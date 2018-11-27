نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق الاستعلام عن نتائج الطلاب 1440

يستطيع جميع طلاب وطالبات الصفوف الدراسية في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، ويستطيع الطلاب والطالبات من المرحلة الدراسية الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، حيث يوفر موقع نظام نور جميع النتائج والخدمات التي يحتجها الطالب والطالبات والمعلم وولي الطالب في المملكة العربية، ويمكن أيضا لولي أمر الطالب بمتابعة حسن سير وسلوك الطالب داخل الفصل وهذا عبر موقع نظام نور الإلكتروني.

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

عبر نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق يمكنك معرفة نتائج الطلاب في المملكة العربية السعودية في جميع الصفوف الدراسية، حيث يقدم نظام نور الخدمات للمواطنين بشكل جيد حتي الآن، حيث يعمل نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق في تقديم الخدمات للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات بشكل سهل واسرع حيث يمكن للطلاب استخراج شهادة الطلاب بكل سهولة دون أي عائق.

وجدير بالذكر أن نظام نور لنتائج الطلاب لا يعمل في الوقت الحالي حيث تقوم وزاراه التربية والتعليم بتفعيل خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق عند رفع جميع النتائج عبر الموقع ويحدد نظام نور فترة معينة للاستعلام عن النتائج، وترفع وزاراه التربية والتعليم جميع نتائج المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة والابتدائية عبر موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق وهذا بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة واعتماد النتائج ثم الرفع علي موقع نظام نور، ونقدم لمتابعين موقع نجوم مصرية خطوات الحصول علي النتائج عبر نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق: