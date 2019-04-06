نظام نور تسجيل طالب جديد برقم الهوية في الصف الأول الابتدائي 1441 من حساب ولي الأمر

نوفر رابط دخول نظام نور تسجيل طالب جديد برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق من حساب نظام نور لولي الأمر الشخصي Noor Results، وذلك لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور المركزي وفقاً للخطة الزمنية المتعلقة بفترات التسجيل في نظام نور وفق التعميم الصادر من إدارة التقويم والقبول في وزارة التعليم السعودية، حيث يبدأ موقع نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa في استقبال طلبات تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للطلاب السعوديين في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية وفق المواعيد الرسمية الواردة (فترات تسجيل الطلاب) بالتعميم الصادر اليوم الأربعاء 2 يناير 2019 الموافق لتاريخ 26 ربيع الثاني 1440هـ.

ويتم تسجيل طالب جديد عن طريق ولي الأمر أو قائد المدرسة التي ترغب في إلحاق الطالب/الطالبة بها، ومن خلال نجوم مصرية نوفر لحضراتكم رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط eduwave وخطة (التقويم الدراسي)، ورابط دخول موقع نظام نور باسم المستخدم ورمز التحقق، إلي جانب طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور من حساب ولي الأمر، كما يمكنكم من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال دخول نظام نور بهوية ولي الأمر للاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول.

نظام نور تسجيل طالب جديد 1440

أصدرت وزارة التعليم وكالة الأداء التعليمي/الإدارة العامة للتقويم والقبول بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء بتاريخ 2 يناير 2019 الموافق لتاريخ 26 ربيع الثاني 1440هـ تعميماً لكافة الإدارات التعليمية بالمملكة يتعلق موضوعه بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المُستجدين في نظام نور 1440 الجديد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ، ويتم تسجيل الطلاب في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط من حساب نظام نور لولي الأمر أو من حساب قائد الدرسة، ويتم دخول نظام نور بالسجل المدني فقط وبدون رقم سري من خلال رابط نظام نور تسجيل طالب جديد برقم الهوية الرسمي المرفق.

وقد وضعت وزارة التعليم السعودية خطة زمنية لتسجيل الطلاب الجُدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1441هـ،ويرجع ذلك إلى أهمية التهيئة والاستعداد المُبكر لتسجيل الطلاب والطلابات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ الذي سيبدأ بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 2 محرم 1441هـ الموافق لتاريخ 1 سبتمبر 2019م، ويختص التعميم الصادر بتنظيم تسجيل الطلاب في نظام نور بالصف الأول الابتدائي بكافة مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية (تحفيظ القرآن الكريم، معاهد وبرامج التربية الخاصة)، والمدارس الأهلية المُطبقة للبرامج الدولية والمدارس الأجنبية بالمملكة، ويتم تسجيل ولي الأمر لأبنائه من خلال نظام نور تسجيل طالب جديد 1440.

يمكنكم الآن اتباع رابط نظام نور بالسجل أو باسم المستخدم وكلمة المرور للاستفادة من الخدمات التعليمية التي يقدمها الموقع التعليمي الأول بالمملكة، حيث يمكنكم التعرف على نتائج الطلاب 1440 من خلال نظام نور لنتائج الطلاب المركزي أو من خلال نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، أو من خلال نظام نور بالسجل المدني فقط وبدون رقم سري، كما يمكنكم التعرف على مواعيد تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي الرسمية من خلال حساب نظام نور تسجيل طالب جديد الواردة بالتعميم الصادر من إدارة التقويم والقبول من خلال الصور التالية:

تعميم وزارة التعليم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب في نظام نور 1441 بالصور

نظام نور لتسجيل الطلاب 1440

أتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط عبر موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق “إشعار درجات الفصل”، وقد قدمنا رابط نظام نور بالسجل المدني أو موقع نور بالهوية الوطنية لمتابعينا فور إتاحته رسمياً من قبل الوزارة، ومن يرغب الآن في الاستعلام عن درجات الطلاب الفصل الدراسي الأول بمراحل التعليم العام (الابتدائي، المتوسط، الثانوي)، يمكنه ذلك من خلال دخول نظام نور برقم الهوية فقط المرفق أو نظام نور لنتائج الطلاب، وقد أعلنت الوزارة عن موعد تحديث بيانات نظام نور للمعلمين وإدخال رغباتهم، كما يتم أيضاً تسجيل طالب أو طالبة في الصف الأول من خلال رابط نظام نور تسجيل طالب جديد الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث 5 يناير 2019: طبقاً لخطة وزارة التعليم السعودية المعتمدة والخاصة بتسجيل الطلاب في نظام نور برقم الهوية الوطنية، فقد تم البدء في تسجيل فئات محددة من الطلاب وفقاً للجنسية ونوع المدارس، ويمكنكم التعرف على الفئات والمدارس التي سيتم التسجيل بها من خلال التالي:

تسجيل الطلاب السعوديين ممن أكملو سن السادسة من عمرهم أو أقل بتسعين يوماً كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أعلى في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يتم بها مفاضلة، وتستمر فترة تسجيل طالب جديد في نظام نور حتى تاريخ 2 جمادي الآخرة 1440هـ الموافق لتاريخ 7 فبراير 2019م، ويتم اتباع رابط نظام نور تسجيل طالب جديد لدخول موقع نور بالهوية الوطنية فقط.

تسجيل الطلاب السعوديين والطلاب غير السعوديين بالمدارس الأهلية وبالمدارس الأجنبية وفي المدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية، وتستمر عملية التسجيل حتى تسديد الشواغر أو انتهاء فترة التسجيل في 22 محرم 1441هـ الموافق 21 سبتمبر 2019م، ويمكنكم دخول نظام نور تسجيل طالب جديد 1440باتباع الرابط الرسمي المرفق لـ نظام نور تسجيل أول ابتدائي عبر موقع نجوم مصرية.

التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي

يتم تطبيق الضوابط الواردة بالتعميم الصادر من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الخاص بتنظيم تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي الجُدد في نظام نور للعام الدراسي القادم 1441هـ على كافة الطلاب/الطالبات السعوديين والغير سعوديين بمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية مدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة والمدارس الأجنبية والأهلية المطبقة لبرامج دولية.

وقد تم الإعلان عن تأجيل التسجيل في الروضة للأبناء والبنات للعام الدراسي القادم لحين صدور تعميماً من وزارة التعليم السعودية يتضمن لكافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد التسجيل في رياض الأطفال 1441 وشروطه وضوابطه، كما نبهت وزارة التعليم على كافة إدارات التعليم بالمملكة بأن يتم التأكد من كافة الروضات الحكومية والأهلية والأجنبية قد تم إضافتها في نظام نور تسجيل طالب جديد بالهوية 1440هـ.

تحديث 25 فبراير 2019: يمكنكم التعرف على خطوات الإطلاع على الطلاب المُسجلين في الصف الأول الابتدائي أو مرحلة الطفولة المُبكرة ومعرفة هل تم قبول الطلب أو رفضه من قبل الإدارة من خلال النقاط التالية:

دخول نظام نور من الحساب الشخصي لولي الأمر. الضغط على “طلبات التسجيل”. تحديد حالة الطلب من القائمة المنسدلة (تم إرسال الطلب للمدرسة). إدخال رقم الهوية واختيار الجنسية. بعد تحديد اختيار “تم إرسال الطلب للمدرسة” سيظهر أمامك قائمة بأسماء الطلاب/الطالبات التي يمكن عن طريقها قبول الطلاب أصحاب الطلبات المكتملة، ويجب تحديد القسم قبل القبول، كما يمكن رفض طلب التسجيل المتضمن أخطاء. في حال تم رفض الطلب، فسوف يعود ملف الطالب مرة أخرى لحساب ولي الأمر، ويمكن تحديد مدرسة جديدة عبر نظام نور تسجيل طالب جديد 1441.

إدخال الغياب في نظام نور 1440

وفقاً للآلية المنظمة لعملية متابعة الغياب للطلاب/الطالبات وإدخاله في نظام نور 1440، فيتم إدخال الغياب في النظام المركزي قبل نهاية الحصة الأولى، ويتم إشعار ولي الأمر بواسطة رسالة نصية على الهاتف في حينه، إلى جانب الإشعار الورقي في يوم حضور الطالب ، وتتحمل المدرسة المسؤولية في حال تعرض أي طالب أو طالبة لأي ضرر خارج المدرسة أثناء اليوم الدراسي في حال عدم إدخال الغياب لهذا اليوم، والمسؤول عن تنفيذ ذلك هو قائد المدرسة أو من يتم تفويضه بالصلاحيات.

تحديث 6 أبريل: طبقاً لمواعيد التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم بمشيئة الله تعالى، فسوف يتم استقبال طلبات التسجيل من أولياء أمور الطلاب غير السعوديين الذين يعملون بقطاع الدولة الخاص اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 7 أبريل 2019 الموافق لتاريخ 2 شعبان 1440هـ، ومن يرغب في دخول نظام نور الجديد لتسجيل الأبناء، فيمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نظام نور تسجيل طالب جديد المباشر المرفق أعلى المقال.

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