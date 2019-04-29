نظام نور بدون رقم سري.. رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1440 عبر موقع نظام نور برقم الهوية

نظام نور بدون رقم سري، تدور رحى البحث حول نظام نور الإلكتروني السعودي هذه الأيام وتسجيل الدخول به من قبل أولياء الأمور وأبنائهم من الطلبة والطالبات، وذلك نظراً لإقتراب ظهور والإعلان عن النتائج الخاصة بنصف العام الدراسي 2018/ 2019، حيث يقوم نظام نور الإلكتروني بتقديم خدمة إلكترونية غاية في الأهمية بالنسبة للطلبة والطالبات، وأولياء الأمور، وهي عرض كافة النتائج الدراسية من خلال تسجيل الدخول على نظام نور برقم الهوية.

نظام نور بدون رقم سري

هذا وقد قام كافة طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية العامة بالبدء في أداء إختبارات الفصل الدراسي الأول منذ عدة أيام وستستمر ايام الإمتحانات حسب الجدول الزمني الذي قد تم تحديده من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية. ومن الجدير بالذكر أن نظام نور الإلكتروني هو أحد اهم وأكبر إنجازات المملكة العربية السعودية في الخدمات الإلكترونية، والذي يدخل ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تسعى المملكة فيها للوصول لأعلى الأماكن، وتحويل كافة الخدمات إلى خدمات إلكترونية للتسهيل على المواطنين وإنجاز الإجراءات في أسرع وقت.

رابط موقع نظام نور

وقد جاء التقويم الدراسي للعام الدراسي 2018/ 2019 كالآتي:

يوم 2/9/2018 هو أول أيام الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018/ 2019. يوم 16/12/2018 هو اول ايام إختبارات الفصل الدراسي الأول. يوم 27/12/2018 هو أول أيام اجازة النصف الدراسي الأول. يوم 6/1/2019 هو أول أيام الفصل الدراسي الثاني. يوم 21/4/2019 هو أول أيام إختبارات الفصل الدراسي الثاني. يوم 2/5/2019 هو بداية أجازة نهاية العام.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب لنصف العام الدراسي 1439-1440 من خلال الدخول لرابط موقع نظام نور وإدخال رقم الهوية.

تحديث 29-4-2019: يمكن بسهولة معرفة نتائج الطلاب من خلال الدخول لرابط نظام نور وكتابة رقم الهوية ورمز التحقق في المكان المخصص لهم.

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