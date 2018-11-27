نظام نور 1440 برقم الهوية الجديد لاستعراض شهادات الطلاب noor.moe.gov.sa

يتيح نظام نور 1440 العديد من الخدمات الإلكترونية التعليمية من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية noor.moe.gov.sa، وقد تم تحديث نظام نور المركزي وتطويره والتهيئة لأجل العام الدراسي الجديد 1439-1440هـ، وبعد الانتهاء من تحديث نظام نور الجديد، تم فتح النظام المركزي مرة أخري لمباشرة المهام الموكلة لكافة مستخدمي موقع نور برقم الهوية الوطنية أو باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، حيث يتم استخدام النظام من قبل العديد من الفئات المنسوبة للعملية التعليمية مثل (مدراء التعليم، مدراء المدارس، المعلمين، الإداريين، الطلاب، أولياء الأمور)، حيث يتم تكليفهم بمهام يجب عليهم مباشرتها عبر نظام نور الجديد الذي أتاح حالياً عدداً من المهام التي يمكنكم القيام بها، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية والرابط الأخر لدخول النظام باسم المستخدم وكلمة السر، بالإضافة إلي متابعتنا لأخر أخبار واستفسارات نظام نور.

نظام نور 1440

أَنهت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تحديث نظام نور المركزي للتهيئة للعام الدراسي الجديد 1439-1440هـ، حيث يتيح النظام الآن إمكانية توزيع الطلاب علي الفصول الجديدة، وإضافة أو حذف الفصول والقاعات الصيفية، وكذلك إضافة أو حذف الأقسام، وفي حال القيام بتوزيع الطلاب علي الفصول يرجى التأكد أولاً من مطابقة الفصول الموجودة علي النظام في موقع نور مع واقع المدرسة، ويتم ذلك عن طريق تعميم ميزانية الفصول الدراسية الذي تم إرساله من جانب الإدارة التي تتبعونها، كما يُمكنكم الرجوع إلي قائد المدرسة للإطلاع علي التعميم، ويتم دخول موقع نظام نور 1440 الإلكتروني من خلال الرابط المباشر المرفق.

وقد تم الإعلان عن تحديث آلية تثبيت الغياب في نظام نور المركزي ليختلف عن النظام السابق، ويجب عليك التعرف بداية على خطوات تثبيت الغياب في النظام المركزي والتريث عند أداء هذه المهمة وفقاً للآلية الجديدة، حيث يتم التثبيت من خلال دخول موقع نور الإلكتروني، ثم المهارات/الاختبارات، ثم السلوك والمواظبة، ثم إدخال السلوك والمواظبة، ويتم إدخال الغياب بشكل يومي في نظام نور المركزي، ويتيح النظام المركزي إمكانية التعديل من حساب مُدخل الغياب يوم الخميس لباقي الأسبوع، ولتأكيد عدم وجود غياب لليوم قم بالضغط على “انقر هنا” عبر موقع نظام نور 1440 التعليمي.

والجدير بالذكر، أن تحديث برنامج نور أتاح أمام المدراء وأولياء الأمور إمكانية تسجيل الطلاب الجدد 1440 وفقاً لـ فترات التسجيل في نظام نور المحددة، بعد أن تم تفعيله مرة أخرى بإضافة التحديثات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، حيث يُمكنكم إضافة طلاب رياض الأطفال والفئات الأخرى وتحديد فصولهم من خلال رابط نظام نور تسجيل طالب جديد، وقد تم الإعلان عن إتاحة نقل الطلاب بين المدارس، ونوفر لحضراتكم رابط نظام نور 1440 للاستعلام عن نتائج الطلاب بالمراحل الثلاث (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) من خلال الروابط التالية:

نظام نور النقل المدرسي

قامت شركة تطوير النقل التعليمي بالمملكة بدعوة أولياء الأمور الراغبين في الاستفادة من خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات، الدخول إلى موقع نور التعليمي أو نظام نور المركزي قسم “النقل المدرسي”، وذلك لتسجيل أبنائهم بالخدمة المخصصة في مدارس التعليم العام برسوم تسجيل 200 ريال خلال السنة الواحدة، وعن آلية التسجيل في الخدمة عبر نظام نور فإن مسؤولية التقديم تقع على ولي أمر الطالب من خلال إدخال بيانات الطالب/الطالبة في قسم النقل المدرسي بالنظام، وتقع مسؤولية التنفيذ على مشرف أو مشرفة النقل المدرسة من خلال دراسة الطلب وتحديد القبول من عدمه وفقاً للشروط والمعايير، ومن ثم إصدار وتسليم بطاقة صعود الحافلة للطالب/الطالبة، ويتم التسجيل عبر نظام نور 1440 المركزي.

تحديث: تم توجيه الدعوة من جانب شركة تطوير النقل التعليمي لأولياء الأمور بالمملكة الراغبين في تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل، حيث يتم الدخول مباشرةً إلى قسم النقل المدرسي وتسجيل الأبناء من خلاله بالخدمة التي يتم تخصيصها لمدارس التعليم العام، ويتم التسجيل مقابل (200 ريال سعودي) كرسوم للخدمة، كما يتم التسجيل من خلال نظام نور المركزي، ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم التعرف على خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر موقع نظام نور 1440 المركزي،

تحديث: تم إصدار تنبيهاً لأولياء الأمور بعد أن تم الانتهاء من فترة الرصد الأولى للطلاب في جميع المراحل الدراسية (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، حيث يجب التأكد من جانب أولياء الأمور بأن أبنائهم قاموا باستلام للتقارير من أجل متابعة مستوى الأبناء التحصيلي، وفي حال عد استلام التقارير يرجى التواصل مع المدرسة التابع لها الطالب، أو الدخول إلى نظام نور الجديد المركزي من حساب المستخدم، وفيما يتعلق بتثبيت الغياب في المناطق التي صدر قراراً بتعليق الدراسة فيها للطلاب والطالبات، فيتم الاكتفاء فقط بتأكيد عدم وجود غياب لهذا اليوم عبر نظام نور 1440 المركزي.

نظام نور الجديد المركزي

تم إضافة أرشفة بيانات الطالب/الطالبة في مستخدم مدير الاختبارات بإدارة التعليم، كما تم إلغاء إضافة مُقرر من الأيقونة الخاصة بتعديل كشف درجات طالب/طالبة في نظام نور نظام المقررات، وفي حال الرغبة في إضافة مقرر يجب رفع بلاغ للاختبارات مع خطاب مرفق، ويتم تصعيده لدعم وزارة التعليم، ومن خلال رابط نظام نور برقم الهوية المباشر الرسمي المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، يُمكنكم دخول برنامج نظام نور 1440 الجديد.