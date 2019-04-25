نظام نور لنتائج الطلاب 1440 المركزي برقم الهوية الوطنية| شهادات الطلاب

ننشر رابط دخول نظام نور لنتائج الطلاب 1440 المركزي Noor Results للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية بالمملكة العربية السعودية، حيث يوفر موقع نور العديد من الخدمات التعليمية التي تخص المعلمين والمعلمات والطلاب والإداريين، بالإضافة إلي أولياء أمور الطلاب، فمن خلال نظام نور المركزي للمعلمين والمعلمات يمكنكم الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي/الداخلي 1440هـ للعام الدراسي الجاري.

كما يتيح نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية لأولياء الأمور الدخول إلي الملف الشخصي والاستعلام عن نتائج الطلاب (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) الفصل الدراسي الثاني وتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي طبقاً لـ(فترات التسجيل) المقررة، ومتابعة أبنائه من خلال النظام الإلكتروني، ونوفر لحضراتكم رابط دخول النظام المركزي برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق للاستعلام عن درجات الطلاب الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، ورابط الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، إلي جانب متابعة مستمرة لأخر أخبار نظام نور 1440 عبر موقع نجوم مصرية.

نظام نور لنتائج الطلاب

تم إطلاق نظام نور لنتائج الطلاب المركزي EduWave من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية للانتقال من البيئة التقليدية إلي البيئة الرقمية، حتي يخدم منظومة التعلم الإلكتروني لكافة منسوبي العملية التعليمية (مدراء المديريات، مدراء المدارس، المعلمين، الطلاب، الإداريين) وغيرهم من مستخدمي النظام علي حسب الأدوار الموزعة والموكلة إليهم بصورة يسيرة وسهلة الاستخدام، إلي جانب توفير الوقت والجهد، حيث أنه يتيح منصة إلكترونية يتم التسجيل بها لإنشاء ملف شخصي لمستفيدي النظام.

وتم إطلاق وتحضير دليل مستخدم خاص لكل مستفيد من النظام من منسوبي العملية التعليمية، وذلك لمساعدتهم في تنفيذ المهام المطلوبة منهم، إلي جانب تحقيق الاستفادة الكاملة من المنظومة الإلكترونية بصورة كاملة، ولذلك فإن موقع نظام نور لنتائج الطلاب يعد الموقع الرئيسي المختص بالتعليم لكافة مراحله سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، وتعمل وزارة التعليم السعودية علي تحديث نظام نور المركزي بشكل مستمر من أجل الوصول إلي نظام إلكتروني كامل وسهل الاستخدام، وذلك لرفع العناء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

وعن الخطة الزمنية التي تحددها وكالة الوزارة للتعليم (التقويم الدراسي)، فإن الإدارة العامة للاختبارات والقبول بالوزارة تقوم بوضع جدولاً زمنياً لإدخال الدرجات والمهارات في نظام نور الجديد للعام الدراسي الجاري، وفيما يتعلق بخطة النظام الزمنية للعام الدراسي الحالي 1439-1440هـ، فقد تم الانتهاء من إدخال مهارات الفترة الثانية للمرحلة الابتدائية وإدخال درجات أعمال السنة ومواد التقويم المستمر الفترة الثانية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ومن خلال الروابط التالية بإمكانكم دخول نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية أو اسم المستخدم وكلمة المرور.

نظام نور لنتائج الطلاب

يتيح نظام نور 1440 إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب للمراحل الثلاث (الابتدائية- المتوسطة- الثانوية) سواء كان للنظام الفصلي أو نظام المقررات، وذلك طبقاً للخطة الزمنية المقررة من قبل الوزارة وبعد الانتهاء من الاختبارات وفقاً لخطة التقويم الدراسي 1440، حيث يتم استعلام الطلاب عن نتائجهم عبر نظام نور المركزي من خلال الدخول إلي الملف الشخصي، كما يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبنائهم من خلال ملف ولي الأمر عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية.

ونوفر لحضراتكم توضيحاً فيما يتعلق بكيفية طباعة نتيجة طالب من أيقونة تقارير الطلاب، حيث يتم دخول نظام نور لنتائج الطلاب من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال، ثم الدخول علي تقارير الطلاب، ليظهر أمامك قائمة تتضمن التالي:

“إشعار بنتيجة الطالب” التي تختص بعرض نتيجة الطالب لكل فترة علي حدى (نتائج نور بالهوية)، ولا تحتاج إلي اعتماد أو ترفيع الطالب لطباعتها.

“إشعار بنتيجة الطالب نهاية الفصل الدراسي” التي تختص بعرض نتيجة الطالب في نهاية الفصل الدراسي، ولا تحتاج إلي اعتماد أو ترفيع الطالب لطباعتها.

“شهادات الطلبة” وهي الشهادة الرسمية التي توضح انتقال الطالب أو بقائه، ولا بد من اعتماد النتائج واتخاذ قرار اللجنة وترفيع الطلاب للسنة الجديدة من أجل طباعتها.

تحديث: يتيح نظام نور للنتائج الإلكتروني باسم المستخدم وكلمة المرور، إمكانية التسجيل في نظام نور للطلاب بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد من خلال حساب نظام نور لولي الأمر، حيث وضعت وزارة التعليم جدولاً زمنياً يتضمن فترات تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول، حيث يمكن لأولياء الأمور أو المدراء تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين الآن بالمدارس الأهلية، وذلك للطلاب الذين أكملوا سن الـ6 سنوات أو أقل بـ 90 يوماً حتي تاريخ الميلاد (25-3-1434هـ، 6-2-2013م)، وتستمر عملية تسجيل نظام نور برقم الهوية الجديد متاحة حتى حلول موعد انتهاء التسجيل.

نظام نور النقل الخارجي 1440

تم تداول بعض الشائعات حول تأجيل موعد الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بالمملكة، أو تقديم موعد إعلانها علي خلاف الموعد المحدد من قبل وزارة التعليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليأتي تصريح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية مبارك العصيمي من خلال الحساب الخاص به علي “تويتر” قاطعاً بعدم تأجيل أو تقديم الموعد الخاص بالإعلان عن نتائج النقل الخارجي، وسيتم الإعلان عنها في الموعد المحدد من قبل الوزارة، مؤكداً علي ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات التي تنتشر في مثل هذه الأوقات، ويتم الاستعلام عنها من خلال موقع نور برقم الهوية المركزي عبر رابط نظام نور لنتائج الطلاب المرفق بالمقال.

تحديث: تم إتاحة نتائج حركة النقل الخارجي 1440 رسمياً من قبل وزارة التعليم السعودية، حيث يمكنكم من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال دخول نظام نور بالهوية الوطنية للاستعلام عن نتائج نظام نور بالسجل المدني للمعلمين في حركة النقل لهذا العام، وعن طريقة الاستعلام عن حركة النقل من حساب المعلم عبر موقع نور 1440 فعليك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي نظام نور للنتائج المركزي من حساب المعلم الخاص علي النظام.

الدخول علي أيقونة خدمات شؤون المعلمين الموجودة بالقائمة الرئيسية.

الضغط علي الاستعلام عن حركة النقل الخارجي.

ستظهر أمامك شاشة تحتوي علي كافة بيانات المعلم/المعلمة، بالإضافة إلي نتيجة النقل وأرقام الانتظار حسب المرحلة ونتيجة الحركة، ويمكنكم اتباع رابط نظام نور لنتائج الطلاب لدخول النظام المركزي برقم الهوية الوطنية أو باسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديث: عند ثبوت وجود بيانات خاطئة لدي المعلم، فيتم إلغاء نقل المعلم الذي صدر نقله وعدم نقل من يليه في الانتظار وفق ما ورد بالتعميم الصادر عن وزارة التعليم، بالإضافة إلي فقد سنة التقديم وإحالته للتحقيق لمحاسبة المسبب في ذلك، حيث يعد الإقرار الذي تمت الموافقة عليه قبل اعتماد البيانات هو إقرار مُلزم للمعلم، وننشر أخر المستجدات حول نظام نور لنتائج الطلاب عبر موقع نجوم مصرية.

نظام نور بالهوية الوطنية

بعد الانتهاء من الاختبارات التحريرية النهائية للعام الدراسي الحالي 1439-1440هـ بالمملكة العربية السعودية للمرحلة المتوسطة والثانوية، فسيتم الإعلان عن نتائج نظام نور بالهوية الوطنية عبر موقع نور بالسجل المدني الإلكتروني “إشعار درجات الطلاب” noor results، ووفقاً للجدول الزمني لإدخال درجات الطلاب والمهارات في النظام المركزي للعام الدراسي الجاري، فقد تم اكتمال درجات المهام الآتية ( درجات أعمال السنة للطلاب/الطالبات، مواد التقويم المستمر، الدرجات الخاصة بالمواظبة والسلوك علي مدار الفصل الدراسي الأول، إدخال درجات المواد التي لها جانبين للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، مهارات الفترة الثانية للمرحلة الابتدائية)، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق يمكنكم دخول موقع نظام نور لنتائج الطلاب للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط.

تحديث: دعت المدرسة الابتدائية 124 بمكتب تعليم جنوب جدة للبنات أولياء أمور الطالبات في حال كانت الابنة في إحدى مدارس الجنوب الخاصة بالبنات، القيام باستبيان نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط من خلال الدخول إلى النظام المركزي من حساب نظام نور لولي الأمر، ومن ثم اتباع خطوات تعبئة نموذج التقييم لمستوى تعليم الأبناء، وبعد الانتهاء من التقييم يرجى إرسال الصورة على الإيميل الخاص بالمدرسة، ولإجراء الاستبيان يتم دخول نظام نور ثم اختيار الاستبيانات المتاحة عبر موقع نظام نور لنتائج الطلاب 1439 – 1440.

تحديث: قامت وزارة التعليم السعودية متمثلة في الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالإعلان عن موعد تحديث بيانات منسوبي وزارة التعليم من شاغلي الوظائف التعليمية وإدخال الرغبات، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بالبدء في أعمال حركة النقل وحركة النقل الخارجي وحركة النقل الداخلي 1440، ويتم تحديث البيانات من خلال دخول حساب نظام نور للمعلمين والمعلمات الخاص، كما يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب باتباع رابط نظام نور لنتائج الطلاب الرسمي المرفق.

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين

يتيح نظام نور برقم الهوية المركزي حالياً من حساب نظام نور لولي الأمر أو من مُستخدم قائد المدرسة، إمكانية تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ وفق مواعيد التسجيل المُحددة رسمياً من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ويتم تسجيل طالب جديد باتباع خطوات التسجيل الموضحة من قبل الوزارة، كما يتيح نظام نور إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، وقد تم إتاحة الموقع الإلكتروني لإجراء تحديث البيانات لشاغلي الوظائف التعليمية اعتباراً من يوم الأحد 30 ربيع الثاني الموافق لتاريخ 6 يناير 2019م، ويتم التحديث من خلال دخول حساب المعلم في نظام نور للمعلمين 1440، ويمكنكم دخول موقع نظام نور لنتائج الطلاب المركزي باتباع الرابط الرسمي.

وبالتزامن مع اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري، فقد قمنا بتوفير دعاء الاختبارات ونصائح هامة قبل وأثناء الاختبار وإرشادات لولي الأمر، بالإضافة إلى إرشادات لتخفيف الضغوط على الطلاب والطالبات، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق يمكنكم دخول نظام نور بالهوية المركزي من أجل التسجيل في نظام نور المركزي للطلاب والطالبات.

وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إطلاق التعميم الخاص بتنظيم التسجيل في مرحلة رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة 1440، وقد تضمن هذا التعميم المستويات وأعمار الطلاب وموعد بدء تسجيل الطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1441هـ، ومن يرغب في التعرف على مواعيد التسجيل والمستويات وأعمار الأبناء والبنات، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نظام نور رياض الأطفال لدخول موقع نور بالهوية عبر موقع نجوم مصرية.

طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور 1440

يتم ترفيع الطلاب في نظام نور المرحلة الابتدائية عن طريق دخول نظام نور المركزي من حساب قائد المدرسة، ثم الضغط على “شؤون الطلاب/الطالبات”،ستظهر صفحة الطلاب، قم باختيار الطلاب أو الطالبات،ثم النقر على رابط “لتعيين صفوف الطلبة في العام الجديد”، ثم الضغط على رابط “لترفيع الطلاب/الطالبات بشكل نهائي”، وسيُتاح أمامك طباعة شهادة الطالب أو الطالبة بعد أن يتم إجراء التعديلات على المهارات عبر نظام نور لنتائج الطلاب المركزي.

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