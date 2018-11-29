نظام نور برقم الهويه ورمز التحقق-استعلام عن شهادات الطلاب جميع المراحل التعليمية

وسط حالة ترقب وبحث كبير من خلال جميع الطلاب والطالبات داخل المملكة العربية السعودية، وهذا من أجل معرفة نتائج جميع الإمتحانات الخاصة بهم عبر نظام نور ، لذلك ننشر لكم عبر موقعنا نجوم مصرية ومن خلال هذا المقال رابط نظام نور الخاص بنتائج جميع الطلاب في المملكة العربية السعودية، وننشر لكم رابط استعلام نتائج نور وذلك من أجل الاستعلام عن نتائج امتحانات الطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة (المرحلة االمتوسطة، المرحلة الابتدائية، المرحلة الثانوية)، وسوف نعلمكم طريقة التسجيل في موقع نظام نور وسوف ننشر لكم كل جديد يخص النتائج من نظام نور.

رابط استعلام نتائج نور

وقد تم الإعلان من خلال وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن نظام نور 1439 لنتائج الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب في السعودية لكافة المراحل التعليمية، ومن خلال التسجيل في نظام نور 1439 ، وهذا عبر الحساب الشخصي الخاص بأولياء أمر الطلاب والطالبات، ووفق بعض التصريحات الأخيرة من وزارة المملكة العربية السعودية فقد كشفوا عن وجود تحديث حديث ومحمي، وسيكون الدخول علي نظام نور بواسطة رقم الهوية ورمز التحقق ورقم السجل المدني وبذلك تكون جميع البيانات في حماية تامة ولايمكن أي شخص من الدخول لمعرفة نتيجة أي طالب.

طريقة التسجيل في نظام نور

وخطوات التسجيل في رابط استعلام نتائج نور سيكون كالاتي:

نقوم بالدخول علي موقع نظام نور الرسمي من خلال رابط نظام نور من هنا يكون عليك القيام بإدخال اسم المستخدم ورمز التحقق وكلمة السر. وتستطيع أن تسترجع اسم المستخدم أو كلمة السر في حالة النسيان أو فقدانها. وفي النهاية يمكنك معرفة نتائج الامتحانات من خلال موقع نور الإلكتروني، حال قيام وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بنشر درجات الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب ورفعها على موقع نور.

وننشر لكم جميع روابط رابط استعلام نتائج نور الخاص بنتائج الطلاب ، ومن خلال رابط موقع نور للنتائج الخاص بولي الأمر يمكنهم معرفة نتيجة ابنائهم بالتفصيل ومعرفة جميع الدرجات، ومن خلال رابط نظام نور في السجل المدني وعن طريق رقم الهوية، يمكن لجميع الطلاب معرفة نتائج الفصل الدراسي الأول بعد الإنتهاء من إدخال درجات الفترة الثانية والإعلان عن النتيجة، وهذا يمكنهم أيضا من التعرف على التقييمات الشهرية للطلاب، هذا وإضافة إلى ذلك إمكانية تمكين الطلاب الجديد، بواسطة أولياء الأمور بتسجيلهم الرغبات التي يريدونها حتى يلتحقون بنظام نور.

وسوف نتابع معكم لحظة بلحظة كافة التصريحات الصادرة من المسئولين بخصوص نتائج امتحانات الطلاب، وننتظر الآن أن تقوم وزارة التعليم السعودية من خلال موقع نتائج الامتحانات موقع نظام نور ، الخاص بالطلاب السعوديين، لجميع المراحل التعليمية في الدور الأول وتمنيتنا للجميع التوفيق والنجاح.

تحديث: يتم تحديد موعد تحديث البيانات للمعلمين والمعلمات علي نظام نور الخاص بحركة النقل الخارجي المقبلة، من خلال تعميم يتم إصداره من جانب شؤون المعلمين في وزارة التعليم.

تحديث : وبعد انتهاء امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1438/1439هـ، يحرص الآباء على معرفو نتيجة أبناءهم، ينتظر كافة الطلاب في المملكة العربية السعودية الإعلان عن النتيجة، ومن المقرر ظهور النتيجة في بداية العام القادم يناير 2018.

تحديث: في حال الرغبة في تقديم بلاغ دعم فني في نظام نور يرجي اتباع الخطوات الآتي، والتي تتمثل في اختيار القسم المناسب عند تقديم البلاغ الفني، ثم كتابة المشكلة بشكل واضح ومكتمل البيانات، متابعة البلاغ من خلال أيقونة متابعة البلاغات، وعندما تكون مفتوحة فهذا يعني أنه لم يتم الرد، أما إذا كانت مغلقة، فهذا يدل علي أنه قد تم الرد عليها.

نظام نور يمكن الطلاب الجدد من التسجيل بكل سهولة في النظام، من خلال رقم الهوية الخاصة بالطالب أو ولي الأمر، حيث كان الهدف الأساسي وراء نظام نور هو تخفيف العبء على الطلاب وأولياء الأمور ليتمكنوا من التعرف على نتائج الامتحانات الشهرية لجميع المراحل التعليمية.

تحديث..في هذا الوقت التحديثات على نظام نور نتابعها معكم اليوم كل ما هو جديد بخصوص نظام نور، ونجد أن أولياء الأمور في انتظار ظهور النتيجة وأكد الموقع ظهور النتيجة سوف يكون بعد اعتمادها من وزارة التعليم السعودي، وقد نوهت الوزارة عن ظهور النتيجة في أقرب وقت، عن طريق رقم الهوية أو رقم الخاص بولي الأمر.

تحديث..تم الإعلان من قبل بعض المدارس بأنه يتم توزيع الأرقام السرية الخاصة بدخول موقع نظام نور الإلكتروني علي طلاب المرحلة المتوسطة، وذلك من أجل استخراج نتائج نظام نور 1439 فور اعتماد شهادات الطلاب والإعلان الرسمي عن إتاحة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تحديث 6-1-2017 .. ويعمل نظام موقع نور علي توفر الطريقة المختصرة بشكل كبير للحصول على نتائج اختبارات الطلاب والطالبات، وذلك بالمقارنة بالطرق الأخري، وهو ما يدفع معظم الطلاب وأولياء أمورهم إلى استخدام نظام نور، ونحن من خلال موقع نجوم الإخباري ننصح بها، وذلك في حال عدم وجود بيانات تسجيل الدخول، أما في حال كنتم تمتلكون البيانات.

تحديث..وبعد النجاح الكبير لموقع نور الإلكتروني تم إلغاء النتائج الورقية، فالنتائج على الموقع الإلكتروني تطور طبيعي وبديل عن المستند الورقي، ويمكن لأي طالب الاستعلام على النتائج الخاصة به من خلال رقم الهوية، ويمكنك الآن تسجيل الدخول إلي موقع نور الإلكتروني وبعد ذلك قوم بكتابة أسمك ورقم المرور الخاصة بك.

تحديث اليوم..ستظهر نتائج الشهادة الإبتدائية في البداية حيث ان امتحانات طلاب المرحلة الإيتدائية ستكون اول من تنتهي، بعد ذلك ستظهر باقي المراحل التعليمة الأخرى.

تحديث اليوم..من الجدير بالذكر أنه يمكن للطالب أو ولي أمره من خلال لوحة التحكم داخل نظام نور، يمكن له أن يقوم بفعل كل شئ يريده من خلال تلك اللوحة الخاصة به، ثم الانتقال إلى قسم إظهار النتائج أو التقارير لمعرفة شهادات الطلاب ورصد الدرجات.

تحديث الاّن..وبدأت وزارة التعليم في السعودية على الفور ببداية إجراءات تصحيح أوراق الاختبارات الخاصة بالطلاب فور نهاية الامتحانات مباشرة من أجل الاستعداد لعرض النتائج واعتمادها على موقع نور.

تحديث اليوم..

ويبحث الكثيرين الاّن عبر نظام نور علي ظهور نتيجة المرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية في ظل ظهور نتائج الامتحانات في المملكة العربية السعودية، لجميع الطلاب والطالبات في السعودية، ونتمني لكم النجاح والتوفيق الدائم.

يهدف نظام نور إلى توفير سبل الراحة للطلاب من خلال التعرف على النتائج بكل سهولة ويسر من خلال التصميم المبسط للموقع والذي يضمن عرض النتائج لكل مراحل التعليم دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة والسعى في معرفة النتيجة.

تحديث.. نظام نور .. ترقبوا الان ظهور نتائج الطلاب لمرحلة المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية من خلال موقع نظام نور.

تحديث اليوم 8/1/2018 .. ظهرت نتيجة المرحلة الابتدائية لجميع الطلاب السعوديين وظهور نتيجة المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية خلال الايام القليلة القادمة عبر موقع نظام نور.

تحديث.. ترقبوا ظهور نتيجة المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية خلال هذه الفترة القريبة وذلك بعد الانتها من التصحيح.

تحديث اليوم 9-1-2018 ..النتائج جميعها من خلال نظام نور الذي يعد من أحدث التقنيات التي تُستخدم مؤخرًا للتعرف على مستوى الطلبة والطالبات في المدارس الأهلية في المملكة العربية السعودية.

نتائج الابتدائية الان

تتاح الان لجميع المحافظات في المملكة العربية السعودية نتائج الابتدائية لعام 1438-1439 على موقع نور الإلكتروني من خلال رقم هوية الطالب والسجل المدني.

أكدت الوزارة على ظهور نتيجة المرحلة الثانوية بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة، والانتهاء من أعمال الكنترول، ومن ثم رفع الدرجات على موقع نظام نور حتى يتعرض عليها الطلاب تابعونا لنتابع معكم كل جديد.

تحديث: لتسجيل الدخول إلي نظام نور وملء البيانات كما هو معروف يتم توزيعها علي الطلاب والطالبات فى نفس الوقت خلال العام الدراسي الهجري لتكون صالحة لهم لإستخدامها فى نتائج الفصل الدراسي الأول أو حتي الفصل الدراسي الثاني وطوال العام.

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، يتيح نظام نور للطلاب والطالبات اسم مستخدم وكلمة سر لكل طالب وهذا لمعرفة الطلاب عن نتائج الاختبارات الشهرية حيث تم أنشاء اسم المستخدم وكلمة سر لأجل خصوصية الطلاب ولا يمكن لاحد معرفة النتائج إذا لم يمتلك اسم المستخدم وكلمة السر.

نظام نور برقم الهويه ورمز التحقق، أنشأت وزاراه التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية نظام نور للطلاب لتقديم لهم العديد من الخدمات التعليمية ويستطيع جميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية من خلال نظام نور الاستعلام عن النتائج الدراسية في جميع المراحل الدراسية.

تحديث اليوم : تم إضافة أيقونة جديدة في السلوك والمواظبة في نظام نور المركزي الجديد، حيث تمثلت الأيقونة الجديدة في إضافة أيقونة “تعديل الغياب لمن تزيد مدة غيابهم عن 7 أيام”، ويتم من خلال هذه الأيقونة تعديل الغياب للطلاب والطالبات ممن تجاوزت مدة غيابهم السبع أيام، ويكون تعديل الغياب للطلاب/الطالبات الغائبين بدون عذر لمدة 7 أيام متتالية.