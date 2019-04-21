نظام نور – تسجيل الروضة 1441 بالخطوات الصحيحة .. الشروط والأوراق المطلوبة وطريقة التسجيل

نوضح بالخطوات تسجيل الروضة من خلال نظام نور حيث يبدأ التسجيل في رياض الأطفال اليوم الأحد، وبالتالي سوف نشرح بالخطوات المفصلة عن الطريقة الصحيحة لتسجيل الطلاب في الروضة من خلال خطوات موضحة بالصور، وذلك للتوضيح عن الأليات المتبعة للتسجل في نظام نور لرياض الأطفال وذلك إذا كان المستخدم ولي الأمر أو قائد الروضة، وكذلك المستندات المطلوبة للتسجيل في رياض الأطفال عن طريق نظام نور، وكذلك نوضح القواعد العامة للتسجيل في الروضة، ويمكنكم مناقشة الصعوبات التي تواجهكم في عملية تسجيل الروضة عبر نظام نور للعام 1441، وذلك من خلال ترك تعليق اسفل المقالة، لتوضيح المشكلة، وسوف نتابع معكم التعليقات والرد عليها.

نظام نور تسجيل الروضة (ولي الأمر)

هناك مجموعة من الخطوات اللازمة، التي يجب على ولي الأمر الذي يريد أن يقوم بتسجيل طالب رياض الأطفال عبر نظام نور وتأتي الخطوة الأولى في الدخول على رابط دخول نظام نور (noor.moe.gov.sa) والذي يظهر الشاشة التالية كما في الصورة.

ثم تأتي الخطوة التالية بالضغط على “رابط التسجيل لولى أمر جديد” حيث تظهر هذه الجملة اسفل كلمة تسجيل الدخول في واجهة نظام نور الرئيسية، وبعد الضغط عليها سوف تظهر الصورة التالية.

ثم إدخال السجل الخاص بولي أمر الطالب، وهى البيانات التي يطلبها نظام نور لتسجيل ولي أمر الطالب الذي يرغب بتسجيل الطالب الخاص به في مرحلة الروضة، ومن ثم المتابعة لإكمال عملية تسجيل الروضة من نظام نور وسوف تظهر الصورة التالية.

حيث يكون خيار ولي الأمر هو تسجيل طالب جديد ثم إكمال خطوات تسجيل الروضة لتظهر الصفحة التالية، لتعبئة البيانات المطلوبة ضمن تسجيل رياض الأطفال في نظام نور وهى كالآتي:

رقم هوية طالب الروضة.

تحديد صلة القرابة.

كتابة تاريخ الميلاد.

وهذا ما توضح الصورة التالية:

تأتي الخطوة التالية في تسجل الروضة وذلك باختيار مستوى الطالب والذي يتم تحديده بناء على تاريخ ميلاد الطالب عبر نظام نور كما يلي.

ثم تأتي الخطوة التالية في إدخال بيانات الطالب وكذلك جهات الاتصال وبيانات السكن كما تظهره الصورة.

وبعدها يتم اختيار المدرسة الأساسية لانضمام الطالب وفقاً للإدارة التعليمية المخصصة.

ثم تأتي الخطوة التالية في اختيار مدرسة الانتظار وهذه في حالة عدم توفر أماكن للطلاب في المدارس الأساسية المختارة من قبل نظام نور لتسجيل رياض الأطفال.

وبالتالي يتوجب على ولى الأمر بعد إكمال الخطوات السابقة لعملية تسجيل الروضة من نظام نور وان يمر بمرحلة الإقرار والتعهد كما يلي.

وتأتي الخطوة الأخيرة في تقييم خدمة نظام نور لتسجيل رياض الأطفال مع إضافة اقتراحات لتحسين خدمة نظام نور – تسجيل الروضة كما توضحها الصورة التالية.

وأخيراً تم الانتهاء من تسجيل الروضة عبر نظام نور لولي الأمر بظهور هذه الرسالة.

نظام نور تسجيل رياض الأطفال ( قائد الروضة)

وبالتالي يمكن لقائد روضة الأطفال أن يقوم بمتابعة تسجيل الطلاب عبر نظام نور وذلك بالدخول على نظام نور ومتابعة طلبات التسجيل كما يلي.

نظام نور تسجيل الروضة

هناك مجموعة من الملاحظات المهمة في عملية تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور وهى كما يلي:

تسجيل نظام نور إلكترونياً يشمل الروضات الحكومية والأهلية.

تسجيل الروضة عبر نظام نور في الروضات الحكومية للسعوديين فقط.

تسجيل رياض الأطفال في الروضات الخاصة متاح للسعوديين وغير السعوديين.

لا يمكن التسجيل في الروضة إلا بعد أن يتم إدخال الشواغر وكذلك الموافقة وتفعيل عملية تسجيل الروضة.

يكون قبول الروضة بالأسبقية في التسجيل عبر نظام نور والأولية لبادئي التسجيل.

تسجيل رياض الأطفال متاح خلال الفصل الدراسي.

تكون الأولوية لتسجيل رياض الأطفال في العام القادم، لمن هم في المرحلة الأولى والثانية من المستويات خلال هذا العام.

لا يقبل تسجيل طلاب العام الحالي أثناء تواجد ملف الطالب في الروضة، وبالتالي سوف تظهر رسالة تحتوى على قبول ابنك في العام القادم.

بالنسبة للطلاب الذين يعامل أولياء أمورهم معاملة السعوديين مثل أهل الخليج وكذلك من له أم سعودية يتم تسجيلهم في نظام نور من قبل قائد الروضة.

ويمكنكم معرفة المزيد حول “نظام نور تسجيل الروضة” مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب وأولياء الأمور

← إقرأ أيضاً: