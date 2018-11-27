نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط 1440| رابط استعراض شهادات الطلاب عبر noor.moe.gov.sa

يوفر رابط نظام نور برقم الهوية فقط 1440 إمكانية دخول موقع نور الجديد باستخدام رقم الهوية الخاصة بالمستفيد من برنامج نور المركزي، حيث يوفر النظام المركزي طريقتين لدخول موقع نور الجديد، إما باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، أو باستخدام رقم الهوية الوطنية أو السجل المدني ورمز التحقق فقط من خلال موقع noor results الرسمي، وذلك من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط عبر الموقع الرسمي التابع لـ وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وقد تم الانتهاء من فترة الرصد الأولى للطلاب بكافة مراحل التعليم السعودي، لذلك وجب التنويه على أولياء الأمور بالتأكد من استلام أبنائكم للتقارير، من أجل متابعة مستوى الطالب التحصيلي، وعند عدم استلام التقرير يمكنكم التواصل مع المدرسة أو الدخول إلى نظام نور لنتائج الطلاب من خلال الحساب الشخصي، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر روابط دخول نظام نور برقم الهوية أو بالسجل المدني، وخطة التقويم الدراسي السعودي للعام الجاري، بالإضافة إلي متابعة مستمرة لأخر أخبار نظام نور برقم الجلوس الإلكتروني.

رابط نظام نور برقم الهوية 1440

عمل نظام نور في الفترة الأخيرة علي تحديث النظام وإحداث العديد من التغييرات التي تهدف إلي إتاحة عناصر جديدة بالنظام لم تكن موجودة من قبل، بالإضافة إلي زيادة التيسير علي المستفيدين من خدمات موقع نور لكافة منسوبي العملية التعليمية علي مختلف درجاتهم ووظائفهم بالمملكة العربية السعودية، وعند النظر إلي نظام نور نجد أن النظام يُوزع مهام خاصة علي كل فرد من الأفراد التابعين والمستفيدين من خدمات موقع نور الإلكتروني، حيث نجد أن مدراء المدارس لهم مهام منوطة بهم، والمعلمين والطلاب والإداريين، فكلٍ منهم له دوره الخاص به عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية.

ويوفر نظام نور المركزي الترابط بين هذه الفئات جميعاً، ونتيجة ذلك هي أن النظام التعليمي المتمثل في نظام نور قد أصبح منصة تعليمية هامة ومرجع تعليمي ضروري لكافة منسوبي التعليم، حيث يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف في النهاية إلي تقديم خدمات إلكترونية بصورة بسيطة للطلاب، موفراً عليهم عناء الذهاب للمدرسة التي ينتمي إليها، حيث يستطيع قائد المدرسة أو ولي الأمر التسجيل في نظام نور 1439، كما يتيح إمكانية الإطلاع علي شهادات الطلاب من خلال رابط نظام نور برقم الهوية فقط وغيرها من الأمور التي يتم إتمامها عبر موقع نور الإلكتروني.

وقد حصل برنامج نظام نور علي جائزة IDC-2018 للمدن الذكية بمجال التعلم الإلكتروني الذكي كأفضل الاستخدامات لتكنولوجيا المعلومات بالمجال التعليمي علي مستوي الشرق الأوسط، فهو برنامج تعليمي شامل ومتكامل يعتمد بشكل كامل على تكنولوجيا متقدمة في مجال الإدارة التعليمية، ويقوم نظام نور الجديد بتغطية كافة المدارس والإدارات العامة للتعليم بالمملكة العربية السعودية، فهو يخدم قادة المدارس والإدارات والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، وقد قمنا بتوفير رابط دخول برنامج نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور، بالإضافة إلى رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط للاستعلام عن شهادات الطلاب.

نظام نور بالهوية الوطنية (noorresults.moe.gov.sa).

رابط موقع نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور.

دخول نظام نور المركزي

تقوم وزارة التعليم السعودية بتوفير رابط استعلام نتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط في أوقات الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول وكذلك الأمر في أوقات الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني، وذلك لأن العديد من الطلاب وأولياء الأمور لا يمتلكون اسم المستخدم أو كلمة السر، سواء كان مرجع ذلك هو نسيانها أو لأي أمر أخر، وهنا يستطيع المستفيد التواصل مع قيادة المدرسة لاستلام بيانات الحساب الشخصي، ويوفر نظام نور الآن خاصية الاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني عن طريق رابط نظام نور برقم الهوية فقط المرفق، مما يسهل عليهم الحصول علي نتائجهم بسهولة أكبر من استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

أطلقت وزارة التعليم السعودية التحديث الجديد لنظام نور بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 1439-1440هـ، وبعد انتقال النظام للعام الدراسي الجديد، فقد تمت إتاحة العديد من المهام التي يُمكنكم مباشرتها وفقاً لوظيفتك كمستخدم للنظام المركزي، حيث تتوزع المهام علي حسب ما إذا كان المُستخدم (مدير، مُعلم، طالب، ولي أمر، إداري)، ويأتي ضمن هذه المهام المُضافة في تحديث نظام نور 1440 noor.moe.gov.sa الجديد ما يلي:

توزيع الطلاب/الطالبات علي الفصول.

توزيع العلاقات التدريسية وإعداد الجدول الدراسي.

إضافة وحذف القاعات الصيفية.

قبول الطلاب ونقلهم لمدارس أخرى.

استكمال إجراءات القبول والتسجيل للطلاب المستجدين، طبقاً لـ فترات التسجيل في النظام.

توزيع رواد الفصول.

مباشرة المنقولين لمهامهم، ومن يرغب في دخول نظام نور الجديد باسم المستخدم وكلمة المرور، أو بالهوية والسجل المدني، فيمكنه ذلك عن طريق الرابط الرسمي لدخول نظام نور برقم الهوية فقط المرفق عبر نجوم مصرية.

تثبيت الغياب في نظام نور المركزي 1440

قامت وزارة التعليم السعودية متمثلةً في تقنية المعلومات بالنظام التعليمي المركزي “نظام نور” بتحديث آلية تثبيت الغياب بصورة مختلفة عن الآلية السابقة، حيث تتمثل خطوات التثبيت الجديدة في دخول نظام نور المركزي، ثم اختيار المهارات والاختبارات، ثم اختيار “إدخال السلوك والمواظبة”، ولإدخال السلوك والمواظبة عليك اختيار معايير البحث ومن ثم البحث، وفي النهاية تأكيد عدم وجود غياب لليوم، أما فيما يتعلق بتثبيت الغياب للمناطق التي صدر بها أمراً بتعليق الدراسة فيها للطلاب والطالبات، فيتم تأكيد عدم وجود غياباً لهذا اليوم من خلال الضغط على أيقونة “أنقر هنا” عبر نظام نور برقم الهوية فقط 1440هـ.