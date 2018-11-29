رابط نتائج نظام نور برقم الهوية فقط الان

الان نظام نور للنتائج ، نظام نور هو نظام من أجل الإستعلام عن نتائج امتحانات الطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة (المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية) داخل المملكة العربية السعودية ، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية وعبر هذا المقال نشر جميع الروابط الخاصة بنظام نور للنتائج لجميع الطلاب والطالبات السعوديين من أجل التسهيل عليهم وعلي أولياء الأمور معرفة النتائج الخاصة بأبنائهم وهذا عن طريق رقم الهوية ورمز التحقق، ورقم السجل المدني، وذلك من أجل الحفاظ علي السرية والخصوصية التامة وهذا من مميزات موقع نور الجديد لذلك سارعوا بالتسجيل لكي تتمكنوا من معرفة النتائج فور ظهورها واعتمادها من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

الان نظانم نور للنتائج

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن نظام نور 1439 الذي يخص جميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، وسوف يستطيعوا من خلال الموقع التعرف على نتائج طلاب المملكة السعودية لجميع المراحل التعليمية، وهذا من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لبوابة نور ، وهذا يكون بواسطة الحساب الشخصي الخاص بأولياء أمور الطلاب و الطالبات بالسعودية وقيامهم بتسجيل الدخول، وكان الموقع قد كشف عن وجود تحديث جديد آمن، وذلك عن طريق الدخول بواسطة السجل المدني ورقم الهوية، وتعتبر هذه الطريقة هي الأكثر أمنا وخصوصية ، حيث لا يستطيع أي شخص عدا الطالب وولي الأمر من الدخول ومعرفة نتيجة الطالب بالتفصيل.

رابط نظام نور للنتائج برقم الهوية

1439

و موقع تور يعتبر من المواقع الرسمية التي قامت بإطلاقها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية من أجل التعرف على نتائج جميع الطلاب في المملكة العربية السعودية ، وقد أثبت موقع نظام نور أنه له دور فعال و دورلكبير في تيسير متابعة أولياء الأمور لأبنائهم ، كما أنه يسهل على الطلاب السعوديين معرفة نتائج الامتحانات بالتفصيل، التي تجري كل شهر أو الامتحانات النهائية وهذا عبر رقم الهوية، وبعد هذا يقوم يعمل الموقع علي توفير كافة النتائج سريعا، ويساهم موقع نور في تطوير الخدمات والحصول على الخدمات بشكل أسرع، ومن ثم الإطلاع على النتائج سوف يكون بشكل مباشر وسهل بدون مجهود كبير أو شاق، ونتمكني لجميع الطلاب السعوديين النجاح والتوفيق الدائم.

تحديث : بحسب جدول التسجيل في نظام نور يستقبل نظام نور طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسيالحالي.

وسوف نتابع معكم لحظة بلحظة حين الإعلان عن النتيجة، حيث يكفل موقع نور سهولة التعرف على النتيجة، بشكل مبسط وسهل، مع ضمان الخصوصية لجميع البيانات بين الطلاب.

وسوف نتابع معكم كافة التصريحات الصادرة من المسئولين بخصوص نتائج امتحانات الطلاب، وننتظر الآن أن تقوم وزارة التعليم السعودية من خلال موقع نتائج الامتحانات “موقع نظام نور”، الخاص بالطلاب السعوديين، لجميع المراحل التعليمية في الدور الأول وتمنيتنا للجميع التوفيق والنجاح.

تحديث: وفي ظل المتابعة اليومية لنتائج الطلاب في الصفوف الدراسية المختلفة نرصد لكم كل ماهو هام بخصوص شأن تصريحات وزارة العليم السعودي، بالإضافة إلى جميع القرارات والبيانات الجديدة التي تخص التعليم السعودي، فقط تابعونا لنرصد لكم كل ما هو جديد بخصوص موقع نظام نور، حتى يتم الاستعلام عن نتائج الامتحانات لطلبة السعودية للمراحل التعليمية المختلفة.

كما يتمكن للطلاب الجدد الذين يتطلع أولياء أمورهم لإلحاقهم بالمدارس أن يسجلوا رغبات الالتحاق أيضا على النظام نور، حيث كان الهدف الأساسي من إنشاءه هو تخفيفا من المملكة على الطالب وولي الأمر من الدخول للتعرف على النتائج الشهرية للطالب بجميع المراحل، وكذلك تسهيل عملية التسجيل، وضمان الخصوصية.

تحديث..في هذا الوقت التحديثات على نظام نور نتابعها معكم اليوم كل ما هو جديد بخصوص نظام نور، ونجد أن أولياء الأمور في انتظار ظهور النتيجة وأكد الموقع ظهور النتيجة سوف يكون بعد اعتمادها من وزارة التعليم السعودي، وقد نوهت الوزارة عن ظهور النتيجة في أقرب وقت، عن طريق رقم الهوية أو رقم الخاص بولي الأمر.

تحديث..وقامت وزارة التعليم السعودية بتوضيح إمكانيات نظام نور لتوفير كافة النتائج من خلال نظام نور 1439، لكل الطلاب والطالبات في السعودية، وذلك من خلال تسجيل الدخول بالحساب الشخصي لولي أمر الطالب، وقد أجري بالموقع تحديث جديد وآمن لتحقيق الخصوصية لنتائج الاختبار من خلا تسجيل الدخول بواسطة السجل المدني ورقم الهوية.

تحديث 6-1-2017 .. ويعمل نظام موقع نور علي توفر الطريقة المختصرة بشكل كبير للحصول على نتائج اختبارات الطلاب والطالبات، وذلك بالمقارنة بالطرق الأخري، وهو ما يدفع معظم الطلاب وأولياء أمورهم إلى استخدام نظام نور، ونحن من خلال موقع نجوم الإخباري ننصح بها، وذلك في حال عدم وجود بيانات تسجيل الدخول، أما في حال كنتم تمتلكون البيانات.

تحديث..وبعد النجاح الكبير لموقع نور الإلكتروني تم إلغاء النتائج الورقية، فالنتائج على الموقع الإلكتروني تطور طبيعي وبديل عن المستند الورقي، ويمكن لأي طالب الاستعلام على النتائج الخاصة به من خلال رقم الهوية، ويمكنك الآن تسجيل الدخول إلي موقع نور الإلكتروني وبعد ذلك قوم بكتابة أسمك ورقم المرور الخاصة بك.

تحديث اليوم..وقد بدأت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على الفور ببدء إتخاذ إجراءات تصحيح الأوراق الخاصة باختبارات الطلاب فور نهاية الامتحانات مباشرة من أجل الاستعداد لعرض النتائج واعتمادها على موقع نور.

تحديث اليوم..

ويبحث الكثيرين الاّن عبر نظام نور علي ظهور نتيجة المرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية في ظل ظهور نتائج الامتحانات في المملكة العربية السعودية، لجميع الطلاب والطالبات في السعودية، ونتمني لكم النجاح والتوفيق الدائم.

تحديث اليوم 8/1/2017 ..ظهور نتيجة المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية لجميع الطلاب السعوديين خلال الايام القليلة القادمة وذلك عبر رابط نظام نور.

تحديث.. ظهرت نتيجة للمرحلة الابتدائية عبر نظام نور ترقبوا ظهور نتيجة المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية لجميع الطلاب بالسعودية.

تحديث 9-1-2018 ..قامت مصادر موثوقة من داخل وزارة التعليم السعودي بالتأكيد على ظهور نتيجة المرحلتين المتوسطة والثانوية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تقوم كافة الإدارات التعليمية على فرز ورصد الدرجات، ثم تقوم برفع كافة الدرجات.

استعلام نتائج الطلاب من خلال نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق 1439

أن البيانات المستخدمة للدخول إلى النظام يتم التعرف عليها من خلال المدرسة ليتم توزيعها في بداية العام الدراسي حتى تكون صالحة للاستخدام في جميع نتائج الطلاب لجميع المراحل التعليمية سواء الفضل الدراسي الأول أو الثاني أو طيلة العام للاختبارات الشهرية.

تحديث: لتسجيل الدخول إلي نظام نور وملء البيانات كما هو معروف يتم توزيعها علي الطلاب والطالبات فى نفس الوقت خلال العام الدراسي الهجري لتكون صالحة لهم لإستخدامها فى نتائج الفصل الدراسي الأول أو حتي الفصل الدراسي الثاني وطوال العام.

تحديث..للتعرف على النتائج الشهرية ونتائج آخر العام من خلال الموقع التعليمي الأول بالسعودية، موقع نور، يمكنك الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية، وإدخال رمز التحقق، حيث يتم حينها عرض جميع البيانات والدرجات الخاصة بصاحب الهوية، ولا يكون الموقع مفعّلا إلا بعد أن يتم الانتهاء من تنزيل جميع درجات الطلاب عليه.

تحديث اليوم : تم إضافة أيقونة جديدة في السلوك والمواظبة في نظام نور المركزي الجديد، حيث تمثلت الأيقونة الجديدة في إضافة أيقونة “تعديل الغياب لمن تزيد مدة غيابهم عن 7 أيام”، ويتم من خلال هذه الأيقونة تعديل الغياب للطلاب والطالبات ممن تجاوزت مدة غيابهم السبع أيام، ويكون تعديل الغياب للطلاب/الطالبات الغائبين بدون عذر لمدة 7 أيام متتالية.