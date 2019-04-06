نظام نور تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية فقط Noor Results للتسجيل والاستعلام عن نتائج الطلاب

ننشر رابط نظام نور تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية أو برقم السجل المدني ورمز التحقق فقط noor results، بالإضافة إلى رابط موقع نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور، حيث يتيح نظام نور 1440 حالياً إمكانية تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجاري 1439-1440هـ، وذلك وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، كما يتيح نظام نور المركزي إمكانية تسجيل الطلاب في نظام نور النقل المدرسي التابع لشركة تطوير التعليمية، ويُقدم موقع noor العديد من الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها كافة منسوبي العملية التعليمية بالمملكة.

وقد تم الإعلان عن تحديث آلية تثبيت الغياب في نظام نور للطلاب والمعلمين بشكل مختلف عن السابق، حيث يتم التثبيت بدايةً من خلال اتباع رابط نظام نور تسجيل الدخول للموقع المركزي، ثم الدخول إلى المهارات/الاختبارات ثم السلوك والمواظبة، ومن ثم إدخال السلوك والمواظبة، وفي حال وجود غياب للطلاب/الطالبات، فإنه يتم تدوين الغياب فقط، أما في حال عدم وجود غياب فيتم تأكيد عدم وجود غياب عن طريق الضغط على أيقونة “انقر هنا” الموجودة بالنظام، ومن خلال موقع نجوم مصرية نُرفق رابط دخول نظام نور المركزي برقم الهوية الوطنية لأداء المهام الموكلة لكافة منسوبي التعليم.

نظام نور تسجيل الدخول

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فترات التسجيل في نظام نور حسب نوع التعليم الذي سيتم الانضمام والالتحاق به سواء كانت (مدارس تحفيظ القرآن التي بها مفاضلة، المدارس الأهلية، مدارس التعليم العام)، كما تختلف المواعيد باختلاف جنسية الطلاب والطالبات ممن أكملوا ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً أو ممن تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يوماً، ومن المقرر أن تنتهي عملية تسجيل نظام نور للطلاب الجُدد لكافة الطلاب والطالبات بتاريخ 22 محرم 1440هـ وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم السعودية، ومن خلال الرابط التالي بإمكانكم الولوج إلى نظام نور تسجيل الدخول الإلكتروني برقم الهوية أو السجل المدني أو باسم المستخدم وكلمة المرور.

وقد دعت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي أولياء الأمور ممن يرغبون في الاستفادة من خدمة نظام نور النقل المدرسي لطلاب وطالبات المملكة، دخول نظام نور وتسجيل الأبناء بالخدمة التي تم تخصيصها لمدارس التعليم العام، وتقدر قيمة رسوم الاشتراك في الخدمة بمبلغ 200 ريال سعودي سنوياً، وتعد هذه الخدمة من الخدمات الهامة التي تُقدم للطلاب، حيث تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف التربوية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية إلى جانب الأهداف الأخرى التي تتعلق بسلامة أبنائنا وبناتنا، ومن خلال رابط نظام نور تسجيل الدخول يمكنكم دخول موقع noor الآن للتسجيل.

تحديث 4 أكتوبر 2018: يتيح موقع نظام نور المركزي إمكانية تثبيت الغياب في نظام نور برقم الهوية الوطنية في يوم الخميس من كل أسبوع، حيث يمكن إضافة أو تعديل غياب الطلاب لكافة أيام الأسبوع عبر نظام نور بالهوية الوطنية، ومن خلال موقع نجوم مصرية يمكنكم التعرف على خطوات تثبيت الغياب في نظام نور 1440 بالصور من خلال الرابط المرفق بالأعلى، وباتباع رابط نظام نور تسجيل الدخول المرفق بالمقال، يمكنكم دخول النظام المركزي لتثبيت ورصد الغياب.

نظام نور المركزي

أتاح نظام نور لنتائج الطلاب التعليمي إمكانية رصد درجات طلاب الفترة الأولى للمرحلة المتوسطة، وفي حال دخول المعلم من حسابه على النظام النظام وظهور رسالة تفيد بأن فترة إدخال الدرجات ليست معروفة، فيجب الدخول من حساب قائد ثم الإعدادات، ثم اختيار التقويم الدراسي، ثم تحديد فترة إدخال الدرجات، ويجب العلم بأن رسالة التنبيه التي تظهر عند دخول نظام نور برقم الهوية المركزي ما هي إلا رسالة آلية تم ضعها من أجل تنبيه قائد المدرسة لكي يقوم بإدخال الغياب في النظام، وتظهر الرسالة على مدار الأسبوع، ويتم دخول الموقع الإلكتروني من خلال رابط نظام نور تسجيل الدخول برقم الهوية أو اسم المستخدم.

تحديث: تقوم وزارة التعليم بتوزيع المهام على كافة منسوبي العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، ويأتي ضمن المستفيدين من النظام المركزي “المرشد الصحي بالمدرسة”، فما هي مهام المرشد الصحي بالمدرسة في نظام نور الجديد؟ وهنا يجب العلم بأنه يقع على عاتق المرشد الصحي عدداً من المهام وهي تعبئة استمارة البيئة المدرسية، وإضافة العيادة المدرسية، وإضافة بيانات الحالة الصحية للطلاب بالمدرسة، وإضافة وطباعة طلب تحويل للمركز الصحي وإضافة التشخيص، ويتم طباعة وتحويل طالب للمركز الصحي من حساب قائد المدرسة بالضغط على أيقونة “الشؤون الصحية المدرسية، ثم اختيار تحويل طالب للوحدة الصحية) في نظام نور تسجيل دخول بالهوية الوطنية.

تحديث: تم فتح نظام نور لتحديث بيانات المدارس من قبل قادة المدارس، إلى جانب فتح نظام نور للمعلمين والمعلمات من أجل تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، ويجب العلم بأن عملية تحديث بيانات نظام نور 1440، تسري على كافة منسوبي العملية التعليمية أو على كافة شاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة، وليست حصراً على المعلمين/المعلمات ممن يرغبون في التقديم على حركة النقل الخارجية فقط، وبإمكانكم دخول نظام نور 1440 من خلال اتباع رابط نظام نور تسجيل دخول النظام المركزي.

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين 1440

تم حل مشكلة تثبيت الغياب في نظام نور من قبل النظام، ويمكنكم التعرف على خطوات تثبيت الغياب في نظام نور بالصور من خلال اتباع الرابط المُرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية، ويجب على قادة المدارس القيام والتأكد من الخطوات التالية (إضافة وتفعيل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1440هـ، وإدخال الحصص اليومية من أيقونة الفصول الدراسية،القيام بإضافة الشُعب وإسنادها للمعلمين، تسجيل الطلاب بالشُعب وتثبيت جداولهم الدراسية، تعريف مدخل السلوك والمواظبة، بالإضافة إلى التأكد من إدخال الغياب من حساب المُعرف الذي تم إضافته بالخطوة السابقة عن طريق نظام نور تسجيل الدخول برقم الهوية 1440).

تحديث 24 يناير 2019م: أصدرت وزارة التعليم السعودية التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ، ويتم تسجيل الطلاب الجُدد أو تسجيل طلاب الصف الأول 1441 عن طريق دخول نظام نور تسجيل طالب جديد من حساب نظام نور لولي الأمر وفقاً لـ فترات التسجيل في نظام نور المحددة رسمياً والواردة بالتعميم الصادر عن الإدارة العامة للتقويم والقبول، ويمكنكم التعرف على طريقة تسجيل طالب جديد من خلال موقع نجوم مصرية، كما يمكنكم أيضاً دخول النظام المركزي باتباع رابط نظام نور تسجيل الدخول الرسمي المرفق.

م جنسية الطلاب أنواع المدارس بداية التسجيل انتهاء التسجيل 1 الطلاب السعوديين. مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة. 30 ربيع الثاني 1440هـ. 2 جمادي الآخرة 1440هـ. 2 الطلاب السعوديين/الغير سعوديين. المدارس الأهلية، المدارس الأجنبية، المدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية. 30 ربيع الثاني 1440هـ. يستمر حتى تسديد الشواغر أو انتهاء فترة التسجيل بتاريخ (22 مُحرم 1441هـ).

أعمار الطلاب المتاح لهم التسجيل في نظام نور 1440

تضمنت الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1440 لأعمار الطلاب/الطالبات المتاح لهم التسجيل في نظام نور حالياً، وهو إكمال سن الست سنوات أول أقل بتسعين يوماً فقط كحد أدنى، وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أقصى، كما تم الإعلان عن البدء في تسجيل الروضة للأبناء والبنات بمشيئة الله تعالى في شهر رجب 1440هـ.

حيث تم تأجيل التسجيل في رياض الأطفال هذا العام لحين صدور تعميم الوزارة المتضمن لمواعيد التسجيل وآلياته وضوابطه، ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية فقط Noor Results الإلكتروني، كما يتم التسجيل من خلال حساب نظام نور لولي الأمر باتباع رابط نظام نور تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية أو باسم المستخدم الرسمي المرفق.

نظام نور تسجيل الطلاب 1440

تم فتح موقع نظام نور الجديد المركزي 1440 لأولياء الأمور من أجل تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من هم من أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة، وقد تم ذلك اعتباراً من تاريخ 4 جمادي الآخرة 1440 الموافق لتاريخ 9 فبراير 2019م، وتتضمن الأبناء من هم في عمر الـ6 سنوات أو أقل بـ90 يوماً كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر و90 يوماً كحد أقصى، ويتم التسجيل من خلال دخول موقع نظام نور تسجيل الدخول 1440.

تحديث: وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التعليم السعودية التي تتعلق بتنظيم تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441 ومواعيد التسجيل، فقد تم البدء اليوم في استقبال طلبات التسجيل للطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة المواطنين السعودين وهم (أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين لبطاقة التنقل ذات الـ5 سنوات ومن في حكم هذه الفئة، أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أبناء الجالية اليمنية، أبناء الدبلوماسيين)، وقد بدأ التسجيل اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 3 رجب 1440هـ الموافق لتاريخ 10 مارس 2019م، ويتم تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد من خلال اتباع رابط نظام نور تسجيل الدخول الرسمي.

تحديث: سوف يتم استقبال طلبات تسجيل الطلاب غير السعوديين في نظام نور بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم ممن يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية يوم غدٍ الأحد بتاريخ 7 أبريل 2019 الموافق لتاريخ 2 شعبان 1440هـ.

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