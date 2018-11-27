نظام نور برقم الهوية 1440 هـ للاستعلام عن النتائج

نقدم لكل متابعينا عبر موقع نجوم مصرية نظام نور برقم الهوية 1440 الذي يقدم العديد من الخدمات الكثيرة للطلاب والطالبات ومنها الاستعلام عن النتائج برقم الهوية وأيضا تسجيل الطلاب الجدد في موقع نور الإلكتروني، ويعد نظام نور برقم الهوية هو برنامج أطلقتها وزاراه التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لأجل تيسير وتسهيل علي الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، ويتيح نظام نور العديد من الخدمات مثل متابعة ولي الأمر الطالب وأيضا يمكن لولي الأمر متابعة حسن سير وسلوك الطالب داخل الفصل وهذا من خلال موقع نظام نور الإلكتروني.

نظام نور برقم الهوية 1440

يقدم موقع نظام نور لجميع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية الاستعلام عن النتائج برقم الهوية من خلال موقع نظام نور برقم الهوية 1440 وأيضا يمكن للطلاب بعد استخراج النتيجة طباعتها وعرض جميع المقررات الدراسية، ويوفر نظام نور برقم الهوية 1440 علي الطلاب الكثير من الوقت والجهد في استخراج نتائج الطلاب وهذا بدلا من الذهاب ألي المدرسة أول الإدارات التعليمية.

نظام نور لنتائج الطلاب 1440

صرحت وزاراه التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أنها تعمل في تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات من خلال موقع نظام نور، ونقدم أليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور برقم الهوية:

أولاء الدخول ألي موقع نظام نور لنتائج الطلاب من (هنا)

ثانيا قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

الضغط علي أيقونة نتائج الطلاب.

صرحت وزاراه التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من قبل أن يجب علي ولي الأمر والطالب والطالبات تحري الدقة في أدخال البيانات المطلوبة عبر موقع نظام نور برقم الهوية وهذا تجنبا للوقوع في أخطاء.

جدول التقويم الدراسي 1439 /1440

نرفق أليكم صورة به جدول التقويم الدراسي 1439 /1440 في المملكة العربية السعودية وهي كالتالي: