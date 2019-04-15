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نظام نور رياض الأطفال 1440 مواعيد التسجيل

كتب أحمد آخر تحديث

ننشر مواعيد تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1440 بعد أن تم الإعلان رسمياً عن المواعيد والمستويات من جانب وزارة التعليم السعودية اليوم الاثنين بتاريخ 14 أبريل 2019 الموافق لتاريخ 10 شعبان 1440.

فبعد انتظار دام طويلاً من قبل أولياء الأمور، فقد تم الإعلان عن فتح نظام نور لولي الأمر المركزي في مواعيد محددة لاستقبال طلبات تسجيل الأبناء في الروضات الحكومية للعام الدراسي المُقبل 1441 بمشيئة الله تعالى، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط تسجيل الروضة الحكومية نظام نور 1440، ومواعيد التسجيل في رياض الأطفال (مرحلة الطفولة المُبكرة).

نظام نور رياض الأطفال 1440

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بتوجيه الدعوة لأولياء الأمور ممن يرغبون في تسجيل أبنائهم وبناتهم في مراحل رياض الأطفال المختلفة بالدخول إلى الحساب الخاص بولي الأمر في موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية المركزي، حيث يتم فتح باب تسجيل الأبناء والبنات في رياض الأطفال عن طريق نظام نور Eduwave الإلكتروني وفقاً لمستويات تسجيل رياض الأطفال 1440 المعلن عنها والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال الجدول التالي:

المستوياتتاريخ الميلاد منإلىملاحظات
المستوى الأول4 محرم 1437 الموافق 17 أكتوبر 20153 محرم 1438 الموافق 4 أكتوبر 2016يقتصر القبول على الروضات الأهلية والعالمية
المستوى الثاني4 محرم 1436 الموافق 28 أكتوبر 20143 محرم 1437 الموافق 16 أكتوبر 2015
المستوى الثالث4 محرم 1435 الموافق 7 نوفمبر220133 محرم 1436 الموافق 27 أكتوبر 2014

مواعيد التسجيل في الروضة

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم السعودية عن مجموعة من ضوابط وآليات تسجيل الطلاب والطالبات في نظام نور رياض الأطفال 1440 للعام الدراسي الجديد 1440-1441 من أجل تسهيل وتيسير قبولهم وانتظامهم في الروضات الحكومية بالمملكة، وسيتم فتح نظام نور بالهوية الوطنية فقط أو باسم المستخدم وكلمة المرور (الحساب الشخصي لولي الأمر) لهذه المرحلة اعتباراً من يوم الأحد المقبل بتاريخ 16 شعبان 1440 الموافق لتاريخ 21 أبريل 2019.

نظام نور رياض الأطفال 1440
تسجيل نظام نور الروضة

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عن الكاتب

أحمد

حاصل على ماجستير في العلوم الإدارية، أهوى الكتابة وتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية بشكل يسير لكافة المستفيدين من البرامج الخدمية التي ترعاها الجهات الرسمية بالدولة لتسهيل الوصول للخدمة والتعرف على تفاصيلها لمتابعي موقع نجوم مصرية.

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