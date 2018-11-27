نظام نور 1439 – 1440هـ برقم الهوية للاستعلام عن النتائج وإدخال درجات الطلاب

رابط نظام نور 1439 المركزي برقم السجل المدني أو برقم الهوية الوطنية فقط “شهادات الطلاب”، وذلك لدخول النظام المركزي نور لأداء المهام الموكلة لكافة منسوبي العملية التعليمية بالمملكة، حيث يتم من خلال موقع نور الإلكتروني العديد من المهام التي تتعلق بالمدراء والمعلمين والطلاب والإداريين وأولياء الأمور، ويأتي ضمن هذه المهام، تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي من خلال تسجيل نظام نور المركزي، وتسجيل الطلاب أيضاً في خدمة النقل المدرسي عن طريق رابط نظام نور لولي الأمر الرسمي، والاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي وعن نتائج حركة النقل الخارجي من خلال نظام نور للمعلمين 1440، والاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول والثاني للمراحل الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من خلال نظام نور لنتائج الطلاب المركزي.

ويتم تسجيل نظام نور 1439 وفقاً للجدول الزمني المقرر من الوزارة والمتعلق بـ فترات تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1440، كما يتم العمل علي إتاحة نظام نور لنتائج الطلاب والطالبات طبقاً لجدول زمني يتعلق بإدخال الدرجات والمهارات في نظام نور بالسجل المدني، ويتم وضع الجدول من قبل وزارة التعليم مع بداية كل عام دراسي جديد، وكذلك الحال بالنسبة لخطة التقويم الدراسي الجديد 1440هـ، كما يتيح نظام نور النقل المدرسي حالياً إمكانية التسجيل في خدمة النقل المدرسي التابعة لشركة تطوير التعليمية ويتم التسجيل من خلال نظام نور التعليمي، ويوفر موقع نجوم مصرية متابعة مستمرة لأخر مستجدات نظام نور الجديد من خلال المقال الشامل لكافة منسوبي العملية التعليمية السعودية.

رابط نظام نور 1439

يُعد موقع نور بالهوية الوطنية أو باسم المستخدم وكلمة المرور هو الموقع التعليمي الأول بالمملكة العربية السعودية لما يُقدمه من خدمات إلكترونية عديدة لمدراء الإدارات ومدراء المدارس والطلاب والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، فهو نظام يتم من خلاله ربط كافة منسوبي التعليم بعضهم البعض للوصول للهدف المرجو من النظام وهو الانتقال من البيئة التقليدية للتعلم إلي البيئة الرقمية بتقنيات عالية للتيسير والتسهيل علي الطلاب وأولياء أمورهم عند أداء المهام الموكلة إليهم، ومع اقتراب الإعلان عن نتائج الطلاب المتوسطة والثانوية، تطلق الوزارة رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور بالسجل المدني أو برقم الهوية من خلال رابط نظام نور 1439 الرسمي المرفق.

وقد وجهت الوزارة دعوتها لأولياء الأمور للقيام بتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور الجديد، ويتم تسجيل الطلاب في نظام نور بعد تسجيل دخول موقع نور لولي الأمر الرسمي عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق بالموضوع، حيث يتيح النظام إمكانية تسجيل الأبناء بالصف الأول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمين لدخول النظام في الأعوام الماضية، كما يتيح نظام نور المركزي خاصية الإطلاع وتحميل ملف إرشادات تسجيل حساب ولي أمر جديد، وتتم مراجعة المدرسة التي تود التسجيل عليها بعد إتمام عملية التسجيل من قبل المدير أو ولي الأمر، وذلك من أجل إعطاء ولي الأمر موعداً للمقابلة من خلال نظام نور 1439 لأولياء الأمور. ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب من خلال نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط، أو من خلال نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور، ويوفر النظام أيضاً إمكانية تسجيل الطلاب في نظام نور النقل المدرسي التابع لشركة تطوير النقل التعليمي، وغيرها من الخدمات الإلكترونية العديدة التي يقدمها النظام، والتي يمكنكم الحصول عليها من خلال اتباع روابط نظام نور 1439 – 1440هـ الرسمية التالية: رابط دخول نظام نور الرسمي. رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية. نظام نور تسجيل الطلاب يتم توفير إمكانية تسجيل الطلاب الجدد في النظام إلكترونياً عن طريق أولياء الأمور أو مدراء المدارس بصورة يسيرة من خلال نظام متكامل، حيث يقوم المدراء وأولياء الأمور بتقديم وإرسال طلبات التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين إلي المدارس المختلفة بمناطق المملكة، وبعد إتمام التسجيل يتم قبول الملف أو رفضه من خلال المدير أو مدير الاختبارات والقبول في الإدارة، حيث يخوله نظام نور 1439 إمكانية القبول أو رفض تسجيل الطلاب ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ 180 يوماً. وتتيح بوابة نظام نور بدون رقم سري الإلكترونية إمكانية تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، ويتم دخول نظام نور لولي الأمر الإلكتروني من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال عالية، ثم إضافة طلب تسجيل الطالب ومتابعة الملف، إلي جانب القيام بالإجراءات الأخري المناسبة عليه، وفقاً لما يعطيه النظام من صلاحيات سواء بالتعديل أو الحذف أو الإضافة أو التراجع عن حجز مقعد، وفي حال وجود حساب مُسبق علي نظام نور، فيتم الدخول بصورة مباشرة، ومن ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم قم بالضغط علي أيقونة تسجيل الأبناء بالنظام، ثم إدخال رقم الهوية أو رخصة إقامة الطالب/الطالبة، وتوضيح صلة قرابتك بالطفل، ثم أكمل عملية التسجيل في نظام نور 1439 للطلاب الجُدد. تحديث: فيما يتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة من أجل إكمال ملف الطالب عند التسجيل في نظام نور فهي (شهادة الميلاد+ صورة منها، كارت العائلة+ صورة منه، شهادة التطعيم + صورة منها، صورة شخصية للطالب، ملف أخضر علاقي)، ويتم التسجيل عبر موقع نور 1440 من خلال الرابط الرسمي المرفق لدخول نظام نور بالسجل المدني أو برقم الهوية أو اسم المستخدم، وقد أعلنت وزارة التعليم عن وقف قبول الطلاب/الطالبات أصحاب الجنسية السورية واليمنية ممن يحملون هوية زائر في المدارس الحكومية، ويتم قبولهم فقط في المدارس الأهلية والأجنبية علي حسابهم الخاص، ويتم التسجيل عبر نظام نور 1439 -1440هـ. خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور لولي الأمر اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول نظام نور الرسمي. الضغط علي “رابط التسجيل لولي أمر جديد”. قم بإدخال سجل ولي الأمر، وسوف يظهر أمامك اسم المستخدم المقترح. إدخال رقم الهوية الوطنية، ثم تحديد صلة قرابة ولي الأمر للطالب، ثم تحديد الجنسية. إدخال البيانات في رابط التسجيل لولي أمر جديد، ثم اختيار الجنس لولي الأمر، ثم إدخال رقم الجوال. يقوم نظام نور 1439 بإرسال رسالة علي الهاتف الجوال تتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور لدخول الموقع. قم بتسجيل الدخول إلي نظام نور لولي الأمر باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد تسجيل الدخول سوف تظهر أمامك صفحة مستخدم نظام نور لولي الأمر . قم باختيار تسجيل الأبناء. سوف تظهر أمامك صفحة أخري، قم بإدخال رقم هوية أو رخصة إقامة الطالب/الطالبة، ثم صلة قرابتك بالطالب، وقم بإكمال عملية التسجيل. نظام نور للمعلمين حركة النقل الخارجي 1439 أعلن نظام نور للمعلمين والمعلمات إعلاناً هاماً علي موقع النظام، بشأن ما يتعلق بتحديث البيانات من أجل حركة النقل الخارجي 1439، حيث أعلن أن علي جميع منسوبي الوظائف التعليمية بالمدارس والمكاتب وإدارات التعليم وجهاز الوزارة، القيام بتحديث البيانات علي نظام نور طبقاً للتعميم الصادر، ويترتب علي عدم تحديث بيانات نظام نور إيقاف الخدمات لمن لم يقم بالتحديث قبل 15 جمادي الأولي 1439، وسوف يتم استكمال الإجراءات الإدارية مع الجهات المختصة، ويتم تحديث نظام نور 1439 من خلال البوابة الإلكترونية. سيتم رفع التظلمات والاستفسارات عن طريق حساب المعلم عبر نظام نور بآلية سهلة وواضحة، فمنها ما هو أسئلة متكررة وهنا تكون الإجابات من خلال الرد الآلي السريع، أما في حال عدم وجود الأسئلة ضمن الأسئلة المتكررة، فيتم رفعها للرد عليها من قبل المختصين.

بآلية سهلة وواضحة، فمنها ما هو أسئلة متكررة وهنا تكون الإجابات من خلال الرد الآلي السريع، أما في حال عدم وجود الأسئلة ضمن الأسئلة المتكررة، فيتم رفعها للرد عليها من قبل المختصين. وفرت الوزارة أدوات عالية الشفافية، من خلالها يتعرف المعلم علي موقفه في الحركة، وذلك عن طريق معرفة عدد المعلمين المنقولين علي رغباته، بالإضافة إلي المنتظرين عليها وترتيبه بينهم لتتوفر لديه المعلومات الدقيقة حول نتائج نظام نور 1439 للحركة.

للحركة. سيتم استبعاد من كانت حالته ليس علي رأس عمله بسبب الإيفاد أو الإجازات بأنواعها أو الإعارة أو التكليف إلي أخره، مع العلم بأنه سيتم أخذ رأي الإدارات المنتسبون إليها لتأكيد الحالة مع بدء العام الدراسي الجديد والتأكد منها.

من يتم نقله، ولم يقم بمباشرة العمل خلال 15 يوماً من بدء العام الدراسي، فسيتم التعامل معه وفق النظام وسيفقد سنة التقديم مهما كان السبب وراء عدم المباشرة.

ليس هناك عدولاً عن الحركة بعد صدورها.

عند وجود خطأ في البيانات الخاصة بـ المعلم وثبوت هذا الخطأ لدي الوزارة بعد أن تصدر نتائج حركة النقل الخارجي، فسيترتب علي ذلك إلغاء النقل، إلي جانب عدم التعويض بمن بعده وفق التعميم الوزاري، إلي جانب محاسبة المتسبب في ذلك الخطأ.

لا يوجد حركة إلحاقية بعد إعلان نتائج النقل الخارجي عبر نظام نور 1439 التعليمي. تحديث نظام نور المركزي تمت إعادة تصميم الشاشة الخاصة بإدخال نقاط الاحتياج في أهداف الخطة لمعلم صعوبات التعلم حتي تصبح أسرع وأسهل مما كانت عليه في السابق، كما تم إتاحة فلتر السنوات من خلال شاشة خطط صعوبات التعلم، بالإضافة إلي نقل رابط إضافة قادة المدارس الأهلية والأجنبية من مستخدم مدير إدارة المعلومات إلي مستخدم مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي عبر نظام نور المركزي، ومن خلال الصور التالية بإمكانكم التعرف علي تحديثات نظام نور 1439 الجديدة.

نظام نور لنتائج الطلاب 1439

يوفر نظام نور الجديد إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب للمراحل الثلاث (الابتدائية- المتوسطة- الثانوية) سواء كان للنظام الفصلي أو نظام المقررات، حيث يتم استعلام الطلاب عن نتائجهم عبر نظام نور لنتائج الطلاب عن طريق الملف الشخصي علي النظام المركزي، كما يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبنائهم من خلال ملف ولي الأمر عبر النظام، ويوفر نظام نور المركزي إمكانية طباعة شهادات الطلاب للمراحل الثلاث وفقاً للجدول الزمني المقرر لكل مرحلة، وننشر لحضراتكم الخطوات الهامة لـ طباعة شهادات طلاب المرحلة الابتدائية نظام نور 1439 من خلال النقاط التالية:

التأكد من رصد كافة المهارات للفترات 4. اعتماد نتائج الطلاب. اعتماد قرارات اللجنة للطلاب غير المجتازين بعد تنفيذ البرامج العلاجية. القيام بترفيع الطلاب للسنة الدراسية الجديدة عبر نظام نور 1439 هـ.

تحديث: يتيح النظام للمعلمين إمكانية الإطلاع علي أيام الغياب وزمن التأخر للمعلم أو المعلمة، وذلك من خلال الحساب الشخصي للمعلم علي نظام نور المركزي، حيث يمكنكم ذلك من خلال دخول نظام نور باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، ثم اختيار أيقونة التقارير، ليتم عرض قائمة تتضمن العديد من الاختيارات ومنها (كشف زمن تأخر عن بداية الدوام، كشف زمن تأخر عن بداية الدوام لفترة معينة، كشف غياب عن الدوام) للتعرف علي أيام الغياب وزمن التأخر عبر نظام نور 1439 الجديد.

تحديث: يعد تغيير أرقام المفاضلة في حركة النقل الخارجي هو أمر طبيعي، ويرجع ذلك إلي أن هناك عناصر في المفاضلة متغيرة كل عام مثل (سنة التقديم، الأداء السابق، الغياب بنوعيه، نقاط القيادة، نقاط التميز)، فهذه العناصر قد تتميز عند بعض المعلمين/المعلمات وقد تقل لدي الآخرين، وهنا يجب علي المعلم التأكد من البيانات الخاصة بمن سبقوه ومن تم نقلهم، وفي الوقت الحالي ولمدة 10 أيام من إعلان نتائج حركة النقل الخارجي 1439 يتم استقبال التظلمات والاستفسارات عن طريق حسابات المعلمين/المعلمات في نظام نور 1439 للمعلمين.

نتائج نظام نور بالسجل المدني

لم يتبقى علي نهاية الاختبارات التحريرية الفصل الدراسي الثاني سوي يوم غد الثلاثاء الموافق لتاريخ 15 مايو 2018م، وذلك وفقاً للتقويم التفصيلي للعام الدراسي الحالي، وبعد الانتهاء من الاختبارات مباشرةً سيتم إتاحة الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور للنتائج بالسجل المدني، وعن خطوات استخراج كشف بأسماء المعيدين للعام المقبل للطلاب في المرحلة الابتدائية بعد الانتهاء من اعتماد النتائج واتخاذ القرار من قبل اللجنة، فتتم وفقاً للخطوات التالية:

دخول نظام نور 1439 التعليمي. اختيار التقارير. ثم اختيار تقارير الطلاب. ثم الضغط علي اختيار بيان بنتائج الطلاب عبر برنامج نور المركزي.

تحديث: من المقرر أن يتم نشر نتائج الطلاب وإتاحة الاستعلام عنها في نظام نور بهوية ولي الأمر أونظام نور بالسجل المدني طبقاً للخطة الزمنية لإدخال النتائج والمهارات للفصل الدراسي الثاني 1439، ويرجي العلم أنه في حال اتباع الرابط المرفق لدخول نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق ستجد أمامك إشعاراً من وزارة التعليم السعودية بعدم نشر النتائج حتي الآن، ويمكنكم التعرف علي خطوات استخراج نتائج نظام نور 1439 من خلال الفيديو التالي:

ويتيح موقع نور لمستخدميه إمكانية التعديل للبريد الإلكتروني والعنوان وصندوق البريد والرمز البريدي ورقم الهاتف الجوال ورقم الهاتف المنزلي وهاتف العمل وكذلك الجنسية، وذلك من خلال دخول الموقع واختيار بياناتي الشخصية، ويتم التعديل عبر أيقونة القلم، كما يمكنكم من خلال نفس الصفحة تغيير كلمة السر وعرض تقييم المعلم وعرض العمل الإشرافي للمعلم والدورات التدريبية، بالإضافة إلي إمكانية إضافة المشاريع والتجارب التربوية عبر نظام نور 1439 الإلكتروني.

نظام نور 1440 الإلكتروني

تم تفعيل نظام نور 1440 أمام مستخدميه لأداء المهام المطلوبة من كل مستخدم من المستخدمين بالنظام، أما عن خطوات استخراج نتائج الفصل الصيفي لنظام المقررات، فتبدأ هذه الخطوات بإرسال نتائج الطلاب من مدرسة الفصل الصيفي إلي المدارس الأصلية للطلاب، وذلك بعد الانتهاء من رصد جميع الدرجات ثم الموافقة عليها، ومن ثم تصدير درجات الطلاب وفقاً للخطوات التالية:

دخول نظام نور لنتائج الطلاب. الضغط علي اختيار “الاختبارات” ثم اختيار “الدرجات”. تصدير واعتماد درجات طلاب الفصل الصيفي. قم بتعبئة البيانات (الفصل الدراسي الصيفي، حالة ترحيل الدرجات)، ثم الضغط علي “بحث”. تحديد جميع الأسماء ثم الضغط علي “حفظ” عبر نظام نور 1439 الجديد.

في حال قيام ولي الأمر بدخول موقع نور لتسجيل الطلاب في نظام نور 1440، وظهور رسالة (لا يمكن إضافة/قبول الطالب أو الطالبة لعدم وجود شواغر كافي نرجو التواصل مع إدارة التعليم)، فإن إضافة الشواغر للمدارس الحكومية على نظام نور 1440 عن طريق قسم الاختبارات في إدارة التعليم والمدارس الأهلية والأجنبية من خلال قسم التعليم الأهلي والأجنبي، ويمكنكم دخول موقع نظام نور 1439 من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

تسجيل نظام نور النقل المدرسي

دعت شركة تطوير النقل التعليمي كافة أولياء الأمور ممن يرغبون في تحقيق الاستفادة من خدمة نظام نور النقل المدرسي للطلاب والطالبات بالمملكة، حيث يُمكنهم من خلال قسم “النقل المدرسي” الموجود في موقع نور المركزي التابع لوزارة التعليم السعودية، وتسجيل الطلاب والطالبات في خدمة النقل المدرسي المُخصصة في مدارس التعليم العام الآن، ويتم دفع رسوم التسجيل (200) ريال سنوياً، وحرصاً من الشركة على تحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين مع ضمان الجودة، فقد وفرت عدد من القنوات الرسمية للتواصل والاستفسار وهي (الهاتف المجاني 8001231000 ويتم استقبال الاتصالات من الأحد حتى الخميس من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، تطبيق حافلتي للأجهزة الذكية، مواقع التواصل الاجتماعي للشركة، البريد الإلكتروني للشركة)، ويتم التسجيل عن طريق موقع نظام نور 1439 – 1440هـ.

تحديث 18 سبتمبر 2018: يتيح نظام نور المركزي إمكانية تسجيل الأبناء في خدمة النقل المدرسي من خلال نظام نور النقل المدرسي 1440، حيث سيتم توفير الخدمة لمن قام فقط باستكمال عملية التسجيل في الخدمة، بالإضافة إلى استيفاء الشروط الخاصة بالنقل، ومن يرغب في التعرف على آلية التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور المركزي يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

مسؤولية التنفيذ تقع بدايةً على ولي الأمر، حيث يقوم بإدخال بيانات الطالب/الطالبة في قسم النقل المدرسي ضمن نظام نور 1440 هـ. مسؤولية مشرف/مشرفة النقل في المدرسة بالتنفيذ، حيث يقوم بدراسة الطلب وفقاً للمعايير المُحددة، وتحديد القبول من عدمه في خدمة النقل المدرسي. مسؤولية مشرف/مشرفة النقل بالمدرسة في التنفيذ في حال القبول، يقوم بإصدار وتسليم بطاقة صعود الحافلة للطالب/الطالبة، ويتم التسجيل من خلال رابط نظام نور 1439 المركزي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

تثبيت الغياب في نظام نور

تم تحديث نظام أو آلية تثبيت الغياب بصورة مختلفة عن النظام السابق، حيث أصبح تثبيت الغياب في النظام يتم بشكل يومي فقط ولا يُمكن التثبيت ليوم ماضي أو يوم قادم، لذلك يرجى التعرف أولاً على الآلية الجديدة قبل البدء في تثبيت الغياب (خطوات تثبيت الغياب)، وانطلاقاً من حرص الوزارة على الانضباط المدرسي، فإنه يُمنع غياب الطلاب/الطالبات بدون عذر يتعلق بالناحية الطبية، وان حدث ذلك فسوف يطبق على الطلاب قواعد السلوك والمواظبة، ويتم إدخال الغياب في نظام نور بشكل يومي، كما يتاح التعديل من حساب مُدخل الغياب يوم الخميس لبقية الأسبوع، وتتمثل خطوات تثبيت الغياب الجديدة في النقاط التالية:

دخول نظام نور 1440 هـ. المهارات / الاختبارات. السلوك والمواظبة. إدخال السلوك والمواظبة. لتأكيد عدم وجود غياب اليوم، ومن خلال الصورة التالية يمكنكم التعرف على الآلية الجديدة للتثبيت عبر نظام نور 1439 هـ.

تحديث 2 أكتوبر 2018: نوفر لحضراتكم خطوات العمل لنظام المقررات عبر نظام نور المركزي من خلال توضيح البيان وكيفية الوصول إليها، حيث يمكنكم التعرف على طريقة إضافة مبنى مدرسي والقاعات الصيفية وإضافة التقويم الدراسي أو فصل دراسي، كما يمكنكم التعرف على خطوات تسجيل الشعب الدراسية وتسجيل الطلاب بها، وتثبيت الجداول ومنح الصلاحيات للمعلمين في إدخال درجات الطلاب وإلغائها، وطريقة إدخال الدرجات وإغلاقها ونشر الدرجات وطباعة الشهادات، فمن خلال الصورة التالية بإمكانكم معرفة كافة الخطوات للعديد من الأمور التي تتعلق بنظام المقررات عبر نظام نور 1439 برقم الهوية المركزي.

تحديث 4 نوفمبر 2018: تتيح وزارة التعليم السعودية إمكانية تحديث اللقطة المكانية للمدارس أو اللقطة الإحصائية للبيانات المكانية للمدارس السعودية بكافة إدارات التعليم، ويتم الدخول لموقع الخارطة التعليمية (gisschool.moe.gov.sa)باسم المستخدم والرقم السري، ويتم دخول مديري المدارس بالضغط على أيقونة نظام نور، كما تتيح الوزارة دليلاً إرشادياً على الموقع، وباتباع الرابط الرسمي السابق، يمكنكم دخول الموقع المذكور لإتمام تحديث بيانات اللقطة المكانية باسم المستخدم في نظام نور 1439 المركزي.

نظام نور الجديد 1440

يتيح نظام نور برقم الهوية الوطنية حالياً إمكانية إدخال وتعديل درجات طلاب المرحلة المتوسطة، حيث أعلنت إدارة تعليم “بيشة” عن إتاحة تعديل درجات الطلاب المرحلة المتوسطة حتى تاريخ 30 صفر 1440، وعند عدم القدرة على رصد درجات المقررات من حساب المعلم على النظام، وظهور رسالة تفيد بأن فترة إدخال درجات الطلاب غير معروفة، فهنا يتم دخول موقع نور من حساب قائد المدرسة، ثم الإعدادات، ثم التقويم الدراسي، وفي الأخير تحديد فترة إدخال الدرجات في نظام نور 1439 – 1440هـ.

تحديث: أطلق مكتب تعليم جنوب جدة خدمة “استشرني” من أجل تفعيل التواصل المباشر مع أولياء الأمور والطلاب/الطالبات من خلال غرف افتراضية يتم من خلالها معرفة آراء المستفسرين واستماع ملاحظاتهم وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي يواجهونا على أيدي مختصون بالنظام المركزي (أ. بندر الأحمدي، أ. أسامه حسني، أ. علي النعمي)، وللمشاركة في البرنامج يتم متابعة حسابات مكتب تعليم جنوب جدة (رابط التسجيل للمشاركة في الحلقات)، ويتم عقد حلقتين في الأسبوع لمدة ساعة ونصف، ويتم الإعلان عن موضوع الحلقة المقبلة من خلال الحسابات الرسمية لإدارة تعليم جنوب جدة، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق يمكنكم دخول نظام نور 1439 التعليمي.

تحديث 22 نوفمبر 2018: يتم تحويل طالب/طالبة إلى المركز الصحي من خلال حساب قائد المدرسة في نظام نور 1440، حيث يتم الضغط على أيقونة الشؤون الصحية المدرسية، ثم اختيار تحويل طالب للوحدة الصحية، أما فيما يتعلق بإدخال السلوك والمواظبة وتثبيت الغياب بالنسبة بالمناطق التي يصدر أمراً بتعليق الدراسة فيها للطلاب والطالبات، فهنا يكتفي بعمل تأكيد عدم وجود غياب لهذا اليوم فقط، ويمكنكم التعرف على خطوات طباعة تحويل طالب للمركز الصحي من الحساب الخاص بقائد المدرسة في نظام نور 1439 من خلال الصور التالية:

السلوك والمواظبة في نظام نور 1440

تم إضافة أيقونة جديدة في السلوك والمواظبة في نظام نور المركزي الجديد، حيث تمثلت الأيقونة الجديدة في إضافة أيقونة “تعديل الغياب لمن تزيد مدة غيابهم عن 7 أيام”، ويتم من خلال هذه الأيقونة تعديل الغياب للطلاب والطالبات ممن تجاوزت مدة غيابهم السبع أيام، ويكون تعديل الغياب للطلاب/الطالبات الغائبين بدون عذر لمدة 7 أيام متتالية، حيث يتم تعديل نوع غياب الطالب لكامل المدة حتى يصبح غياب الطالب بعذر، كما يُسمح بتعديل غياب الطالب/الطالبة قبل مرور 7 أيام دراسية على حضوره من بعد مدة الغياب، أما فيما يتعلق بالمناطق التي يتم تعليق الدراسة فيها للطلاب/الطالبات، فيتم النقر على “تأكيد عدم وجود غياب لهذا اليوم” عبر نظام نور 1439 برقم الهوية الوطنية فقط.

تحديث 27 نوفمبر 2018: تم الإعلان عن إضافة خاصية أرشفة بيانات الطالب أو الطالبة من خلال المستخدم الخاص بمدير إدارة التقويم والقبول في إدارة التعليم ببرنامج نظام نور الجديد المركزي، وقد قام النظام بإلغاء خاصية إضافة مقرر من الأيقونة الخاصة بتعديل كشف درجات طالب أو طالبة في نظام المقررات بالنظام المركزي، ولكي يتم إضافة مقرر عليك رفع بلاغ للاختبارات مع خطاب مرفق، ليتم التصعيد لدعم وزارة التعليم، ومن يرغب في دخول موقع نور الإلكتروني الرسمي، يمكنه اتباع رابط نظام نور 1439 برقم الهوية المرفق.