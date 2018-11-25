نتائج الطلاب برقم الهوية 1440| نظام نور المركزي noorresults.moe.gov.sa

تم تفعيل رابط نظام نور بالهوية 1440 بصورة مستمرة للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط، حيث كانت وزارة التعليم السعودية تقوم بتفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط في أوقات الاستعلام عن النتائج فقط (في منتصف العام الدراسي ونهاية العام الدراسي)، أما الآن فنجد أن موقع نور برقم الهوية الوطنية متاحاً طوال الوقت لمن يرغب في الدخول إلى نظام نور المركزي من خلاله، كما تتيح وزارة التعليم رابط نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق لمن يمتلك حساباً على النظام، ومن خلال نجوم مصرية نوفر لكم رابط دخول نظام نور لنتائج الطلاب 1440 للاستعلام عن شهادات الطلاب noor results والتسجيل في نظام نور 1440، وفي نهاية الموضوع نوفر لحضراتكم أخر أخبار نظام نور الجديد اليوم.

نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية نظام نور 1440

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإطلاق نظام نور التعليمي لخدمة كافة المستفيدين من النظام من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنظام التابع للوزارة، حيث يُعد نظام نور المركزي من أهم المواقع الإلكترونية التعليمية بالمملكة، وذلك نظراً لما يُقدمه من خدمات متعددة في العملية التعليمية، فهو يوفر نظام يستفيد منه قادة المدارس والمدراء والمعلمين/المعلمات والطلاب/الطالبات وأولياء الأمور وغيرهم من الفئات الأخرى، وكلٍ من هؤلاء له مهامه الخاصة المُوزعة عليه من قبل النظام وفق تخصصه ومكانه في العملية التعليمية، وقد تم إنشاؤه من أجل التيسير علي المستفيدون من خدمات التعليم الإلكتروني لما يتميز به النظام من سهولة ويسر، حيث يمكن الحصول على التقارير والدرجات أو نتائج الطلاب برقم الهوية noorresults من خلال النظام الإلكتروني.

حيث يتم من خلال موقع نور إمكانية التعرف علي نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية لكافة المراحل الدراسية، سواء كانت المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة والثانوية، كما يتيح النظام خدمة نظام نور لولي الأمر من أجل تسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي أو رياض الأطفال، حيث يتم تسجيل ولي الأمر في نظام نور من خلاله أو أن تتم إضافة الملف الخاص به من قبل مدير المدرسة أو من قبل المشرفين في إدارة التعليم، فهو نظام تعليمي شامل لكافة الخدمات التعليمية، كما يتم التسجيل من خلاله في خدمة النقل المدرسي التابعة لشركة تطوير التعليمية، ومن يرغب في الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية، يمكنه ذلك من خلال الرابط الرسمي المباشر المرفق.

ويوفر موقع نجوم مصرية رابط دخول موقع نور المركزي للحصول علي نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439-1440هـ، وذلك وفق الخطة الزمنية المقررة من الوزارة لإدخال الدرجات والمهارات وإخراج النتائج في نظام نور للعام الدراسي الجاري، أما عن كيفية الاستعلام عن النتائج، فيتم الاستعلام من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق، واختيار إشعار نتيجة الطالب، ثم اختيار الفصل الدراسي والنظام، ثم إدخال الإدارة التعليمية التي تتبعها، ثم اسم المدرسة والصف والقسم، وفي النهاية قم بكتابة اسم الطالب والضغط علي زر “استعلام النتيجة”، وإليكم رابط الدخول باسم المستخدم أو نظام نور بالهوية لاستعلام نتائج الطلاب برقم الهوية noor results.

نظام نور المركزي 1440

تتيح وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب/الطالبات برقم الهوية الوطنية أو بالسجل المدني ورمز التحقق فقط، حيث تم تفعيل نظام نور للنتائج برقم الهوية من جانب الوزارة من أجل التسهيل علي الطلاب وأولياء الأمور عند حصولهم علي نتائجهم ونتائج أبناءهم عند إطلاق نتائج الاختبارات التحريرية للفصليين الدراسيين الأول والثاني، فمن يرغب في دخول نظام نور بالسجل المدني فقط، ينبغي عليه اتباع الرابط الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية للإطلاع علي نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية.