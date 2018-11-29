نظام نور برقم الهوية فقط|استعلام نتائج الطلاب

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق الخاص بنتائج الطلاب 1439 داخل المملكة العربية السعودية، هذا وفي ظل بحث الكثيرين من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والعديد من السعوددين عن نتائج الطلاب عبر نور ، وذلك بعد الانتهاء من فترة الامتحانات يبحثون بأعداد كثير علي موقع نور للتعرف على نتائج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول (نصف العام)، وينتظر الجميع في هذا الوقت موعد ظهور نتائج امتحانات المستوى الأول من المرحلة الابتدائية، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان من خلال وزارة التعليم في السعودية بإطلاق نظام نور من أجل الاستعلام عن جميع النتائج للطلاب والطالبات السعوديين للعام الجاري، ويعتبر موقع نور الإلكتروني هو نظام مخصص من أجل معرفة نتائج امتحانات الطلاب في جميع المراحل التعليمية (المرحلة الإبتدائية – المرحلة المتوسطة – المرحلة الثانوية).

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

وعبر رابط نظام نور للنتائج برقم الهوية 1439 ، سوف تتمكنون معرفة جميع النتائج للطلاب في المملكة العربية السعودية وجميع الدرجات بالتفصيل، وكان موقع نور الإلكتروني قد أعلن عن وجود تحديث جديد آمن، وذلك عن طريق الدخول بواسطة السجل المدني ورقم الهوية، وهذا يزيد من نسبة الخصوصية حتي لا يتمكن أي شخص عدا الطالب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة الخاصة بالطلاب السعوديين، ويساهم نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق في تطوير الخدمات والحصول على الخدمات بشكل أسهل وأسرع من ذي قبل، وبالنسبة للتسجيل في الموقع يكون بشكل سريع.

رابط نظام نور للنتائج برقم الهوية 1439

ومن خلال موقعنا نجوم مصرية وعبر هذا المقال ننشر لكم الرابط الرسمي لموقع نظام نور الإلكتروني للتعرف علي نتائج جميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية ، وذلك عن طريق رقم السجل المدني ورقم الهوية ،ومع بداية العام الجديد يمكن لأولياء الأمور التعرف على كيفية التسجيل في نظام نور لإبناهم، وهذا إلى جانب إمكانية تعرف الطلاب على نتائج التقييمات الشهرية بطريقة بسيطة وخصوصية كبيرة، ومن خلال النظام يمكن أولياء الأمور وجميع الطلاب في معرفة نتائج الامتحانات النهائية وامتحانات الشهور لكافة المراحل التعليمية الابتدائية والمرحلة المتوسط والثانوية، وذلك حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من التعرف على النتائج.

تحديث..في هذا الوقت التحديثات على نظام نور نتابعها معكم اليوم كل ما هو جديد بخصوص نظام نور، ونجد أن أولياء الأمور في انتظار ظهور النتيجة وأكد الموقع ظهور النتيجة سوف يكون بعد اعتمادها من وزارة التعليم السعودي، وقد نوهت الوزارة عن ظهور النتيجة في أقرب وقت، عن طريق رقم الهوية أو رقم الخاص بولي الأمر.

تحديث:أيام قليلة وتبدأ أولى أيام الامتحانات الخاصة بالمرحلة الابتدائية، ويليها المرحلة المتوسطة ثم بعد ذلك المرحلة الثانوية، بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1438/1439هـ،وتمتد الامتحانات حتى الشهر القادم يناير 2018 بداية العام الميلادي الجديد، وأكد الوزارة أنه فور الانتهاء من التصحيح، سوف يتم الإعلان عن النتائج على الفور.

تحديث 6-1-2017 .. ويعمل نظام موقع نور علي توفر الطريقة المختصرة بشكل كبير للحصول على نتائج اختبارات الطلاب والطالبات، وذلك بالمقارنة بالطرق الأخري، وهو ما يدفع معظم الطلاب وأولياء أمورهم إلى استخدام نظام نور، ونحن من خلال موقع نجوم الإخباري ننصح بها، وذلك في حال عدم وجود بيانات تسجيل الدخول، أما في حال كنتم تمتلكون البيانات.

تحديث..وبعد النجاح الكبير لموقع نور الإلكتروني تم إلغاء النتائج الورقية، فالنتائج على الموقع الإلكتروني تطور طبيعي وبديل عن المستند الورقي، ويمكن لأي طالب الاستعلام على النتائج الخاصة به من خلال رقم الهوية، ويمكنك الآن تسجيل الدخول إلي موقع نور الإلكتروني وبعد ذلك قوم بكتابة أسمك ورقم المرور الخاصة بك.

تحديث اليوم..

ويبحث الكثيرين الاّن عبر نظام نور علي ظهور نتيجة المرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية في ظل ظهور نتائج الامتحانات في المملكة العربية السعودية، لجميع الطلاب والطالبات في السعودية، ونتمني لكم النجاح والتوفيق الدائم.

تحديث.. تم الاعلان عن ظهور نتيجة المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية خلال الايام القليلة القادمة ويجب علي الطلاب السعوديين الدخول عبر نظام نور لمعرفة النتيجة.

تحديث اليوم 8/1/2018 ..نتيجة المرحلة الابتدائية ظهرت الان عبر بوابة موقع نظام نور برقم الهوية والسجل المدني وظهور المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية للطلاب السعوديين.

تحديث 9-1-2018 .. قدمت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية نظام نور للخدمات الإلكترونية، ومن خلال هذا النظام يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني للعام الدراسي 1439، كما يقدم نظام نور نتائج الطلاب للثانوية العامة والمرحلة المتوسطة والابتدائية.

تحديث..ومن خلال المتابعة المستمرة نجد أن هناك الكثير يبحث عن النتيجة، ولكن ما زالنا نرصد لكم أهم التغيرات الطارئة، حيث هناك الكثير من الضغط على موقع نور للاستعلام عن النتائج، وفي حالة عدم التوصل إلى الرابط يجب إغلاق النافذة وفتح الموقع مرة أخرى، ومعاودة المحاولة من جديد.

استعلام نتائج الطلاب من خلال نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق 1439

أن البيانات المستخدمة للدخول إلى النظام يتم التعرف عليها من خلال المدرسة ليتم توزيعها في بداية العام الدراسي حتى تكون صالحة للاستخدام في جميع نتائج الطلاب لجميع المراحل التعليمية سواء الفضل الدراسي الأول أو الثاني أو طيلة العام للاختبارات الشهرية.

تحديث: لتسجيل الدخول إلي نظام نور وملء البيانات كما هو معروف يتم توزيعها علي الطلاب والطالبات فى نفس الوقت خلال العام الدراسي الهجري لتكون صالحة لهم لإستخدامها فى نتائج الفصل الدراسي الأول أو حتي الفصل الدراسي الثاني وطوال العام.

ومن الجدير بالذكر أنه بدون رقم سري لا يمكن تسجيل الدخول إلي نظام نور، لكن يمكن الاستعلام عن النتائج برقم الهوية دون الحاجة للرقم السري، وقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية إلي توفير هذه الخدمة خلال الفترة السابقة، وذلك من خلال إدخال رقم الهوية ورمز التحقق للاستعلام عن النتائج، وبالفعل تظهر لك النتائج بشكل سريع ودقيق وتكون متاحة للطباعة في حال كانت النتائج قد ظهرت بالفعل.

للتعرف على النتائج الشهرية ونتائج آخر العام من خلال الموقع التعليمي الأول بالسعودية، موقع نور، يمكنك الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية، وإدخال رمز التحقق، حيث يتم حينها عرض جميع البيانات والدرجات الخاصة بصاحب الهوية، ولا يكون الموقع مفعّلا إلا بعد أن يتم الانتهاء من تنزيل جميع درجات الطلاب عليه.

تحديث اليوم : في وقت قريب، خلال أيام أو ساعات، يتم الانتهاء من تنزيل نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك بعد أن انتهت الامتحانات هذا العام في وقت مبكر، حرصا من وزارة التربية والتعليم على الطالب ليتم الانتهاء من جميع الامتحانات قبل بداية شهر الصيام.

تحديث اليوم : نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، أنشأت وزاراه التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية نظام نور للطلاب لتقديم لهم العديد من الخدمات التعليمية ويستطيع جميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية من خلال نظام نور الاستعلام عن النتائج الدراسية في جميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية وهذا من خلال رقم الهوية الخاص بالطالب، ومن خلال هذا الموقع سوف نشرح لكم كيفية الدخول ألي موقع نظام نور للاستعلام عن النتائج الدراسية سواء كانت الشهرية أو الثانوية.