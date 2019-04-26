نظام نور برقم الهوية الجديد لنتائج الطلاب Noor Results إشعار درجات الفصل 1440

توفر وزارة التعليم السعودية رابط دخول موقع نظام نور برقم الهوية الجديد noor results أو برقم السجل المدني بعد الانتهاء من عملية رصد درجات المنتصف، وذلك للاستعلام عن نتائج الطلاب 1440 الفصل الدراسي الثاني بعد أن يتم الانتهاء من فترة اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري 1439/1440 ومن ثم اعتماد النتائج بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم عام.

وقد تم إطلاق موقع نظام نور برقم الهوية الجديد فقط ورمز التحقق “شهادات الطلاب” من أجل الاستعلام عن درجات الطلاب للمراحل الثلاث بالتعليم العام (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) بالسجل المدني فقط، وذلك لتخفيف الضغط الكبير على موقع نظام نور المركزي الذي يتم دخوله من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل مستفيد من النظام، إلى جانب إتاحة دخول الملف الشخصي في نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية لمن نسي بيانات الدخول الخاصة به، ونوفر لمتابعينا رابط دخول موقع نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط، ورابط دخول نظام نور الجديد باسم المستخدم من خلال موقع نجوم مصرية.

نظام نور برقم الهوية الجديد 1440

يوفر نظام نور المركزي 1440 لكافة منسوبي وزارة التعليم العام بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التعليمية الإلكترونية، فهو نظام شامل لكافة الخدمات التي يحتاج إليها كافة المستفيدين منه، حيث يستفيد من نظام نور بالسجل المدني قادة ومدراء المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والإداريين وغيرهم من منسوبي العملية التعليمية، وقد تم إنشاء نظام نور الجديد تنفيذاً للتوجيهات الملكية الكريمة التي تهدف لرفع كفاءة وفعالية التعليم العام عن طريق تطبيق استراتيجية وطنية للتعاملات الإلكترونية ونقل الخدمات التعليمية من البيئة التقليدية إلى البيئة الرقمية من خلال نظام نور برقم الهوية الجديد ورمز التحقق.

ويهدف نظام نور بالسجل المدني لتأسيس نظام معلوماتي يشمل كافة الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية بالمملكة بأعلى المواصفات التقنية المتاحة من أجل تقديم الخدمات التعليمية إلكترونياً لكافة منسوبي وزارة التعليم، ولتوفير التقارير لصانع القرار بالكيفية المرغوب فيها، ويشمل نظام نور 1440 جميع المدارس التي تقوم الوزارة بالإشراف عليها، حيث يعمل على التكامل والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما يعمل على توفير واستخراج التقارير المرحلية والختامية بصورة لحظية من خلال موقع نظام نور برقم الهوية الجديد الإلكتروني.

ويأتي ضمن مميزات نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق بأنه يوفر استعلام نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب noor results من خلال حساب نظام نور لولي الأمر أو حساب الطالب/الطالبة، ويتم الاستعلام عن درجات الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1440 من خلال اتباع رابط نظام نور بالهوية الرسمي المرفق، ويمكنكم دخول نظام نور بدون رقم سري أو برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق من خلال رابط نظام نور برقم الهوية الجديد فور تفعيله أو من خلال نظام نور باسم المستخدم الرسمي التالي:

كيفية استخراج نتائج نظام نور للطلاب

يتم استخراج نتائج الطلاب 1440 للمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من خلال دخول المستفيد من خدمات برنامج نور التعليمي بالمملكة العربية السعودية من حسابه الشخصي سواء كان من حساب نظام نور لولي الأمر أو من خلال حساب نظام نور للطلاب الإلكتروني، حيث يتم اعتماد درجات الطلاب من قبل وزارة التعليم عام، ومن ثم القيام بإطلاقها عبر موقع نظام نور برقم الهوية الجديد للإطلاع عليها إلكترونياً.

أما عن طريقة رصد درجات الطلاب الراسبين والطلاب الغير مستكملين في نظام نور المقررات من خلال القيام بعدة خطوات تتمثل في التالي:

يتم دخول نظام نور برقم السجل المدني فقط ورمز التحقق.

الدخول إلى القائمة الرئيسية واختيار “الاختبارات”.

ثم اختيار الدرجات.

درجات الطلاب الراسبين والغير مستكملين.

من خيارات البحث يتم اختيار الفصل الدراسي الذي به رسوب وهو الفصل السابق، ويتم ترك خيار المقرر (الكل).

نقوم بالضغط على كلمة الدرجات حتى تظهر الأسماء.

يتم وضع علامة صح بجانب الاسم حتى يتم تنشيط الخانات.

بعد رصد الدرجات فمن المهم أن يتم تعديل حالة الحضور إلى الكل، ويتم التعرف على خطوات رصد درجات الطلاب الراسبين والغير مستكملين في نظام نور برقم الهوية الجديد 1440 من خلال الصورة التالية:

نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق

يتيح نظام نور المركزي 1440 إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب عن طريق حساب نظام نور لولي الأمر والطالب من خلال اليوزر الخاص بكل مستخدم، ويتم الاستعلام عن درجات الطلاب بعد الانتهاء من رصدها واعتمادها رسمياً من قبل قائد المدرسة، وقد تم تعطيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو نظام نور بالسجل المدني فقط من أجل رصد الدرجات.

حيث سيتم تفعيل رابط دخول نظام نور بدون رقم سري فور إطلاق نتائج الفصل الدراسي الثاني بعد تهيئة النظام للاستعلام عن النتائج، ومن المتوقع أن يتم إطلاق موقع برنامج نور بدون رقم سري فقط بعد انتهاء فترة الاختبارات، وسيتم توفير رابط نظام نور برقم السجل المدني فور تفعيله من جانب الوزارة، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية الجديد Eduwave من خلال الصور التالية:

تحديث: يتم البحث في الوقت الحالي من قبل أولياء الأمور والطلاب/الطالبات عن رابط الاستعلام في نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو نظام نور بالسجل المدني لولي الأمر بدون رقم سري، ويجب العلم بأن وزارة التعليم قد قامت بتعطيل رابط استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية فقط ورمز التحقق، وحالياً تتيح إمكانية الإطلاع على شهادات الطلاب من خلال رابط نظام نور المركزي باليوزر الخاص بالمستخدم، ويوفر موقع نجوم مصرية لمتابعيه رابط نظام نور برقم الهوية الجديد 1440 بعد أن تم تفعيله من قبل وزارة التعليم بالمملكة.

تسجيل الطلاب في نظام نور المركزي

يتم تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ من حساب نظام نور لولي الأمر أو من مُستخدم قائد المدرسة وفق فترات التسجيل في نظام نور المحددة رسمياً من قبل وزارة التعليم السعودية، ويتم تسجيل طالب جديد باتباع خطوات التسجيل وفق الآلية الموضحة من قبل الوزارة، كما تمت إتاحة رابط تحديث البيانات لشاغلي الوظائف التعليمية عبر موقع نظام نور للمعلمين والمعلمات، كما يتيح النظام المركزي إمكانية الاستعلام عن شهادات الطلاب برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق في الوقت الحالي من خلال موقع نظام نور برقم الهوية الجديد noor results.

تحديث: أصدرت وزارة التعليم السعودية تعميم تنظيم التسجيل في مرحلة رياض الأطفال 1440، وقد تضمن هذا التعميم توضيح المستويات وأعمار الطلاب ومواعيد تسجيل الطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1441هـ بمشيئة الله تعالى، ومن يرغب في التعرف على مواعيد التسجيل والمستويات وأعمار الأبناء والبنات، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نظام نور رياض الأطفال لدخول موقع نور بالهوية فور تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الجديد 1440هـ.