الحال بالنسبة لخطة التقويم الدراسي الجديد 1440هـ، ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور بالسجل المدني، ويوفر موقع نجوم مصرية متابعة مستمرة لأخر مستجدات نظام نور بالهوية الجديد من خلال المقال الشامل.

نظام نور 1440 برقم الهوية الوطنية

يُعد موقع نور بالهوية الوطنية أو باسم المستخدم وكلمة المرور هو الموقع التعليمي الأول بالمملكة، لما يُقدمه من خدمات إلكترونية تعليمية عديدة لمدراء الإدارات ومدراء المدارس والطلاب والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، فهو نظام يتم من خلاله ربط كافة منسوبي التعليم بعضهم البعض للوصول للهدف المرجو من النظام وهو الانتقال من البيئة التقليدية للتعلم إلي البيئة الرقمية بتقنيات عالية للتيسير والتسهيل علي الطلاب وأولياء أمورهم عند أداء المهام الموكلة إليهم عبر نظام نور 1440 الرسمي المرفق.

وقد وجهت الوزارة دعوتها لأولياء الأمور للقيام بتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 2019 الجديد، ويتم تسجيل الطلاب في نظام نور بعد تسجيل دخول موقع نور لولي الأمر الرسمي عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق بالموضوع، حيث يتيح النظام إمكانية تسجيل الأبناء بالصف الأول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمين لدخول النظام في الأعوام الماضية، كما يتيح نظام نور المركزي خاصية الإطلاع وتحميل ملف إرشادات تسجيل حساب ولي أمر جديد، وتتم مراجعة المدرسة التي تود التسجيل عليها بعد إتمام عملية التسجيل من قبل المدير أو ولي الأمر، وذلك من أجل إعطاء ولي الأمر موعداً للمقابلة من خلال نظام نور 1440 لأولياء الأمور. ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب من خلال نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط، أو من خلال نظام نور 2019 باسم المستخدم وكلمة المرور، ويوفر النظام أيضاً إمكانية تسجيل الطلاب في نظام نور النقل المدرسي التابع لشركة تطوير النقل التعليمي، وغيرها من الخدمات الإلكترونية العديدة التي يقدمها النظام، ويجب العلم أنه تم تعطيل نظام نور برقم الهوية الوطنية أو بالسجل المدني من جانب الوزارة، وبالضغط على الرابط الرسمي التالي سيتم تحويلك إلى موقع نظام نور 1440 المركزي، وإليكم روابط الدخول الرسمية التالية: رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية الرسمي (noor results). رابط دخول نظام نور الرسمي. نظام نور تسجيل الطلاب 1441 أطلقت وزارة التعليم السعودية تعميماً يتعلق بجدول مواعيد تسجيل الطلاب في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط للعام الدراسي القادم بمشيئة الله تعالى، ويتضمن التعميم الصادر كافة الأمور التي تتعلق بمواعيد التسجيل في نظام نور المركزي، وتنظيم تسجيل الطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية وضوابط التسجيل وإجراءاته، ويتيح نظام نور برقم الهوية إمكانية تسجيل الطلاب الجدد في النظام إلكترونياً عن طريق أولياء الأمور أو مدراء المدارس بصورة يسيرة من خلال نظام متكامل. حيث يقوم المدراء وأولياء الأمور بتقديم وإرسال طلبات التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين إلي المدارس المختلفة بمناطق المملكة، وبعد إتمام التسجيل يتم قبول الملف أو رفضه من خلال المدير أو مدير الاختبارات والقبول في الإدارة، حيث يخوله نظام نور 1440 إمكانية القبول أو رفض تسجيل الطلاب ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ 180 يوماً. وتتيح بوابة نظام نور 2019 بدون رقم سري الإلكترونية إمكانية تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، ويتم دخول نظام نور لولي الأمر الإلكتروني من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال عالية، ثم إضافة طلب تسجيل الطالب ومتابعة الملف، إلي جانب القيام بالإجراءات الأخري المناسبة عليه، وفقاً لما يعطيه النظام من صلاحيات سواء بالتعديل أو الحذف أو الإضافة أو التراجع عن حجز مقعد، وفي حال وجود حساب مُسبق علي نظام نور، فيتم الدخول بصورة مباشرة، ومن ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم قم بالضغط علي أيقونة تسجيل الأبناء بالنظام، ثم إدخال رقم الهوية أو رخصة إقامة الطالب/الطالبة، وتوضيح صلة قرابتك بالطفل، ثم أكمل عملية التسجيل في نظام نور 1440 للطلاب الجُدد. خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور لولي الأمر اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول نظام نور برقم الهوية الجديد الرسمي. الضغط علي “رابط التسجيل لولي أمر جديد”. قم بإدخال سجل ولي الأمر، وسوف يظهر أمامك اسم المستخدم المقترح. إدخال رقم الهوية الوطنية، ثم تحديد صلة قرابة ولي الأمر للطالب، ثم تحديد الجنسية. إدخال البيانات في رابط التسجيل لولي أمر جديد، ثم اختيار الجنس لولي الأمر، ثم إدخال رقم الجوال. يقوم نظام نور 1440 بإرسال رسالة علي الهاتف الجوال تتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور لدخول الموقع. قم بتسجيل الدخول إلي نظام نور لولي الأمر باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد تسجيل الدخول سوف تظهر أمامك صفحة مستخدم نظام نور لولي الأمر 1440. قم باختيار تسجيل الأبناء. سوف تظهر أمامك صفحة أخري، قم بإدخال رقم هوية أو رخصة إقامة الطالب/الطالبة، ثم صلة قرابتك بالطالب، وقم بإكمال عملية التسجيل. تحديث: فيما يتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة من أجل إكمال ملف الطالب عند التسجيل في نظام نور فهي (شهادة الميلاد+ صورة منها، كارت العائلة+ صورة منه، شهادة التطعيم + صورة منها، صورة شخصية للطالب، ملف أخضر علاقي)، ويتم التسجيل عبر موقع برنامج نور 1440 من خلال الرابط الرسمي المرفق لدخول نظام نور بالسجل المدني أو برقم الهوية أو اسم المستخدم، وقد أعلنت وزارة التعليم عن وقف قبول الطلاب/الطالبات أصحاب الجنسية السورية واليمنية ممن يحملون هوية زائر في المدارس الحكومية، ويتم قبولهم فقط في المدارس الأهلية والأجنبية علي حسابهم الخاص. نظام نور للمعلمين حركة النقل الخارجي 1440 أعلن نظام نور للمعلمين والمعلمات إعلاناً هاماً علي موقع النظام، بشأن ما يتعلق بتحديث البيانات من أجل حركة النقل الخارجي 1440، حيث كلف جميع منسوبي الوظائف التعليمية بالمدارس والمكاتب وإدارات التعليم وجهاز الوزارة بتحديث البيانات علي نظام نور طبقاً للتعميم الصادر، ويعد تغيير أرقام المفاضلة في حركة النقل الخارجي هو أمر طبيعي، ويرجع ذلك إلي أن هناك عناصر في المفاضلة متغيرة كل عام مثل (سنة التقديم، الأداء السابق، الغياب بنوعيه، نقاط القيادة، نقاط التميز)، فهذه العناصر قد تتميز عند بعض المعلمين/المعلمات وقد تقل لدي الآخرين، وهنا يجب علي المعلم التأكد من البيانات الخاصة بمن سبقوه ومن تم نقلهم، ويتم استقبال التظلمات والاستفسارات عن طريق حسابات المعلمين/المعلمات في نظام نور 1440 للمعلمين. سيتم رفع التظلمات والاستفسارات عن طريق حساب المعلم عبر نظام نور بآلية سهلة وواضحة، فمنها ما هو أسئلة متكررة وهنا تكون الإجابات من خلال الرد الآلي السريع، أما في حال عدم وجود الأسئلة ضمن الأسئلة المتكررة، فيتم رفعها للرد عليها من قبل المختصين.

بآلية سهلة وواضحة، فمنها ما هو أسئلة متكررة وهنا تكون الإجابات من خلال الرد الآلي السريع، أما في حال عدم وجود الأسئلة ضمن الأسئلة المتكررة، فيتم رفعها للرد عليها من قبل المختصين. وفرت الوزارة أدوات عالية الشفافية، من خلالها يتعرف المعلم علي موقفه في الحركة، وذلك عن طريق معرفة عدد المعلمين المنقولين علي رغباته، بالإضافة إلي المنتظرين عليها وترتيبه بينهم لتتوفر لديه المعلومات الدقيقة حول نتائج نظام نور 1440 للحركة. نظام نور لنتائج الطلاب 1440

يوفر نظام نور 2019 الجديد إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب للمراحل الثلاث (الابتدائية- المتوسطة- الثانوية) سواء كان للنظام الفصلي أو نظام المقررات، حيث يتم استعلام الطلاب عن نتائجهم عبر نظام نور لنتائج الطلاب عن طريق الملف الشخصي علي النظام المركزي، كما يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبنائهم من خلال ملف ولي الأمر عبر النظام، ويوفر نظام نور المركزي إمكانية طباعة شهادات الطلاب للمراحل الثلاث وفقاً للجدول الزمني المقرر لكل مرحلة، وننشر لحضراتكم الخطوات الهامة لـ طباعة شهادات طلاب المرحلة الابتدائية نظام نور 1440 من خلال النقاط التالية:

التأكد من رصد كافة المهارات للفترات 4. اعتماد نتائج الطلاب. اعتماد قرارات اللجنة للطلاب غير المجتازين بعد تنفيذ البرامج العلاجية. القيام بترفيع الطلاب للسنة الدراسية الجديدة عبر نظام نور 1439هـ.ـ

أما عن خطوات استخراج كشف بأسماء المعيدين للعام المقبل للطلاب في المرحلة الابتدائية بعد الانتهاء من اعتماد النتائج واتخاذ القرار من قبل اللجنة، فتتم وفقاً للخطوات التالية:

دخول نظام نور برقم الهوية الجديد 1440. اختيار التقارير. ثم اختيار تقارير الطلاب. ثم الضغط علي اختيار بيان بنتائج الطلاب عبر برنامج نور المركزي، ويمكنكم التعرف علي خطوات استخراج نتائج نظام نور 1440 من خلال الفيديو التالي:

ويتيح موقع نور لمستخدميه إمكانية التعديل للبريد الإلكتروني والعنوان وصندوق البريد والرمز البريدي ورقم الهاتف الجوال ورقم الهاتف المنزلي وهاتف العمل وكذلك الجنسية، وذلك من خلال دخول الموقع واختيار بياناتي الشخصية، ويتم التعديل عبر أيقونة القلم، كما يمكنكم من خلال نفس الصفحة تغيير كلمة السر وعرض تقييم المعلم وعرض العمل الإشرافي للمعلم والدورات التدريبية، بالإضافة إلي إمكانية إضافة المشاريع والتجارب التربوية عبر نظام نور 1440 الإلكتروني.

رابط دخول نظام نور 1440

تم تفعيل نظام نور أمام مستخدميه لأداء المهام المطلوبة من كل مستخدم من المستخدمين بالنظام، أما عن خطوات استخراج نتائج الفصل الصيفي لنظام المقررات، فتبدأ هذه الخطوات بإرسال نتائج الطلاب من مدرسة الفصل الصيفي إلي المدارس الأصلية للطلاب، وذلك بعد الانتهاء من رصد جميع الدرجات ثم الموافقة عليها، ومن ثم تصدير درجات الطلاب وفقاً للخطوات التالية:

دخول نظام نور لنتائج الطلاب. الضغط علي اختيار “الاختبارات” ثم اختيار “الدرجات”. تصدير واعتماد درجات طلاب الفصل الصيفي. قم بتعبئة البيانات (الفصل الدراسي الصيفي، حالة ترحيل الدرجات)، ثم الضغط علي “بحث”. تحديد جميع الأسماء ثم الضغط علي “حفظ” عبر نظام نور الجديد.

في حال قيام ولي الأمر بدخول موقع نور لتسجيل الطلاب في نظام نور المركزي، وظهور رسالة (لا يمكن إضافة/قبول الطالب أو الطالبة لعدم وجود شواغر كافي نرجو التواصل مع إدارة التعليم)، فإن إضافة الشواغر للمدارس الحكومية على نظام نور 1440 عن طريق قسم الاختبارات في إدارة التعليم والمدارس الأهلية والأجنبية من خلال قسم التعليم الأهلي والأجنبي، ويمكنكم دخول موقع نظام نور 1440 من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

تسجيل نظام نور النقل المدرسي

دعت شركة تطوير النقل التعليمي كافة أولياء الأمور ممن يرغبون في تحقيق الاستفادة من خدمة نظام نور النقل المدرسي للطلاب والطالبات بالمملكة، حيث يُمكنهم من خلال قسم “النقل المدرسي” الموجود في موقع نور المركزي التابع لوزارة التعليم السعودية، وتسجيل الطلاب والطالبات في خدمة النقل المدرسي المُخصصة في مدارس التعليم العام الآن، ويتم دفع رسوم التسجيل (200) ريال سنوياً.

وحرصاً من الشركة على تحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين مع ضمان الجودة، فقد وفرت عدد من القنوات الرسمية للتواصل والاستفسار وهي (الهاتف المجاني 8001231000 ويتم استقبال الاتصالات من الأحد حتى الخميس من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، تطبيق حافلتي للأجهزة الذكية، مواقع التواصل الاجتماعي للشركة، البريد الإلكتروني للشركة)، ويتم التسجيل عن طريق موقع نظام نور 1440 التعليمي.

تحديث 18 سبتمبر 2018: يتيح نظام نور المركزي إمكانية تسجيل الأبناء في خدمة النقل المدرسي من خلال نظام نور النقل المدرسي 1440، حيث سيتم توفير الخدمة لمن قام فقط باستكمال عملية التسجيل في الخدمة، بالإضافة إلى استيفاء الشروط الخاصة بالنقل، ومن يرغب في التعرف على آلية التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور المركزي يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

مسؤولية التنفيذ تقع بدايةً على ولي الأمر، حيث يقوم بإدخال بيانات الطالب/الطالبة في قسم النقل المدرسي ضمن نظام نور 1440 هـ. مسؤولية مشرف/مشرفة النقل في المدرسة بالتنفيذ، حيث يقوم بدراسة الطلب وفقاً للمعايير المُحددة، وتحديد القبول من عدمه في خدمة النقل المدرسي. مسؤولية مشرف/مشرفة النقل بالمدرسة في التنفيذ في حال القبول، يقوم بإصدار وتسليم بطاقة صعود الحافلة للطالب/الطالبة، ويتم التسجيل من خلال رابط نظام نور 1440 المركزي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

تثبيت الغياب في نظام نور

تم تحديث نظام أو آلية تثبيت الغياب بصورة مختلفة عن النظام السابق، حيث أصبح تثبيت الغياب في النظام يتم بشكل يومي فقط ولا يُمكن التثبيت ليوم ماضي أو يوم قادم، لذلك يرجى التعرف أولاً على الآلية الجديدة قبل البدء في تثبيت الغياب (خطوات تثبيت الغياب)، وانطلاقاً من حرص الوزارة على الانضباط المدرسي، فإنه يُمنع غياب الطلاب/الطالبات بدون عذر يتعلق بالناحية الطبية، وان حدث ذلك فسوف يطبق على الطلاب قواعد السلوك والمواظبة، ويتم إدخال الغياب في نظام نور بشكل يومي، كما يتاح التعديل من حساب مُدخل الغياب يوم الخميس لبقية الأسبوع، وتتمثل خطوات تثبيت الغياب الجديدة في النقاط التالية:

دخول نظام نور 1440 هـ. المهارات / الاختبارات. السلوك والمواظبة. إدخال السلوك والمواظبة. لتأكيد عدم وجود غياب اليوم عبر نظام نور الجديد 1440.

تحديث: تم إضافة أيقونة جديدة في السلوك والمواظبة في نظام نور المركزي الجديد، حيث تمثلت الأيقونة الجديدة في إضافة أيقونة “تعديل الغياب لمن تزيد مدة غيابهم عن 7 أيام”، ويتم من خلال هذه الأيقونة تعديل الغياب للطلاب والطالبات ممن تجاوزت مدة غيابهم السبع أيام، ويكون تعديل الغياب للطلاب/الطالبات الغائبين بدون عذر لمدة 7 أيام متتالية، حيث يتم تعديل نوع غياب الطالب لكامل المدة حتى يصبح غياب الطالب بعذر، كما يُسمح بتعديل غياب الطالب/الطالبة قبل مرور 7 أيام دراسية على حضوره من بعد مدة الغياب، أما فيما يتعلق بالمناطق التي يتم تعليق الدراسة فيها للطلاب/الطالبات، فيتم النقر على “تأكيد عدم وجود غياب لهذا اليوم” عبر نظام نور 1440 برقم الهوية الوطنية فقط.

نظام نور بالسجل المدني ورمز التحقق

يتم إضافة رسالة عامة على إشعارات نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول عبر برنامج نظام نور بالسجل المدني من خلال اتباع عدداً من الخطوات، كما يجب العلم بأنه يتم إضافة الرسالة قبل اعتماد النتيجة، ومن خلال الصور التالية بإمكانكم التعرف على خطوات إضافة رسالة عامة في نظام نور المركزي.

دخول نظام نور برقم الهوية باتباع الرابط المرفق. اختيار الإعدادات. الضغط على إعدادات أخرى. اختيار الملاحظات. اختيار الفصل الدراسي (الأول). إدخال الملاحظة المراد إدخالها عبر نظام نور 1440 الإلكتروني والضغط على أيقونة “حفظ”.

تحديث: فيما يتعلق بأيقونة “إظهار نتيجة المنتصف” الموجودة في نظام نور الجديد، فهذه الأيقونة تختص بعرض درجات أعمال السنة في نظام نور المقررات، ويتم ظهور هذه الأيقونة بعد أن يتم اكتمال إدخال درجات أعمال السنة، وليس شرطاً أن تكتمل جميع الخانات، ومن خلال الصور السابقة يمكنكم التعرف على خطوات إضافة رسائل السلوك والمواظبة في إشعارات نتائج الطلاب قبل أن يتم اعتمادها في نظام نور الجديد، تتم إضافة رسائل السلوك والمواظبة في نظام نور 1440 المركزي من خلال اتباع خطوات يمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

دخول الحساب الشخصي في نظام نور المركزي.

اختيار “المهارات”.

اختيار “السلوك والمواظبة”.

الضغط على اختيار “رسائل السلوك والمواظبة”.

قم بتحديد الصف والقسم والفصل ثم اضغط على أيقونة “بحث”.

قم بتحديد الكل بالضغط على المربع ثم إضافة رسالة المواظبة ورسالة السلوك.

نظام نور المركزي الجديد 2019| وزارة التعليم السعودية

وضعت وزارة التعليم العام خطة التقويم الدراسي السعودي للعام الدراسي الجاري متضمناً للمواعيد التالية (موعد بدء الدراسة، موعد اختبارات منتصف العام، موعد إجازة الفصل الدراسي الأول)، ووفقاً لموعد اختبارات منتصف العام الدراسي، فسوف تبدأ الاختبارات في تاريخ 9 ربيع الثاني 1440 الموافق لتاريخ 16 ديسمبر 2018، وقد أعلنت الوزارة عن إطلاق سلسلة تطوير المقررات الدراسية، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل وتتضمن (الخط، الإملاء، مهارات التفكير الناقد، الفلسفة، القانون، وغيرها)، وبعد الانتهاء من فترة الاختبارات، سوف يتم إخراج نتائج الطلاب والطالبات في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، أو عبر نظام نور 1440 باسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديث 20 ديسمبر 2018: تم حل مشكلة إضافة إداري كمسؤول الأمن والسلامة في نظام نور المركزي من خلال حساب قائد المدرسة، ويتم إرسال بيانات دخول موقع نظام نور لنتائج الطلاب على هاتف الطالب أو ولي الأمر من خلال رسالة نصية عن طريق دخول نظام نور واتباع الخطوات التالية:

دخول نظام نور بدون رقم سري باتباع الرابط المباشر المرفق.

اختيار خدمات إضافية من القائمة الرئيسية.

الرسائل.

رسالة قصيرة.

بيانات الدخول.

اختيار الطالب أو ولي الأمر من القائمة التي تتضمن إداري، معلم، مرشد طلابي بالمدرسة.

الضغط على حفظ ثم عودة ثم إرسال عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، ومن خلال الصورة التالية يمكنكم التعرف على طريقة تفعيل خاصية إرسال بيانات الدخول عبر رسالة على الهاتف الجوال المسجل في برنامج نظام نور 1440 الإلكتروني.

نظام نور برقم الهوية الوطنية لنتائج الطلاب

تم الإعلان من قبل بعض المدارس بالمملكة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن نشر وإطلاق نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1440 عبر نظام نور المركزي، ويتم الاستعلام عن درجات الطلاب من حساب نظام نور لولي الأمر أو الطالب/الطالبة (اليوزر الخاص بكل مستفيد)، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من فترة الاختبارات ورصد درجات الطلاب ومن ثم إخراج النتائج في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، وسيتم إتاحة وإطلاق رابط نظام نور بالسجل المدني أو نظام نور بدون رقم سري في نهاية الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى، وفور إطلاق الرابط الرسمي لدخول نظام نور 1440 برقم الهوية سنوفره لمتابعي موقع نجوم مصرية فور إتاحته.

تحديث 27 ديسمبر 2018: أطلقت وزارة التعليم رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط “إشعار درجات الفصل noor results”، حيث يتم الدخول إلى صفحة نتائج الطلاب 1440 من خلال الحساب الشخصي على موقع نور بالهوية الوطنية فقط عن طريق إدخال رقم هوية المستخدم ورمز التحقق فقط،وسوف تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي للهيئتين التعليمية والإدارية في كافة مراحل التعليم العام (رياض الأطفال، الابتدائي، المتوسط، الثانوي) في نهاية دوام اليوم الخميس الموافق لتاريخ 20 ربيع الثاني 1440هـ، ويتم الاستعلام عن درجات الفصل الدراسي الأول للمدارس التي أغلقت رصد الدرجات من خلال الرابط الرسمي المرفق أعلى المقال لدخول نظام نور 1440 برقم الهوية الوطنية فقط.

تحديث نظام نور لشاغلي الوظائف التعليمية

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الإدارة العامة لشؤون المعلمين عن موعد البدء في تحديث بيانات وإدخال رغبات شاغلي الوظائف التعليمية في نظام نور المركزي 1440، وذلك من أجل الاستعداد للبدء في أعمال حركة النقل الداخلية وحركة النقل الخارجية للعام الجاري 1440هـ، وقد جاء موعد فتح وتدشين نظام نور للمعلمين والمعلمات لتحديث البيانات اعتباراً من يوم الأحد 30 ربيع الثاني 1440هـ الموافق لتاريخ 6 يناير 2019م، وقد أطلقت الوزارة اليوم الخميس 3 يناير 2019م (الجدول الزمني لـ تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وأعمال حركة النقل الداخلية والخارجية)، ويتم التحديث من خلال حساب المعلم في نظام نور 1440 الخاص.

تحديث 13 يناير 2019: ظهرت المشكلة الخاصة بتثبيت الغياب في نظام نور بكافة الإدارات التعليمية لجميع مدارس التعليم العام بالمملكة، وقد تم حل المشكلة من قبل النظام، ويجب على قادة المدارس القيام والتأكد من الخطوات التالية:

إضافة وتفعيل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1439-1440هـ، والقيام بإدخال الحصص اليومية من أيقونة الفصول الدراسية في نظام نور.

إضافة الشُعب وإسنادها للمعلمين.

تسجيل الطلاب بالشُعب والقيام بتثبيت جداولهم الدراسية.

تعريف مدخل السلوك والمواظبة، بالإضافة إلى التأكد من إدخال الغياب من حساب المُعرف الذي تم إضافته بالخطوة السابقة، ويتم تسجيل طلاب الصف الأول 1441 من خلال نظام نور تسجيل أول ابتدائي عن طريق حساب قائد المدرسة أو حساب ولي الأمر في نظام نور 1440 بالهوية الوطنية فقط.

تحديث 24 يناير 2019: تم الإعلان عن تأجيل تسجيل الروضة في نظام نور لشهر رجب 1440هـ لحين صدور تعميماً من وزارة التعليم السعودية، ويتم التسجيل عن طريق حساب نظام نور لولي الأمر أو مُستخدم قائد المدرسة في النظام، بالإضافة إلى تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وتحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس.

حل مشكلة عدم تنشيط أيقونة الدرجات في نظام نور

يجب التأكد من تسجيل كافة الطلاب/الطالبات، ويتم ذلك من خلال دخول نظام نور بالهوية، ثم التقارير، ثم الكشوف، كشف الطلاب الغير مُسجلين في الفصل، وفي حال ظهور أسماء طلاب/طالبات في هذا الكشف، فيتم تسجيل جداولهم أو القيام بطي قيدهم في حال عدم استمرارهم في الدراسة.

التأكد من تثبيت الجدول الدراسي لكافة الطلاب والطالبات من خلال (التسجيل، قائمة الطلاب المُسجلين بالفصل)، وفي هذه الصفحة يظهر كافة الطلاب المُسجلين في هذا الفصل عبر نظام نور 1440 المركزي.

التأكد من عدم وجود جداول لطلاب/طالبات تم طي قيدهم في نفس الفصل، وهنا يتم إعادة قيد الطالب أو الطالبة ثم حذف جدوله الدراسي والقيام بطي قيده بعد ذلك.

نظام نور تسجيل الطلاب 1440

تم فتح نظام نور 2019 لأولياء الأمور لتسجيل الطلاب السعوديين وكذلك تسجيل من هم من أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين بالمدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يتم بها مُفاضلة وذلك اعتباراً من تاريخ 4 جمادي الآخرة 1440 الموافق لتاريخ 9 فبراير 2019م، ويستمر تسجيل الأبناء في الصف الأول الابتدائي في نظام نور الجديد حتى تسديد الشواغر أو حلول الموعد المحدد لانتهاء التسجيل في تاريخ 22 محرم 1440 الموافق لتاريخ 21 سبتمبر 2019م، وتشتمل هذه المرحلة على الأبناء من هم في عمر الـ6 سنوات أو أقل بـ90 يوماً كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر و90 يوماً كحد أعلى، ولم يتم تحديد موعداً لفتح التسجيل في الروضة أو تسجيل رياض الأطفال حتى الآن، ويتم التسجيل من خلال دخول موقع نظام نور 1440 المركزي.

تحديث 22 فبراير 2019: تم الإعلان من قبل الإدارة العامة لشؤون المعلمين السعودية عن إتاحة نظام نور 2019 لطباعة استمارة النقل الخارجي لجميع المعلمين المتقدمين لحركة النقل للعام الدراسي الجاري بتاريخ 16 جمادي الآخرة 1440، وينبغي على جميع المتقدمين طباعة استمارة النقل وتصديقها من جانب قادة المدارس في الموعد المحدد، كما يجب الاحتفاظ باستمارة النقل من أجل تقديمها أو في حال التقديم إلكترونياً، ويتم الاحتفاظ بصورة مُصدقة منها لدى قائد المدرسة لتيسير الرجوع إليها في حال تم الاحتياج لها.

تحديث 28 فبراير 2019: وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من قبل إدارة التقويم والقبول وزارة التعليم السعودية المتعلقة بمتابعة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات في نظام نور المركزي الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1440هـ لجميع مراحل التعليم العام (الابتدائي، المتوسط، الثانوي)، فقد تم اكتمال إدخال درجات أعمال السنة للفترة الأولى للمرحلتين المتوسطة والثانوية وإصدار الإشعارات اعتباراً من 19 جمادي الأخرة 1440هـ وحتى 23 جمادي الأخرة 1440هـ، ويتم دخول نظام نور 1440 برقم الهوية الوطنية باتباع الرابط الرسمي المرفق.

نظام نور المركزي لتسجيل الطلاب 1441

يمكنكم التعرف على خطوات الإطلاع على الطلاب المُسجلين في الصف الأول الابتدائي أو مرحلة الطفولة المُبكرة ومعرفة هل تم قبول الطلب أو رفضه من قبل الإدارة من خلال النقاط التالية:

دخول نظام نور من الحساب الشخصي لولي الأمر. الضغط على “طلبات التسجيل”. تحديد حالة الطلب من القائمة المنسدلة (تم إرسال الطلب للمدرسة). إدخال رقم الهوية. اختيار الجنسية. بعد تحديد اختيار “تم إرسال الطلب للمدرسة” سيظهر أمامك قائمة بأسماء الطلاب/الطالبات التي يمكن عن طريقها قبول الطلاب أصحاب الطلبات المكتملة، ويجب تحديد القسم قبل القبول، كما يمكن رفض طلب التسجيل المتضمن أخطاء. في حال تم رفض الطلب، فسوف يعود ملف الطالب مرة أخرى لحساب ولي الأمر في نظام نور المركزي ويمكن تحديد مدرسة جديدة.

تحديث: وفقاً للآلية المنظمة لعملية متابعة غياب الطلاب/الطالبات وإدخاله في نظام نور المركزي، فيتم إدخال الغياب في نظام نور المركزي قبل نهاية الحصة الأولى، ويتم إشعار ولي الأمر بواسطة رسالة نصية على الهاتف في حينه، إلى جانب الإشعار الورقي في يوم حضور الطالب ، وتتحمل المدرسة المسؤولية في حال تعرض أي طالب أو طالبة لأي ضرر خارج المدرسة أثناء اليوم الدراسي في حال عدم إدخال الغياب لهذا اليوم، والمسؤول عن تنفيذ ذلك هو قائد المدرسة أو من يتم تفويضه بالصلاحيات عبر نظام نور 1440 التعليمي.

تسجيل طلاب الصف الأول في نظام نور

وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية التي تتعلق بتنظيم تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441 ومواعيد التسجيل في نظام نور برقم الهوية الوطنية، فقد تم البدء اليوم في استقبال طلبات التسجيل لفئة من الطلاب يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

الفئة الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة المواطنين السعودين وهم (أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين لبطاقة التنقل ذات الـ5 سنوات ومن في حكم هذه الفئة، أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أبناء الجالية اليمنية، أبناء الدبلوماسيين).

بداية التسجيل اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 3 رجب 1440هـ الموافق لتاريخ 10 مارس 2019م،ويتم تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد من خلال اتباع رابط نظام نور 1440 الرسمي المرفق بأعلى المقال عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث 14 مارس 2019: وضعت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية جدولاً زمنياً يتعلق بمواعيد وإجراءات حركة النقل الداخلية والخارجية عبر نظام نور للمعلمين للعام الدراسي الجاري 1439-1440هـ، وطبقاً للمواعيد الواردة بالتعميم، فمن المقرر أن يتم إطلاق نتائج النقل الخارجي 1440 اليوم الخميس 7 رجب 1440هـ الموافق لتاريخ 14 مارس 2019م، ويتم الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي من خلال اتباع رابط نظام نور 1440 بالسجل المدني المرفق بالمقال.

نتائج حركة النقل الخارجي 1440

أطلقت وزارة التعليم الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالمملكة العربية السعودية نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1440هـ في الموعد الوارد بالخطة الزمنية لأعمال حركة النقل الداخلية والخارجية، وتم فتح نظام نور لاستقبال طلبات الاعتراض على الحركة اعتباراً من 7 رجب حتى اليوم الأحد بتاريخ 24 مارس 2019م الموافق لتاريخ 17 رجب 1440هـ، ويتم تقديم اعتراض على حركة النقل الخارجي إلكترونياً عبر نظام نور المركزي 1440.

تحديث: نظراً لكثرة الاستفسارات حول موعد فتح التسجيل في رياض الأطفال 1440، فنود أن نحيطكم علماً بأنه لم يتم تحديد موعداً للتسجيل حتى الآن من قبل الوزارة، وتنتظر الروضات الحكومية تعميم وزارة التعليم الذي يتضمن لمواعيد التسجيل وآلياته ومن لهم الأحقية في التسجيل للعام الدراسي القادم بمشيئة الله تعالى، وفور صدور تعميم تنظيم تسجيل الروضات الحكومية سوف نوفره لمتابعي موقع نجوم مصرية.

الخطة الزمنية لإدخال درجات الطلاب في نظام نور الجديد

تقوم وزارة التعليم عام بوضع خطة زمنية لعمل الميدان من أجل مُتابعة أعمال الاختبارات ورصد درجات الطلاب/الطالبات في نظام نور المركزي للعام الدراسي الجاري 1440 لكافة مراحل التعليم العام وتحفيظ القرآن والتربية الخاصة (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، ويمكنكم التعرف على بعضها من خلال التالي:

بدأت اختبارات الفترة الثانية للمرحلتين المتوسطة والثانوية “النظام الفصلي” اعتباراً من تاريخ 17 رجب 1440 وتستمر حتى تاريخ 28 رجب 1440، ويتم إدخال الدرجات في نظام نور 1440 المركزي.

تحديث 1 أبريل 2019م: تم الإعلان رسمياً عن إضافة أيقونة التسجيل في الروضات الحكومية أو مرحلة رياض الأطفال 1440، وسوف يتم إتاحة التسجيل عن طريق إدارة التعليم التابع له الروضة، وسيتم الإعلان عن موعد البدء في استقبال طلبات أولياء الأمور لتسجيل الأبناء في الروضة فور الانتهاء من التنظيمات التي تتعلق ببرنامج نظام نور المركزي.