نظام نور رياض الأطفال 1440 مواعيد التسجيل

ننشر مواعيد تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1440 بعد أن تم الإعلان رسمياً عن المواعيد والمستويات من جانب وزارة التعليم السعودية اليوم الاثنين بتاريخ 14 أبريل 2019 الموافق لتاريخ 10 شعبان 1440.

فبعد انتظار دام طويلاً من قبل أولياء الأمور، فقد تم الإعلان عن فتح نظام نور لولي الأمر المركزي في مواعيد محددة لاستقبال طلبات تسجيل الأبناء في الروضات الحكومية للعام الدراسي المُقبل 1441 بمشيئة الله تعالى، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط تسجيل الروضة الحكومية نظام نور 1440، ومواعيد التسجيل في رياض الأطفال (مرحلة الطفولة المُبكرة).

نظام نور رياض الأطفال 1440

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بتوجيه الدعوة لأولياء الأمور ممن يرغبون في تسجيل أبنائهم وبناتهم في مراحل رياض الأطفال المختلفة بالدخول إلى الحساب الخاص بولي الأمر في موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية المركزي، حيث يتم فتح باب تسجيل الأبناء والبنات في رياض الأطفال عن طريق نظام نور Eduwave الإلكتروني وفقاً لمستويات تسجيل رياض الأطفال 1440 المعلن عنها والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال الجدول التالي:

المستويات تاريخ الميلاد من إلى ملاحظات المستوى الأول 4 محرم 1437 الموافق 17 أكتوبر 2015 3 محرم 1438 الموافق 4 أكتوبر 2016 يقتصر القبول على الروضات الأهلية والعالمية المستوى الثاني 4 محرم 1436 الموافق 28 أكتوبر 2014 3 محرم 1437 الموافق 16 أكتوبر 2015 – المستوى الثالث 4 محرم 1435 الموافق 7 نوفمبر22013 3 محرم 1436 الموافق 27 أكتوبر 2014 –

مواعيد التسجيل في الروضة

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم السعودية عن مجموعة من ضوابط وآليات تسجيل الطلاب والطالبات في نظام نور رياض الأطفال 1440 للعام الدراسي الجديد 1440-1441 من أجل تسهيل وتيسير قبولهم وانتظامهم في الروضات الحكومية بالمملكة، وسيتم فتح نظام نور بالهوية الوطنية فقط أو باسم المستخدم وكلمة المرور (الحساب الشخصي لولي الأمر) لهذه المرحلة اعتباراً من يوم الأحد المقبل بتاريخ 16 شعبان 1440 الموافق لتاريخ 21 أبريل 2019.

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