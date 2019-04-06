نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441 لولي الأمر| فترات التسجيل EduWave

تم فتح باب القبول والتسجيل في نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441 من قبل وزارة التعليم السعودية EduWave، حيث أطلقت الوزارة الخطة الزمنية المتعلقة بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1440-1441هـ بمشيئة الله تعالى، ويتم تسجيل الطلاب في نظام نور المركزي المختص بالعملية التعليمية والشامل لكافة منسوبي العملية التعليمية، فهو يُقدم خدمات تعليمية لجميع الفئات المرتبطة بالتعليم العام بالمملكة سواء كان (مدير إدارة تعليمية، قائد مدرس، معلم/معلمة، طالب/طالبة، ولي أمر، إداريين).

وقد تم تفعيل رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441 أو تسجيل طالب جديد في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، حتى يتمكن أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي من خلال دخول حساب نظام نور لولي الأمر وإكمال عملية تسجيل طالب جديد في أول ابتدائي وفق طريقة تسجيل الطلاب في نظام نور 1440، ويتيح نظام نور المركزي إمكانية التسجيل في نظام نور للطلاب الجُدد عن طريق (قائد المدرسة، ولي الأمر)، وقد تضمن التعميم الصادر من الوزارة لـ (فترات التسجيل في نظام نور)، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط تسجيل نظام نور للطلاب.

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441

انطلاقاً من مبدأ أهمية التهيئة والاستعداد المُبكر لتسجيل الطلاب/الطالبات المُستجدين في نظام نور 1440، فقد اعتمدت وزارة التعليم السعودية الخطة الزمنية الخاصة بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1441هـ، كما أصدرت تعميماً لكافة إدرارات التعليم بالمملكة لتنفيذ ما ورد بالتعميم والعمل به وبما ورد في دليل القبول والتسجيل وإبلاغه لكافة مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والمدارس الأهلية (مدارس تحفيظ القرآن الكريم، معاهد وبرامج التربية الخاصة)، وكذلك للمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية، ويتم نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441 باتباع الرابط الرسمي المُرفق.

ويتم تطبيق كافة التنبيهات والضوابط الواردة بالتعميم الصادر عن الإدارة العامة للتقويم والقبول/وكالة الأداء التعليمي على جميع الطلاب والطالبات (السعوديين وغير السعوديين) بالمدارس السابق ذكرها، ويتم تسجيل الطلاب في نظام نور 1440 من خلال رابط خاص يتم تحديده وفق نوع المُستخدم وحدود الصلاحيات الممنوحة له، حيث يتم التسجيل في نظام نور من حساب نظام نور لولي الأمر عبر الرابط التالي (https:/noor.gov.sa)، حيث يتم من خلال الرابط السابق، تسجيل الطلاب السعوديين ممن لديهم سجلاً مدنياً، وكذلك نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441 للطلاب الغير سعوديين الحاملين لإقامة نظامية.

وتم البدء في استقبال طلبات تسجيل طالب جديد في نظام نور للطلاب السعوديين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة، وينتهي التسجيل في نظام نور برقم الهوية الوطنية لهذه الفئة من الطلاب وهذا النوع من المدارس بتاريخ 2 جمادي الأخرة 1440 الموافق 7 فبراير 2019م، كما بدأ تسجيل نظام نور للطلاب السعوديين والغير سعوديين بالمدارس الأهلية والأجنبية والأهلية المُطبقة للبرامج الدولية، ويستمر التسجيل في هذه المدارس حتى يتم تسديد الشواغر أو انتهاء موعد التسجيل في نور وإغلاق التسجيل في تاريخ (22 محرم 1441هـ الموافق 21 سبتمبر 2019م)، ويمكنكم نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441 من خلال الرابط التالي:

نظام نور برقم الهوية الوطنية

ظهرت مشكلة تثبيت الغياب بكافة الإدارات التعليمية لجميع مدارس التعليم العام في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط، وقد تم حل هذه المشكلة من قبل النظام، ويجب على قادة المدارس التأكد من إضافة وتفعيل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1440، والقيام بإدخال الحصص اليومية من أيقونة الفصول الدراسية، والتأكد من إضافة الشُعب وإسنادها للمعلمين، والتأكد أيضاً من تسجيل الطلاب بالشُعب والقيام بتثبيت جداولهم، والتأكد من تعريف مدخل السلوك والمواظبة، بالإضافة إلى التأكد من إدخال الغياب من حساب المُعرف الذي تم إضافته بالخطوة السابقة، ويمكنكم التعرف على خطوات تثبيت الغياب في نظام نور بالهوية الوطنية فقط، ويتم تسجيل الأبناء بالصف الأول من خلال نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441 حساب ولي الأمر أو قائد المدرسة.

تحديث: تم الإعلان عن تأجيل التسجيل في الروضات الحكومية والأهلية والأجنبية للعام الدراسي القادم 1441هـ، وذلك لحين صدور تعميم وزارة التعليم المتعلق بتنظيم تسجيل الأبناء والبنات في مرحلة رياض الأطفال (مواعيد التسجيل، آلياته، ضوابطه)، ولم يتم إصدار التعميم الخاص بتسجيل الروضات في نظام نور المركزي حتى الآن، وسيتم تسجيل الأبناء في نظام نور المركزي بشكل إلكتروني، ويتم استقبال طلبات أولياء الأمور حالياً الخاصة بـ تسجيل نظام نور أول ابتدائي وفق نوع المدرسة وجنسية الطلاب.

تحديث: تم بدء فترة تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من هم من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين عبر نظام نور المركزي في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة، وتشتمل على الأبناء من هم في عمر الـ6 سنوات أو أقل بـ90 يوماً كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر و90 يوماً كحد أقصى، ولم يتم إصدار التعميم الوزاري الخاص بتسجيل الأبناء في رياض الأطفال 1441، ويتم تسجيل نظام نور أول ابتدائي من خلال دخول موقع نظام نور برقم الهوية المركزي.

نظام نور تسجيل الطلاب 1440

وفقاً للخطة الزمنية الصادرة عن وزارة التعليم السعودية المتعلقة بتنظيم تسجيل الطلاب في النظام المركزي بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1441هـ، فسيتم استقبال طلبات أولياء الأمور للطلاب غير السعوديين ممن يعملون بقطاع الدولة الخاص غداً الأحد بتاريخ 7 أبريل 2019 الموافق 2 شعبان 1440هـ بمشيئة الله تعالى.

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