نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1440 للاستعلام عن شهادات الطلاب برقم الهوية

ننشر رابط دخول نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1440 للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط بالمملكة العربية السعودية، حيث يوفر موقع نور العديد من الخدمات التعليمية التي تخص المعلمين والمعلمات والطلاب والإداريين، بالإضافة إلي أولياء أمور الطلاب، فمن خلال نظام نور المركزي يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب بجميع المراحل الدراسية (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، كما يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية الدخول إلي الملف الشخصي وتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي طبقاً لفترات تسجيل الطلاب المستجدين المقررة والمحددة رسمياً من قبل وزارة التعليم السعودية، بالإضافة إلى متابعة الأبناء من خلال النظام المركزي الإلكتروني، ونوفر لمتابعينا رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية، ورابط الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، إلي جانب متابعة مستمرة لأخر أخبار نظام نور 1440 عبر موقع نجوم مصرية.

نظام نور لنتائج الطلاب المركزي برقم الهوية

تم إطلاق نظام نور الإلكتروني EduWave من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية للانتقال من البيئة التقليدية إلي البيئة الرقمية، حتي يخدم منظومة التعلم الإلكتروني لكافة منسوبي العملية التعليمية (مدراء المديريات، مدراء المدارس، المعلمين، الطلاب، الإداريين) وغيرهم من مستخدمي النظام علي حسب الأدوار الموزعة والموكلة إليهم بصورة يسيرة وسهلة الاستخدام، إلي جانب توفير الوقت والجهد لكافة مستفيدي النظام، حيث أنه يتيح منصة إلكترونية يتم التسجيل بها لإنشاء ملف شخصي، من أجل متابعة العملية التعليمية ومعرفة تقارير الطلاب التفصيلية المتعلقة بالسلوك والمواظبة وكذلك المتعلقة برابط نظام نور لنتائج الطلاب المركزي بالهوية.

وتم إطلاق وتحضير دليل مستخدم خاص لكل مستفيد من النظام من منسوبي العملية التعليمية، وذلك لمساعدتهم في تنفيذ المهام المطلوبة منهم، إلي جانب تحقيق الاستفادة الكاملة من المنظومة الإلكترونية بصورة كاملة، ولذلك فإن نظام نور للنتائج يعد المرجع الرئيسي المختص بالتعليم لكافة مراحله سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، وتعمل وزارة التعليم السعودية علي تحديث نظام نور المركزي بشكل مستمر من أجل الوصول إلي نظام إلكتروني كامل وسهل الاستخدام، وذلك لرفع العناء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين عند تحقيق الاستفادة منه، ويتم الاستعلام عن شهادات الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط من خلال نظام نور لنتائج الطلاب المركزي noor results.

وعقب الانتهاء من الاختبارات التحريرية لمنتصف العام الدراسي الجاري بالمملكة العربية السعودية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، فسوف يبدأ الترقب للإعلان عن نتائج نظام نور بالهوية الوطنية عبر موقع نور الإلكتروني “إشعار درجات الطلاب”، ووفقاً للجدول الزمني لإدخال درجات الطلاب والمهارات في النظام المركزي للعام الدراسي الجاري، فسوف يتم اكتمال درجات المهام الآتية ( درجات أعمال السنة للطلاب/الطالبات، مواد التقويم المستمر، الدرجات الخاصة بالمواظبة والسلوك علي مدار الفصل الدراسي الأول، إدخال درجات المواد التي لها جانبين للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، مهارات الفترة الثانية للمرحلة الابتدائية)، ويمكنكم دخول نظام نور لنتائج الطلاب المركزي من خلال الروابط التالية:

نظام نور برقم الهوية (noor results.moe.gov.sa). نظام نور (noor.moe.gov.sa).

نظام نور المركزي 1440

يتيح نظام نور الجديد إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب للمراحل الثلاث (الابتدائية- المتوسطة- الثانوية) سواء كان للنظام الفصلي أو نظام المقررات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، وذلك طبقاً للخطة الزمنية المقررة من قبل الوزارة وبعد الانتهاء من الاختبارات وفقاً لخطة التقويم الدراسي 1440، حيث يتم استعلام الطلاب عن نتائجهم عبر نظام نور المركزي من خلال الدخول إلي الملف الشخصي، كما يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبنائهم من خلال ملف ولي الأمر عبر النظام، ونوفر توضيح فيما يتعلق بكيفية طباعة نتيجة طالب من أيقونة تقارير الطلاب، حيث يتم دخول نظام نور للنتائج برقم الهوية من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال، ثم الدخول علي تقارير الطلاب، ليظهر أمامك قائمة عبر نظام نور لنتائج الطلاب المركزي تتضمن التالي:

“إشعار بنتيجة الطالب” التي تختص بعرض نتيجة الطالب لكل فترة علي حدى، ولا تحتاج إلي اعتماد أو ترفيع الطالب لطباعتها.

“إشعار بنتيجة الطالب نهاية الفصل الدراسي” التي تختص بعرض نتيجة الطالب في نهاية الفصل الدراسي، ولا تحتاج إلي اعتماد أو ترفيع الطالب لطباعتها.

“شهادات الطلبة” وهي الشهادة الرسمية التي توضح انتقال الطالب أو بقائه، ولا بد من اعتماد النتائج واتخاذ قرار اللجنة وترفيع الطلاب للسنة الجديدة من أجل طباعتها.

تحديث: قامت وزارة التعليم السعودية بإجراء تحديث نظام نور 1440 الجديد،حيث أضاف نظام نور أيقونة جديدة ضمن السلوك والمواظبة وهي “تعديل الغياب لمن تزيد مدة غيابهم عن عن 7 أيام” لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، ويتم الدخول إلى هذه الأيقونة بعد تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية فقط، ثم اختيار السلوك والمواظبة، ثم الضغط على الأيقونة الجديدة، كما يتم الاستعلام عن درجات الطلاب من خلال اتباع رابط نظام نور لنتائج الطلاب المركزي المباشر المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

نظام نور برقم الهوية الوطنية

تم إضافة حساب لأخصائي التقويم في برنامج نظام نور المركزي على مستوى مكاتب التعليم وإدارات الإشراف التربوي، ولكن ما هو دور أخصائي التقويم في نظام نور الجديد؟ وللإجابة عن هذا التساؤل نجد أن دور أخصائي التقويم يتمثل في متابعة الأداء الإشرافي والمدرسي، والعمل على تحسين الفجوات وإعادة تنظيم الجهود وتوجيهها إلى نقاط التركيز، إلى جانب إعداد التقارير الربع سنوية والقيام برفعها بصورة منتظمة، كما تم إضافة أرشفة بيانات الطالب في مُستخدم مدير الاختبارات في إدارة التعليم، ولدخول موقع نظام نور الإلكتروني برقم الهوية الوطنية، يُمكنكم ذلك من خلال اتباع رابط موقع نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1440.